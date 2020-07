Lorencova parta jede dál

Pozitivem krizových situací je to, že nám dokážou ukázat, co je skutečně důležité a potřebné – co má opravdový smysl a co má jen lákavé pozlátko. Právě díky tomu je nyní ideální čas přehodnotit svůj hodnotový žebříček a změnit životní postoje.

Koronavirus zahýbal především s trhem práce

Příkladem může být situace na trhu práce před půl rokem. Nabídka pracovních pozic výrazně převyšovala poptávku. Důležitým aspektem pro hledání nové práce byla především výše mzdy a přehled zaměstnaneckých benefitů. Dost možná se ale takové firmy již dnes potýkají s řadou problémů a to, díky čemu své lidi do firmy nalákali, nejsou schopny zajistit. Jejich zaměstnanci žijí v nejistotě a dost možná se už do práce ani nevrátí.

Naproti tomu právě stabilita a jistota jsou dnes tím opravdovým benefitem. Jejich množství nelze spočítat. Nevyplácí se v korunách a nelze je v podobě kreditu směnit za vstup do kina, restaurace nebo bazénu. Potřebujeme je však všichni, neboť výrazně ovlivňují naši budoucnost.

Ne nadarmo přece praví jedno české přísloví, že „bez práce nejsou koláče“.

Lorenc Logistic – zaměstnavatel s puncem tradice

I my ve firmě Lorenc Logistic jsme se museli omezit a přizpůsobit aktuálnímu dění. To hlavní jsme ale měnit nemuseli. Firma se nezastavila a jede pořád dál se všemi členy posádky.

Období roušek a dezinfekční prostředků máme snad již zdárně za sebou a pokračujeme v tom, co děláme již 28 let. I nadále si tak necháváme nálepku zaměstnavatel s puncem tradice.

Více informací najdete na www.lorenc-logistic.cz.