Možná jsme už za bodem zlomu, ale ještě to můžeme zvládnout | foto: Linde Pohony s.r.o.

KION Stříbro je firma, která mění tvář moderní logistiky. Tato pobočka globální skupiny KION Group je nejen technologickým lídrem, ale i důležitým zaměstnavatelem a inovátorem v oblasti automatizace skladových procesů. Je domovem značek Linde Material Handling, STILL a Dematic, které se zaměřují na výrobu vysokozdvižných vozíků, multishuttle systémů a inteligentních skladových řešení šitých na míru. Díky nejmodernějším technologiím a digitalizovaným výrobním procesům se závod pyšní titulem Chytrá továrna.

Firma ale klade důraz i na kvalitní pracovní podmínky, společenskou odpovědnost a lokální spolupráci. Díky tomu všemu se KION Stříbro v soutěži Pluxee Zaměstnavatel roku pravidelně objevuje mezi oceněnými firmami. V roce 2022 se umístil mezi nejlepšími zaměstnavateli v kategorii do 500 zaměstnanců a letos skončil třetí v kraji v kategorii do 5 000 zaměstnanců. Divize Dematic se letos umístila první v kategorii do 500 zaměstnanců. Což je skvělá zpráva pro celou společnost KION AG.

Inovace a firemní kultura

Oba aspekty, totiž inovace a férová firemní kultura, jsou podle výkonného ředitele Michala Kříže stejně důležité.

„Jsou to spojené nádoby. Když se budete snažit tvořit kulturu a zároveň dobře zaplatíte, tak vám nebudou zaměstnanci odcházet a firma se bude rozvíjet,“ říká. A dodává: „Sem spadá i budování vztahů se školami a výchova mladých – od dělnických rukou až po ty mozky, které budou přicházet s progresivními inovacemi. Jenže v Česku nemáme nastaveno, že by se každá univerzita nebo škola mohla spojit s nějakou firmou. Máme spoustu technologicky špičkových firem, ale školy nemají zájem s nimi spolupracovat.“

Je to škoda, neboť firmy v Čechách zdaleka nejsou jen montovny. Jsou plné špičkových technologií a šikovných a chytrých lidí. Například právě KION Stříbro se může pochlubit třeba plně digitalizovanými provozy nebo Centrem kompetencí, což je specializované centrum pro logistiku, průmyslové inženýrství a rozvoj dodavatelů, které podporuje inovace a vývoj nových řešení.

Evropa za bodem zlomu

Aktuální situace si právě inovace a větší sepjetí firem a jejich zaměstnanců žádá. Michal Kříž si nechce nic malovat na růžovo.

„Evropa rozhodně není vítěz. Je dost v defenzivě. Naše firma má kromě Evropy pobočky v Číně, v Austrálii, v severní i jižní Americe. A Evropa je v podstatě na ústupu. I velké firmy tu čelí značnému tlaku. Korporáty pochopily, že Evropa není budoucnost a tím pádem zaměřují své investice a rozvoj jinam,“ říká. Zároveň ovšem nevidí věci úplně černě.

„Jestliže je Evropa dneska na straně prohrávajících, Česká republika má pořád ještě šanci být na straně těch, kteří umějí a mohou vyhrávat. Můžou ještě z toho určitým způsobem profitovat nebo si udržet svoji pozici a naopak ji posílit,“ domnívá se výkonný ředitel KION Stříbro. Klíčové podle něj ovšem bude, zda budeme ochotni k razantním a bolestivým krokům.

„Každá civilizace narazila na svůj bod zlomu. Je tedy otázka, jestli jsme už za ním, nebo ještě před ním. Já se obávám, že jsme už za ním. Ale ještě pořád je čas s tím něco udělat, pořád ještě je nějaká ekonomická síla. Jenže vůli nevidím. My v Evropě nejsme schopni udělat tvrdou změnu,“ přemítá.

Stát musí zeštíhlet

Jaký by měl tedy být první krok? Podle Michala Kříže by ho měl udělat stát sám u sebe.

„Je třeba, aby zeštíhlel. Aby poslal nadbytečné úředníky na trh práce a aby začal platit jen ty kvalitní. Úředníci a politici peníze pro ekonomiku nevydělávají. To dělají zemědělci a průmysl,“ říká rozhodně.

Přesto je podle něj startovní čára české ekonomiky lepší než třeba v Německu.

„V Česku nemůžete být doma na nemocenské a brát při tom sto procent platu. Z pohledu zaměstnanců by to bylo skvělé. Německé odbory pro tamní lidi takovou věc vybojovaly. Krátkodobě to vypadá hrozně dobře, ale dlouhodobě ta země přichází o konkurenceschopnost,“ uzavírá výkonný ředitel KION Stříbro.