Tentokrát se ale postavil na led na zimním stadionu v Klatovech, a to pro natáčení televizního spotu Zimní olympiády dětí a mládeže 2027, která proběhne na konci ledna v Plzeňském kraji. Zpěvák Marek Ztracený dal přednost lyžím a bude fandit ve své oblíbené Železné Rudě.
„Musel jsem to sundat z půdy a oprášit,“ usmíval se v šatně klatovského zimáku plzeňský rodák Pavel Francouz. Znovu tak přetáhl přes hlavu dres s číslem 39 a výrazným logem zámořského celku Colorado Avalanche. S klubem spolupracuje i po ukončení kariéry a současně je ambasadorem chystané Zimní olympiády dětí a mládeže 2027. Právě kvůli ní se v gólmanské výstroji znovu ocitl na ledě. Jako jedna z hlavních tváří olympiády nemohl chybět na natáčení televizního spotu, který vznikal na Zimním stadionu v Klatovech. Právě tady budou probíhat finálové olympijské zápasy. „Klatovský zimní stadion mě opravdu mile překvapil. Líbí se mi, jak se proměnil a jaké zázemí teď nabízí. Je skvělé vidět, že díky olympiádě dětí a mládeže se neposouvá jen samotná sportovní akce, ale investuje se také do míst, kde děti a mladí sportovci trénují po celý rok. Právě to má podle mě velký smysl, protože kvalitní podmínky jsou pro rozvoj sportu strašně důležité,“ pochvaloval Pavel Francouz změny v hokejové hale v Klatovech.
Stejné pocity měl při natáčení televizního spotu i zpěvák a Zlatý slavík Marek Ztracený. Prostředí a proměna klatovského zimáku ho nadchly. Rodák ze Železné Rudy se ve videu objeví s lyžemi a také uprostřed středového kruhu, kde už je aktuální logo Zimní olympiády dětí a mládeže 2027. Nejvíc se ale těší, až bude moct na Šumavě fandit mladým sportovcům. Ostatně, doma to bude doslova hned za rohem.
Zimní stadion v Klatovech má za sebou opravdu rozsáhlou rekonstrukci. Stálá 50 miliónů a nové jsou tady chodby, recepce, ozvučení, šatny a nová je i rolba na úpravu ledu. Modernizací prošlo i osvětlení, které nově splňuje parametry pro živé televizní přenosy. Hloučky mladých hokejistů poutal první natáčecí den hlavně Pavel Francouz, který přicházel na led tak, jak ho pamatují fanoušci v zámoří. „Dres Colorada jsem si po čase znovu oblékl alespoň před kamerou a musím říct, že to byla příjemná nostalgie. S aktivním hokejem už jsem sice skončil a dnes se věnuji skautingu, ale vzpomínky na Colorado ve mně samozřejmě zůstávají. Olympiáda dětí a mládeže je mi navíc blízká i osobně, protože jsem si jí sám jako kluk prošel. Vím, jakou motivaci a zážitky může dětem přinést. Setkat se s vrstevníky z celé republiky, reprezentovat svůj kraj, zažít atmosféru velké sportovní akce. Na to se opravdu nezapomíná. A třeba právě tady u někoho vznikne sen, který ho bude hnát dál. Jsem rád, že mohu být součástí olympiády právě v Plzeňském kraji,“ nechal se slyšet bývalý gólman NHL.
V televizním olympijském spotu si společně s ním zahrál i klatovský hokejista Stanislav Kopáček junior a za maskota olympiády šumavského vlka se pro změnu převlékl jeho otec Stanislav Kopáček starší. V olympijském kulichu a na rolbě, která doputovala do Klatov z Milána, se objevil hejtman Plzeňského kraje Kamal Farhan: „Pro celý náš kraj je Zimní olympiáda dětí a mládeže největší sportovní událostí roku a vše, co se kolem toho děje, do čeho všeho investujeme, co všechno vzniká, tak to už se nemusí nikdy opakovat. A pro mnohé její účastníky to bude jedinečný sportovní zážitek, takže pro ně chceme připravit to nejlepší, co v kraji máme. Navíc tohle všechno tady zůstane i do dalších let, takže na zrekonstruovaných a modernizovaných sportovištích nám budou dál vyrůstat nové generace sportovců.“ Aktuálně je výsledné video ke zhlédnutí na YouTube kanále Plzeňského kraje.
Zimní Olympiáda dětí a mládeže proběhne v Plzeňského kraji 24. – 28. ledna 2027, účastnit se jí bude 1500 sportovců z celého Česka a síly poměří v celkových 46 disciplínách.