Krajské nemocnice spouští projekt Medicíně blíž

Projekt se skládá z několika pilířů, které se budou průběžně doplňovat a inovovat i dle požadavků cílových skupin a potřeb Skupiny NPK. Součástí první fáze je zatraktivnění studentských programů včetně stipendií, připojení se ke krajskému projektu „Stínování“ nebo spuštění kontaktního webu. Projekt podporuje Plzeňský kraj.
V nemocnicích Plzeňského kraje pobírají stipendia desítky studentů. Ostatní studentské programy pak absolvuje ročně přes 250 studentů z různých škol a ročníků. Z nich do pracovního poměru po ukončení studia nastoupí zhruba 70 procent v případě nelékařských profesí a třetina z absolventů lékařských fakult. „Cílem projektu je za prvé přilákat více studentů na stipendia i do dalších programů. A za druhé vytvořit v programech takové podmínky, aby po ukončení zůstalo v nemocnicích víc studentů než dosud. V případě mediků by bylo úspěchem, kdyby zůstala polovina,“ říká předseda představenstev krajských nemocnic Zdeněk Švanda.
Stipendia až 15 tisíc měsíčně
Nemocnice proto programy zatraktivňují. „Studentům lékařských fakult nebo farmaceutům nabídneme nově stipendia ve výši 15 tisíc korun měsíčně. Troufám si říci, že se tím přibližujeme nejvyšším nabídkám v zemi. Studenti bakalářských nebo magisterských oborů zdravotnických studií mají možnost získat nově stipendium 6 000 korun. Obojí je dvoj až trojnásobek oproti současnosti,“ doplňuje náměstek pro zdravotnictví Plzeňského kraje Tomáš Soukup s tím, že krajské nemocnice mohou zájemci kontaktovat přes web Medicinebliz.cz.
|studium
|stipendia
|Střední a vyšší odborné zdravotnické školy (vyšší ročníky)
|6000 Kč / měs.
|Vysoké školy – zdravotnické fakulty
|6000 Kč / měs.
|Vysoké školy – lékařské fakulty
|15000 Kč / měs.
Na medicínu si přímo sáhnou
Trainee program neboli individuálně sestavená brigáda s odborným mentorem se ještě více přizpůsobí přáním studenta, kdy si bude moci zvolit buď rotaci po několika pracovištích, nebo naopak zůstane u jedné odbornosti anebo cokoli mezi oběma variantami. Atraktivita spočívá v individuálním přístupu a hlavně v maximálním přiblížení studenta reálné medicíně, kdy na pracovišti už přímo spolupracuje s dohlížejícím lékařem i pacienty. Na medicínu si přímo „sáhne“. Stejně jako při odborné praxi. Proto název celého projektu Medicíně blíž.
Další aktuální novinkou je připojení k projektu Stínování, který vznikl pod záštitou Plzeňského kraje a je zaměřen na talentované studenty středních škol. Umožňuje jim strávit pracovní den s odborníkem v profesi, která studenta zajímá, a ujistit se ve volbě dalšího studijního zaměření. Může se jednat o pracovníka v průmyslu, výzkumu, dopravě, marketingu a dalších. Nově se díky Nemocnicím Plzeňského kraje připojují do projektu i zdravotnické profese včetně lékaře nebo sestry.