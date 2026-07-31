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Kulturní dům JEDNIČKA v Třemošné se stane novým srdcem města

Komerční sdělení

Nový kulturní dům v Třemošné se stane novým srdcem města | foto: Město Třemošná

Komerční sdělení

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Třemošná se konečně dočká nové dominanty města. V historické části města vyrostl moderní kulturní dům, který bude centrem společenského, kulturního i komunitního života. Novostavba nabízí víceúčelový sál, restauraci, klubovny pro spolky i upravené okolí navazující na veřejný prostor.

Slavnostní otevření se uskuteční 2. září 2026.

Projekt patří k největším investicím města posledních let. Samotná stavba vyšla na přibližně 34 milionů korun, celkové náklady včetně demolice původního objektu, vybavení, akustických úprav a okolních ploch dosáhly zhruba 40 milionů korun.

Slavnostní otevření kulturního domu doprovodí od 15.30 hodin program na náměstí Pod Formankou. Vystoupí Václav Noid Bárta, Dan Bárta a Borek Bárta, kapela Zatrub! Band, David Payen i místní orchestr TREMOLO. Připraveno bude také občerstvení a dětská zóna s atrakcemi. Vstup na akci je zdarma.

Nový kulturní dům v Třemošné se stane novým srdcem města

Historické místo dostalo novou podobu

Nový kulturní dům stojí v původním centru Třemošné na nároží ulic Americká, Plaská a Družstevní. Nahradil technicky nevyhovující objekt s číslem popisným 1, který dlouhá léta chátral a ztratil své využití.

Architekti se při návrhu snažili zachovat charakter místa. Novostavba respektuje původní půdorys i měřítko budovy a přirozeně zapadá do okolní zástavby. Architekt Luboš Kouřim z plzeňské kanceláře Architekti s.r.o. vysvětluje, že cílem bylo navázat na historii místa jednoduchou stavbou se sedlovou střechou, bílou fasádou a režnými cihelnými prvky, které odkazují na tradiční materiály používané v regionu.

Prostor pro kulturu i spolkový život

Srdcem budovy je víceúčelový sál s kapacitou přibližně 100 návštěvníků. Bude sloužit především koncertům, divadelním představením, filmovým projekcím, přednáškám i slavnostním akcím města. Podle starosty Jaromíra Zeithamla se město chce zaměřit především na kulturní programy, které budou využívány během celého roku.

Horní patro nabídne tři klubovny pro spolky, pěvecké sbory, divadelní soubory, seniory i další organizace. Právě kvalitní zázemí pro spolkovou činnost ve městě dlouhodobě chybělo. Součástí budovy jsou také dvě galerie s výhledem do hlavního sálu a samozřejmostí je bezbariérový přístup včetně výtahové plošiny.

Restaurace má ambice stát se součástí komunitního života

Nedílnou součástí kulturního domu je restaurace, do níž město nyní vybírá jejího provozovatele. Ten by měl být znám v polovině srpna.

Restaurace nabídne 45 míst, profesionálně vybavenou kuchyni, bar, klimatizaci i venkovní terasu. zahrádku. Počítá se s celotýdenním provozem, nabídkou jídel i možností pořádání rodinných oslav nebo společenských akcí ve spolupráci s kulturním sálem. Má se stát přirozeným místem setkávání obyvatel.

Nový kulturní dům v Třemošné se stane novým srdcem města
Nový kulturní dům v Třemošné se stane novým srdcem města

Proměnilo se i okolí

Součástí projektu byly také úpravy veřejného prostoru. Před kulturním domem vznikly předzahrádky pro restauraci i návštěvníky akcí, okolí doplnila nová zeleň a odpočinkové plochy. Město plánuje navázat rekonstrukcí přilehlého náměstí, která má zlepšit dopravní situaci i bezpečnost chodců.

Investice do budoucnosti města

Stavbu realizovala plzeňská společnost MIRAS – stavitelství a sanace. Podle její zástupkyně,Moniky Karhan Fictumové, je u podobných veřejných zakázek klíčová odborná příprava i transparentní průběh realizace. Jednatel společnosti, Michal Fictum, pak ještě připomíná, že kulturní dům není pouze novou stavbou, ale zejména investicí do života celé komunity.

Nový kulturní dům tak představuje mnohem víc než moderní veřejnou budovu. Třemošná získává místo pro kulturní akce, spolkový život i každodenní setkávání obyvatel všech generací. Navazuje na historii původního centra města a vytváří důstojné zázemí pro jeho další rozvoj.

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