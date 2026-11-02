Magazín Plzeňský kraj v říjnu přináší rozhovor s Tadeášem Voříškem

Komerční sdělení
Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více
Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.
Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.
Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.
Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.
Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.
V říjnovém čísle magazínu Plzeňský kraj si přečtete rozhovor s mistrem Evropy v požárním sportu Tadeášem Voříškem, dozvíte se, kde budou jezdit modernizované vlaky v barvách kraje a kam můžete na říjnový svátek vyrazit za symbolické vstupné 28 Kč.
Magazín přináší také informace o Zimní olympiádě dětí a mládeže, kterou v lednu 2027 hostí Plzeňský kraj. Dočtete se i to, že od 1. 1.2027 bude v Plzni nová zubní pohotovost s komfortnější čekárnou, dvěma lékaři a vyvolávacím systémem.
Tématem hydeparku je tentokrát otázka: Jakým způsobme by měl kraj podpořit spolupráci škol a firem?