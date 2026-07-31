Na hradě Švihov proběhne velká oslava úrody: Dožínky Plzeňského kraje

Vstup je zdarma a vrcholem bude dožínkový průvod folklorních souborů Šumava a Šumavánek.
Dívky a chlapci v krojích se slaměnými věnci připomenou tradice českého venkova a zároveň požehnají úrodě. Na dožínkách budou vyhlášeni vítězové soutěže Regionální potravina Plzeňského kraje 2026. Do letošního ročníku se přihlásilo 35 místních výrobců se 128 produkty. Vše samozřejmě budou moci návštěvníci Dožínek také přímo v areálu ochutnat.
Zároveň dojde také k ocenění zemědělců z Plzeňského kraje. Organizátoři mysleli i na nejmenší návštěvníky a připravili pro ně farmářské aktivity, jízdy na koních a živá zvířata nabídne Farmapark U Toma.
Dožínkami ožije celý hrad Švihov a také jeho okolí. Půjde o jedinečné prohlídky hradu, při kterých se návštěvníci setkají s dobovými postavami v kostýmech nebo o šermířský souboj a také o středověkou kuchyni. V tanečním sále bude nachystána dobová slavnost s historickými tanci a hostinou jako ve středověku. Na hrad dorazí také sokolník a lučištnice a děti si budou moci vyzkoušet i střelbu z děla.
Na programu je také koncert kapely Blue Cimbal se zpěvačkou Magdou Malou. Zahrají moravské lidové písně s moderními aranžemi nebo známé skladby od U2, Pink Floyd, Stinga, Queen nebo The Beatles.
Vstup na akci je pro návštěvníky zdarma a veškeré informace najdou lidé na webu plzensky-kraj.cz.