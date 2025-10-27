Krajské nemocnice expandují v ambulantní péči a online službách

Komerční sdělení
Ortopedická ambulance, poradna léčby diabetické nohy, cévní nebo logopedická. Nemocnice Plzeňského kraje (NPK) otevírají rekordní množství odborných ambulancí. A přibývá i ordinací, které nabízejí služby a rezervace online.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

Chirurgická ambulance v Plané zprovozněna v září 2025. | foto: Klatovská nemocnice, a.s.

Poradna chirurgie ruky v Rokycanech, otoneurologická poradna v Klatovech, chirurgická ambulance v Plané, geriatrická v Horažďovicích, paliativní v Domažlicích nebo lymfologická ve Stodě. To je jen krátký výčet ordinací, které v letošním roce zprovoznily nemocnice Skupiny NPK v pěti ze sedmi okresů kraje. Ve skutečnosti jich přibylo více než deset a s loňskem už přes 20. A tento vývoj bude pokračovat. V regionech mimo Plzeň totiž chybějí ambulantní specialisté a krajem vlastněné nemocnice chtějí nedostatečnou nabídku suplovat.

Za čtyři roky 40 nových ambulancí a poraden

„Naše nemocnice v první řadě zajišťují akutní péči pro pacienty v neodkladných stavech a poskytují standardní nemocniční služby a lůžkovou péči. Ta je ve spádových regionech dobře pokryta. Problémem ale zůstává ambulantní péče – jak primární, tak specializovaná. Její nabídka pokulhává. Souvisí to s celorepublikovým nedostatkem lékařů v celé řadě odborností, ale také se slabším zájmem otvírat si ambulance v menších městech,“ shrnuje situaci posledních let náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví Tomáš Soukup s tím, že nedostatečné pokrytí ambulantními specialisty vnímá jak od občanů, tak od zdravotních pojišťoven.

„Reagujeme na to. Pokud se podaří získat, nebo dokonce vychovat lékaře s potřebnou specializací, snažíme se ambulantní péči dále rozšiřovat. To je současný trend. Zatímco ještě v roce 2021 provozovaly krajské nemocnice přibližně 140 ambulancí a poraden, ke konci loňského roku to bylo už okolo 170 ordinací a nyní se blížíme k číslu 180. Navíc nejsou jen v sídelních místech našich nemocnic. Působí ve 14 různých městech,“ doplňuje v číslech šéf Skupiny NPK Zdeněk Švanda.

KlatovyLogopedická poradna, Otoneurologická poradna
DomažliceAmbulance paliativní medicíny
PlanáChirurgická ambulance a proktologická poradna
RokycanyPoradna chirurgie ruky, Poradna břišní a miniinvazivní chirurgie
StodPoradna pro chronické a nehojící se rány a pro syndrom diabetické nohy, Cévní ambulance 2, Ambulance ischemických chorob a srdeční - ISCH, Lymfologická poradna
HoražďoviceGeriatrická ambulance
Výčet všech ambulancí Skupiny NPK: www.nemocnicepk.cz/ambulance

Domažlická nemocnice cílí na Planou a Tachov

Příkladem detašovaného pracoviště je třeba chirurgická ambulance a proktologická poradna v Plané na Tachovsku. V prostorách městské polikliniky ji od září provozuje Domažlická nemocnice. „Na Tachovsku chybí akutní nemocnice a nabídka chirurgické péče je tu nedostatečná dlouhodobě. Koneckonců i zdravotní pojišťovny tuto péči v regionu poptávaly. Sehnali jsme proto lékaře. Dohodli se s radnicí na prostorách, společně je zařídili a v polovině září zahájili provoz. Výhledově bychom chtěli nabídnout i endoskopická vyšetření a na Tachovsku hledáme i další příležitosti v ambulantní péči,“ říká ředitel Domažlické nemocnice Petr Hubáček.

Cévní ambulance MUDr. Tolara ve Stodu zprovozněna v říjnu 2025.

