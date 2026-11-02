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Magazín Plzeňský kraj v říjnu přináší rozhovor s Tadeášem Voříškem

Komerční sdělení

Magazín Plzeňský kraj v říjnu přináší rozhovor s Tadeášem Voříškem | foto: Plzeňský kraj

Komerční sdělení

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V říjnovém čísle magazínu Plzeňský kraj si přečtete rozhovor s mistrem Evropy v požárním sportu Tadeášem Voříškem, dozvíte se, kde budou jezdit modernizované vlaky v barvách kraje a kam můžete na říjnový svátek vyrazit za symbolické vstupné 28 Kč.

Magazín přináší také informace o Zimní olympiádě dětí a mládeže, kterou v lednu 2027 hostí Plzeňský kraj. Dočtete se i to, že od 1. 1.2027 bude v Plzni nová zubní pohotovost s komfortnější čekárnou, dvěma lékaři a vyvolávacím systémem.

Tématem hydeparku je tentokrát otázka: Jakým způsobme by měl kraj podpořit spolupráci škol a firem?

Témata: Plzeňský kraj

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