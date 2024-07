Máme za sebou úspěšný školní rok SOŠ a Gymnázium Bean

Inspirativní škola ve Staňkově vytvořila místo, kde mohou žáci rozvíjet svůj jedinečný potenciál. To potvrzuje řada studentů, kteří již mají zkušenost ze školy státní. Oceňují především přátelskou atmosféru školy a koncept výuky, díky kterému se škola může pochlubit vysokou úspěšností u maturitních zkoušek. „Není důležité nejen to, co se naučíte, ale také kde,“ shrnuje studentka Karolína M. „Počet studentů se za poslední roky zdvojnásobil a v současné době ve Staňkově studuje 430 žáků v denní a dálkové formě studia,“ popisuje paní Bastlová, která je od roku 2019 se svou dcerou majitelkou školy.

Poutavé obory s vysokým uplatněním

Soukromé škole na atraktivitě přidává také zajímavá nabídka oborů s vysokou uplatnitelností na trhu práce. Vybírat můžete z denního, dálkového i pomaturitního studia v různých oborech. Rozhodovat se můžete od klasického gymnázia přes obory cestovní ruch, veřejná správa a právo, provoz diplomatických služeb, podnikání, počítačová grafika, předškolní a mimoškolní pedagogika až po učební obor kominík. „Velmi lukrativní obor kominík se nám podařilo rozšířit pro ty, kteří po absolvování kurzu chtějí pokračovat a složit si zkoušku pro revize spalinových cest. Zájem o zkoušku této profesní kvalifikace je obrovský, výstupem je certifikát pro výkon revizí spalinových cest. V současné době se snažíme o zařazení nových oborů do rejstříku škol, kde výstupem je výuční list. Jedná se o obor elektromechanik,“ popisuje plány zástupkyně ředitelky Bastlová.

Přijďte se podívat

Do školy se můžete přijít podívat osobně, kde vás srdečně přivítají a zodpoví veškeré dotazy. Stačí se předem domluvit se zástupkyní ředitelky Ing. Bastlovou na telefonním čísle 773 971 313. Díky poloze školy na železničním uzlu mezi Domažlicemi a Plzní navíc lze pohodlně dojíždět za studiem také třeba z Klatov, Chebu, Karlových Varů nebo také z Prahy.

Podrobnější informace najdete na www.beanstankov.cz