Mezi poslední zprovozněné ordinace patří i geriatrická ambulance v horažďovické nemocnici. S ordinační dobou pondělí, středa, pátek otevřela 1. října. „Řešíme zdravotní problémy, které vznikají u lidí v souvislosti s vyšším věkem. Jedná se například o poruchy paměti, chování, geriatrickou křehkost, která se projevuje úbytkem váhy, únavou a vyčerpáním, sníženou svalovou silou a omezením fyzické aktivity. A řešíme také poruchy chůze a stability,“ popisuje lékařka ambulance Olena Iarová.

Některé ambulance třeba „jen“ rozšiřují provoz. Příkladem jsou třeba ordinace praktického lékaře pro dospělé ve Stodu nebo praktického lékaře pro děti a dorost v Hrádku v rokycanském okrese. Obě ordinace jsou nově vybavené. Mají dostatečné kapacity, přidaly ordinační hodiny, a mohou tak registrovat nové pacienty.

Lékaři s praxí na klinikách i v zahraničí

Řada ambulancí vzniká díky tomu, že do nemocnic přicházejí zkušení lékaři s praxí z fakultních nemocnic nebo i ze zahraničí. V regionálních zařízeních působí na částečný úvazek, aby nabídli své odborné znalosti širšímu spektru pacientů. Tým Stodské nemocnice v říjnu posílil chirurg Jakub Tolar, který v uplynulých 10 letech pracoval na klinikách hrudní a cévní chirurgie v bavorském Regensburgu. Ve Stodě nyní otevřel cévní poradnu a poradnu pro chronické a nehojící se rány a pro syndrom diabetické nohy. Pacienti se mohou do obou ambulancí objednat online.

Jít s dobou: Objednávky, recepty a služby online

Právě online služby jsou dalším směřováním ambulantní péče v krajských nemocnicích. Přibývá ordinací, kam se lze objednat přes internet anebo si lze už přímo jako pacient dané ordinace vyřídit přes chytrý telefon nebo počítač konkrétní služby. Například předepisování léků na chronické potíže, prodloužení či ukončení neschopenky, objednávku očkování nebo posudky či potvrzení o zdravotní způsobilosti.

„Lidé stále více využívají mobilní aplikace nebo web a řeší různé životních situace online. Vedle toho sestry v řadě našich ambulancí vyřizují ve velké míře telefonáty nebo i osobní návštěvy, při kterých jde jen o administrativu. To je časově zatěžuje. Chceme proto, aby se některé věci oboustranně zjednodušily, a také jít s dobou,“ popisuje důvody rozšiřování online služeb vedoucí IT projektů Skupiny NPK Tomáš Šenk s tím, že online služby by měla v budoucnu využívat větší polovina ambulancí.

Ortopedická ambulance pro dospělé a dětské pacienty ve Stodu zprovozněna v květnu 2025.

Geriatrická ambulance v Horažďovicích zprovozněna v září 2025.

Nejčtenější

Z malé firmy na Vysočině k miliardovému byznysu

Komerční sdělení

„Chceme dělat projekty, které lidem zůstanou desítky let,“ říká ředitel IP Polná.

V domech na Šenovské se opět bude bydlet

Komerční sdělení

Městský obvod Slezská Ostrava zrekonstruuje tři bytové domy na ulici Šenovská v oblasti Hranečníku. Domy jsou dlouhou dobu opuštěné a v neutěšeném stavu. Po rekonstrukci zde vznikne 24 bytů, které...

Na čem vydělávají nejlepší profesionální sázkaři? Na…

Komerční sdělení

Zajímá vás, na čem vydělávají profesionální sázkaři? Na Premier League ani na NHL to není. Na rozhovor jsme pozvali jednoho z největších českých odborníků na sázení Petra Dolejše, který se úspěšně...

Moravskoslezská SESTRA 2025: Vybrali a ocenili jsme ty nej

Komerční sdělení

Desátý ročník ankety Moravskoslezská SESTRA 2025 přinesl opět silné příběhy profesionality, empatie a lidskosti. Celkem 36 zdravotních sester převzalo ocenění během slavnostního večera ve čtvrtek 9....

Miliardy pro českou krajinu: co přinesly tisíce pozemkových úprav?

