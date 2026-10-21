Medaile na Olympiádu dětí a mládeže vyrobili studenti v Oselcích

Ručně kovaných medailí ve tvaru kraje žáci SŠ a ZŠ Oselce vyrobili celkem 450 a pro každou z nich připravili také dřevěnou krabičku s vygravírovanými znaky.
„Zadání bylo úplně otevřené. Studenti mohli při návrhu medaile popustit uzdu vlastní fantazii a inspirovat se podle svého uvážení. V rámci výtvarné přípravy tak vznikly desítky různých návrhů,“ popisuje učitel odborného výcviku Jakub Stulík. „Nakonec zvítězil návrh, který odkazuje na samotné místo dění, kopíruje tvar Plzeňského kraje.“ Na vítězném návrhu se podílel kolektiv čtyřiceti studentů, kteří pak navrhli také podobu krabičky, do které se hotová medaile uloží. „Pro krabičky zvolili bukové dřevo, se kterým se studentům dobře pracuje. Jednotlivé díly nejprve opracují a obrousí, potom je pomocí lepidla sestaví do výsledného tvaru. Na závěr přichází na řadu laser. Ten do dřeva vypálí logo Zimní olympiády dětí a mládeže,“ popisuje Jakub Stulík.
Medaile z oceli vyrobili umělečtí kováři
Do výroby medailí se zapojili studenti druhého a třetího ročníku oboru umělecký kovář. Medaile jsou vyrobeny z nerezové oceli. „Ta je odolná, nerezne a zachovává si svůj vzhled. Přesto mohou studenti z jednoho materiálu vytvořit tři různé varianty. Zlatou, stříbrnou a bronzovou,“ vysvětluje Jakub Stulík.
Rozdílné zbarvení medailí vzniká působením tepla. Jednotlivé sady cenných kovů se zahřívají na různé teploty a po různě dlouhou dobu. Právě teplota a čas pak rozhodují o výsledném odstínu kovu.
„Medaile ve tvaru kraje budou pro mladé sportovce nádhernou vzpomínkou na dějiště akce, kde začínají svou olympijskou cestu a odkud si odvezou plno zážitků. Je to skvělý nápad,“ dodává Filip Šuman, prezident projektu Olympiáda dětí a mládeže.
Řemeslná stopa studentů je na medailích nepřehlédnutelná
Samotný tvar Plzeňského kraje vzniká pomocí laseru. Okraj každého kusu ale studenti ručně kovali. Laserem se na medaili vypaluje také znak Českého olympijského výboru a znak Plzeňského kraje
„Nejsou to jen sériově vyrobené medaile, ale cenné kovy s příběhem. Každá ze čtyř set padesáti medailí prošla rukama studentů ze střední školy v Oselcích. Od prvního náčrtu přes výrobu a ruční kování až po usazení do krabičky. Velmi si cením jejich originálního motivu a poctivé ruční práce. Za každou medailí tak bude stát nejen výkon mladého sportovce, ale také příběh těch, kteří ji vyrobili. Jsem hrdý na šikovné mladé lidi, které v našem kraji máme,“ říká hejtman Plzeňského kraje Kamal Farhan.
Do Olympiády dětí a mládeže zbývá 103 dnů
Do slavnostního zahájení největší sportovní události pro děti a mládež zbývá 103 dní. Pak ožije 5 olympijských měst desítkou sportů, ve kterých se utká 1500 mladých sportovců.
Historicky poprvé se odehraje slavnostní zahájení zimní olympiády pod širým nebem. Nástup krajských výprav s vlajkonoši, zapálení olympijského ohně i sliby účastníků se uskuteční na parkovišti areálu Šumavský Špičák v neděli 24. ledna 2027, kde pak 28. ledna proběhne také závěrečný ceremoniál, který zimní olympiádu zakončí.
„Plzeňský kraj fandí sportu. Pro Olympiádu dětí a mládeže poskytuje skvělé zázemí sportovišť, která rozvíjí také pro místní obyvatele. Věříme, že atmosféra na nich bude skvělá i díky divákům – včetně školáků, které chceme díky této akci inspirovat k celoživotnímu sportování,“ míní Petr Graclík, generální sekretář Českého olympijského výboru.
Za odbor školství, mládeže a sportu dodává Petr Mašinda: „Součástí Olympiády dětí a mládeže je i školní program, díky kterému mohou školy získat účast na místě i setkání s olympioniky. Zatím se přihlásilo víc než šest desítek škol, což je rekord, ale nejraději bychom zapojili všechny školy v Plzeňském kraji, aby jejich žáci měli možnost zažít jedinečnou olympijskou atmosféru.“
O Zimní olympiádě dětí a mládeže 2027
Sportovní klání odstartují v pondělí 25. ledna a potrvají do čtvrtka 28. ledna 2027. Alpské disciplíny, snowboarding a skicross se budou konat v areálu Šumavský Špičák, v běhu na lyžích a lyžařském orientačním běhu se mladí sportovci představí v areálu Nýrsko a biatlonové závody se uskuteční v centru Hohenzollern na německé straně Železnorudska. Lední hokej bude na stadionech v Klatovech a Domažlicích, v Sušici se utkají krasobruslaři a šachisté. Železná Ruda poskytne v místním infocentru prostor pro Olympijský dům, vedle něhož se v úterý a středu budou konat medailové ceremoniály.
Informace k Zimní olympiádě dětí a mládeže najdete na webu ZDE.