Krajské nemocnice expandují v ambulantní péči a online službách

Poradna chirurgie ruky v Rokycanech, otoneurologická poradna v Klatovech, chirurgická ambulance v Plané, geriatrická v Horažďovicích, paliativní v Domažlicích nebo lymfologická ve Stodě. To je jen krátký výčet ordinací, které v letošním roce zprovoznily nemocnice Skupiny NPK v pěti ze sedmi okresů kraje. Ve skutečnosti jich přibylo více než deset a s loňskem už přes 20. A tento vývoj bude pokračovat. V regionech mimo Plzeň totiž chybějí ambulantní specialisté a krajem vlastněné nemocnice chtějí nedostatečnou nabídku suplovat.
Za čtyři roky 40 nových ambulancí a poraden
„Naše nemocnice v první řadě zajišťují akutní péči pro pacienty v neodkladných stavech a poskytují standardní nemocniční služby a lůžkovou péči. Ta je ve spádových regionech dobře pokryta. Problémem ale zůstává ambulantní péče – jak primární, tak specializovaná. Její nabídka pokulhává. Souvisí to s celorepublikovým nedostatkem lékařů v celé řadě odborností, ale také se slabším zájmem otvírat si ambulance v menších městech,“ shrnuje situaci posledních let náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví Tomáš Soukup s tím, že nedostatečné pokrytí ambulantními specialisty vnímá jak od občanů, tak od zdravotních pojišťoven.
„Reagujeme na to. Pokud se podaří získat, nebo dokonce vychovat lékaře s potřebnou specializací, snažíme se ambulantní péči dále rozšiřovat. To je současný trend. Zatímco ještě v roce 2021 provozovaly krajské nemocnice přibližně 140 ambulancí a poraden, ke konci loňského roku to bylo už okolo 170 ordinací a nyní se blížíme k číslu 180. Navíc nejsou jen v sídelních místech našich nemocnic. Působí ve 14 různých městech,“ doplňuje v číslech šéf Skupiny NPK Zdeněk Švanda.
Domažlická nemocnice cílí na Planou a Tachov
Příkladem detašovaného pracoviště je třeba chirurgická ambulance a proktologická poradna v Plané na Tachovsku. V prostorách městské polikliniky ji od září provozuje Domažlická nemocnice. „Na Tachovsku chybí akutní nemocnice a nabídka chirurgické péče je tu nedostatečná dlouhodobě. Koneckonců i zdravotní pojišťovny tuto péči v regionu poptávaly. Sehnali jsme proto lékaře. Dohodli se s radnicí na prostorách, společně je zařídili a v polovině září zahájili provoz. Výhledově bychom chtěli nabídnout i endoskopická vyšetření a na Tachovsku hledáme i další příležitosti v ambulantní péči,“ říká ředitel Domažlické nemocnice Petr Hubáček.
Mezi poslední zprovozněné ordinace patří i geriatrická ambulance v horažďovické nemocnici. S ordinační dobou pondělí, středa, pátek otevřela 1. října. „Řešíme zdravotní problémy, které vznikají u lidí v souvislosti s vyšším věkem. Jedná se například o poruchy paměti, chování, geriatrickou křehkost, která se projevuje úbytkem váhy, únavou a vyčerpáním, sníženou svalovou silou a omezením fyzické aktivity. A řešíme také poruchy chůze a stability,“ popisuje lékařka ambulance Olena Iarová.
Některé ambulance třeba „jen“ rozšiřují provoz. Příkladem jsou třeba ordinace praktického lékaře pro dospělé ve Stodu nebo praktického lékaře pro děti a dorost v Hrádku v rokycanském okrese. Obě ordinace jsou nově vybavené. Mají dostatečné kapacity, přidaly ordinační hodiny, a mohou tak registrovat nové pacienty.
Lékaři s praxí na klinikách i v zahraničí
Řada ambulancí vzniká díky tomu, že do nemocnic přicházejí zkušení lékaři s praxí z fakultních nemocnic nebo i ze zahraničí. V regionálních zařízeních působí na částečný úvazek, aby nabídli své odborné znalosti širšímu spektru pacientů. Tým Stodské nemocnice v říjnu posílil chirurg Jakub Tolar, který v uplynulých 10 letech pracoval na klinikách hrudní a cévní chirurgie v bavorském Regensburgu. Ve Stodě nyní otevřel cévní poradnu a poradnu pro chronické a nehojící se rány a pro syndrom diabetické nohy. Pacienti se mohou do obou ambulancí objednat online.
Jít s dobou: Objednávky, recepty a služby online
Právě online služby jsou dalším směřováním ambulantní péče v krajských nemocnicích. Přibývá ordinací, kam se lze objednat přes internet anebo si lze už přímo jako pacient dané ordinace vyřídit přes chytrý telefon nebo počítač konkrétní služby. Například předepisování léků na chronické potíže, prodloužení či ukončení neschopenky, objednávku očkování nebo posudky či potvrzení o zdravotní způsobilosti.
„Lidé stále více využívají mobilní aplikace nebo web a řeší různé životních situace online. Vedle toho sestry v řadě našich ambulancí vyřizují ve velké míře telefonáty nebo i osobní návštěvy, při kterých jde jen o administrativu. To je časově zatěžuje. Chceme proto, aby se některé věci oboustranně zjednodušily, a také jít s dobou,“ popisuje důvody rozšiřování online služeb vedoucí IT projektů Skupiny NPK Tomáš Šenk s tím, že online služby by měla v budoucnu využívat větší polovina ambulancí.