Lumír Olšovský baví na jevišti. Vidět ho můžete v muzikálu i operetě

Tím prvním je jeden z nejslavnějších a nejpopulárnějších klasických muzikálů všech dob – oblíbená My Fair Lady o morousovitém profesoru Higginsovi a prostořeké květinářce Líze Doolittleové. Nejen Lumír Olšovský, ale také jeho kolegyně Charlotte Režná si pravidelně získávají nadšené publikum, neméně spokojená byla s jejich výkony i odborná veřejnost. Olšovský za ztvárnění nevrlého lingvisty získal prestižní divadelní Cenu Thálie, Režná si odnesla Uměleckou cenu města Plzně pro umělce do 30 let. Druhý titul, který rozhodně stojí za návštěvu, je opereta Candide slavného amerického skladatele Leonarda Bernsteina, jenž se do povědomí českých diváků zapsal především jako autor legendárního muzikálu West Side Story, který byl před několika lety k vidění i v Plzni právě v režii Lumíra Olšovského. Candide od své premiéry v roce 1956 nesl několik žánrových označení, Bernstein se spoluautory totiž dlouho balancovali mezi operetou a muzikálem a hledali příhodnou formu pro jevištní ztvárnění Voltairovy povídky o naivním mladíkovi a jeho cestě napříč zeměkoulí. Že ji nakonec našli, dokazuje řada úspěšných inscenací Candida po celém světě. Režisér plzeňské inscenace Tomáš Ondřej Pilař považuje Candida dokonce za jednu z nejlepších operet vůbec: „Bernstein v Candidovi překračuje všechny limity, které opereta ze svých žánrových principů má. Je to naprosto strhující mozaika desítek různých hudebních stylů, které Bernstein vtipně a inteligentně kombinuje. Je to dílo energické, roztančené, intenzivní a zábavné, ale i nesmírně lidské a hluboké.“ Pokud jste My Fair Lady nebo Candida neviděli, je nejvyšší čas vyrazit do divadla! A pokud ano, můžete se těšit na listopadovou premiéru bujaré muzikálové komedie z prostředí travesty klubu Klec bláznů, kde hlavní roli ztvární opět Lumír Olšovský, tentokrát po boku Martina Písaříka. Kromě nich se v jedné z vedlejších rolí na jevišti objeví stejně jako v My Fair Lady i ředitel divadla Martin Otava.

My Fair Lady – Lumír Olšovský, Martin Otava | foto: Martina Root Klec bláznů – Martin Písařík, Lumír Olšovský | foto: Martina Root