Komerční sdělení

Pozemkové úpravy v Česku probíhají od 90. let. Stal se z nich jeden z hlavních nástrojů tvorby a ochrany krajiny i venkova. Nejde jen o přehlednější vlastnictví půdy, ale i o praktická opatření:...

Nevíte, co dělat s ojetými pneumatikami? Poradíme

Komerční sdělení

Podle zákona o výrobcích s ukončenou životností se naše společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech řadí mezi výrobce pneumatik a je naší povinností informovat veřejnost o tom, co se s ojetými...

27. října 2025

Slušnost není samozřejmost?

Komerční sdělení

Před nedávnem se mi dostaly do rukou informace o statistice úbytku zdravotnických pracovníků v ČR. Ze statistik jednoznačně vyplývá, že v blízké budoucnosti bude nedostatek středního nelékařského...

27. října 2025

SAINT-GOBAIN ADFORS CZ HODONICE: Pomáháme tam, kde žijeme a pracujeme

Komerční sdělení

V závodě v Hodonicích vyrábíme technické textilie pro stavebnictví. Záleží nám na kvalitě života v našem okolí, proto podporujeme místní spolky a neziskovky a dáváme společenské odpovědnosti vysokou...

27. října 2025

Krajské nemocnice expandují v ambulantní péči a online službách

Komerční sdělení

Ortopedická ambulance, poradna léčby diabetické nohy, cévní nebo logopedická. Nemocnice Plzeňského kraje (NPK) otevírají rekordní množství odborných ambulancí. A přibývá i ordinací, které nabízejí...

27. října 2025

Stylový design a špičkový fotoaparát. Huawei uvádí smartphone Pura 80

Komerční sdělení

Výkonný fotoaparát, autentická reprodukce barev a chytré funkce založené na AI se postarají o dokonalejší snímky i čisté a jasné hovory. Huawei přichází na trh s novým smartphonem Pura 80, který...

27. října 2025

Poctu hejtmana Libereckého kraje letos obdrželo devět osobností

Komerční sdělení

Devět jmen významných osobností, které se zasloužily o vynikající jméno Libereckého kraje doma i v zahraničí, zaznělo ve čtvrtek 23. října v Oblastní galerii Liberec. Již podvacáté se zde konaly...

27. října 2025

Aupark je srdcem Hradce. Společně slavíme 800 let města

Komerční sdělení

Aupark Hradec Králové je nejoblíbenějším nákupním centrem v regionu a zároveň místo, které je úzce propojeno se životem města.

27. října 2025

Ostrava znovu hledá inspirativní následovníky Jana Amose Komenského

Komerční sdělení

Jak se od roku 2005 stalo dobrou tradicí, také v příštím roce 2026 statutární město Ostrava ocení výjimečné pedagogické i nepedagogické pracovníky škol na svém území.

27. října 2025

Druhý život telefonů. Z Enviropolu odchází elektro jako nová surovina

Komerční sdělení

Rozbitý mobil, nefunkční nabíječka nebo zapomenutá sluchátka na dně šuplíku — věci, nad kterými většinou jen zaklapneme zásuvku a zapomeneme. Přitom právě drobné vysloužilé elektro může mít obrovský...

27. října 2025

Jak se vyhnout závislosti na hazardu? Napoví Týden zodpovědného hraní

Komerční sdělení

Schopnost udržet sázení pod kontrolou, vyhýbat se nebezpečným nelegálním hernám nebo vědět, na koho se v případě problémů obrátit. To vše a řadu dalších důležitých informací opět připomene Týden...

27. října 2025

Objevujte svět s CK Redok: dovolená plná zážitků, na niž nezapomenete

Komerční sdělení

Cestování je jedním z nejkrásnějších způsobů, jak obohatit svůj život. Přináší nové pohledy, vůně, chutě i setkání, která si člověk pamatuje po celý život. Ať už vás láká poznávání cizích kultur,...

25. října 2025

Pohřební služba Auriga slaví 33 let. Dnes je špičkou v oboru

Komerční sdělení

Její příběh přibližuje jednatel pan Přemek Šulík.

25. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.