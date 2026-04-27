Kosmetičky a kadeřníci kouzlili s krásami lesa již na 11. BEAUTY CUPu

Letošní 11. ročník BEAUTY CUP 2026 otevřel dveře fantazii prostřednictvím poetického zadání „Krása kouzelného lesa“.
Soutěž, kterou již tradičně pořádá Střední odborné učiliště v Domažlicích v prostorách místního kulturního zařízení, si dlouhodobě zakládá nejen na vysoké odborné úrovni, ale také na podpoře kreativity, sdílení zkušeností a spolupráci mezi školami. Právě tato kombinace dělá z BEAUTY CUPu jedinečnou platformu, kde se setkávají studenti, pedagogové i odborníci z praxe. Význam soutěže každoročně roste nejen z pohledu samotných účastníků, ale i z hlediska odborné veřejnosti, která ji vnímá jako důležité místo pro prezentaci nových trendů i talentů.
Loňský jubilejní desátý ročník se nesl v doslova pohádkové atmosféře. Domažlické kulturní centrum tehdy zaplnily inspirace s tématem ledového světa – třpytivé prvky, ledové odstíny i ikonické postavy připomínající princeznu Elsu. Soutěžící pracovali s motivy zimní krajiny, lesku a chladu, ale nechyběla ani abstraktní pojetí plná geometrických tvarů, kontrastů a originálních kompozic. Výsledné práce zaujaly nejen odbornou porotu, ale i širokou veřejnost, která měla možnost sledovat mimořádně kreativní přehlídku studentských dovedností na vlastní oči. Tento, v řadě již 10. ročník, zároveň potvrdil, že soutěž má své pevné místo v kalendáři odborných akcí a dokáže oslovovat stále širší publikum.
Na tuto vysokou úroveň navázal i letošní ročník, který se nesl v duchu přírody a fantazie. Stejně jako v předchozích letech i letos soutěžili žáci oborů kadeřník, kosmetické služby a vlasová kosmetika ve čtyřech hlavních kategoriích – make-up, facepainting, dámská účesová tvorba a pánský střih a styling. Inspirace kouzelným lesem přinesla zcela nové pojetí – od jemných přírodních motivů až po výrazné fantazijní kreace inspirované lesními bytostmi, strukturami dřeva, listí či mechů. Soutěžní práce tak často působily jako malé umělecké instalace, které přesahovaly běžné pojetí beauty oborů.
Do Domažlic se i letos sjeli talentovaní studenti z celé České republiky – například ze Dvora Králové nad Labem, Sokolova, Sušice, Klatov, Plzně, Českých Budějovic, Ústí nad Labem či Hluboše. Právě široké zastoupení škol, které bylo typické i pro předchozí ročníky, přispívá k vysoké konkurenci i inspirativní atmosféře celé soutěže. Setkávání studentů z různých regionů zároveň podporuje výměnu zkušeností, pracovních postupů i pohledů na aktuální trendy v oboru.
Slavnostní průběh BEAUTY CUPu 2026 podtrhla účast významných hostů, mezi nimiž nechyběl místostarosta města Domažlice, Ing. Viktor Krutina, a ředitelka školy, která akci organizuje, Mgr. Zdeňka Buršíková. Ti ve svých vystoupeních navázali na tradici předchozích ročníků, kdy zástupci města i školství pravidelně vyzdvihují význam odborného vzdělávání, podporu mladých talentů i přínos soutěže pro region. Zdůrazněna byla také role pedagogů, kteří studenty na soutěž dlouhodobě připravují a vedou je k profesionalitě i kreativitě.
Odborná porota složená z respektovaných profesionálů z oblasti kadeřnictví a kosmetiky tak měla i letos nelehký úkol. Stejně jako v minulých ročnících byla úroveň soutěžních prací mimořádně vyrovnaná a v některých kategoriích rozhodovaly o konečném pořadí jen minimální bodové rozdíly. Hodnotila se nejen technická preciznost, ale v neposlední řadě i originalita, zpracování tématu a celkový vizuální dojem.
Mezi nejúspěšnější soutěžící letošního ročníku patřila Kristýna Rymonová ze Střední školy živnostenské v Sokolově, která zvítězila v kategorii make-up. Další tři kategorie však s mírně řečenou nadsázkou patřily SOU Domažlicím. V oblasti facepaintingu dominovaly právě studentky pořádajícího učiliště, které obsadily hned první dvě místa. Vítězkou se stala Magdaléna Řenčová a v těsném závěsu za ní se umístila Karolína Duloveczová. V kategorii dámské účesové tvorby zazářila také místní studentka Alena Schöpferová a vybojovala krásné první místo. V oblasti pánského střihu a stylingu pak zaujal místní student Nguyen Dang Minh Long, který obsadil druhé místo. Jejich vyjímečné práce byly důkazem nejen talentu, ale i schopnosti pracovat s aktuálními trendy a zároveň přinášet vlastní originální přístup.
BEAUTY CUP však není pouze soutěží o umístění. Již od svých počátků je především místem setkávání, inspirace a profesního růstu. Studenti zde mají možnost porovnat své dovednosti, osvojit si nové techniky, získat cennou zpětnou vazbu od odborníků a navázat kontakty, které mohou být důležité pro jejich budoucí kariéru. Soutěž tak významně přispívá k propojení vzdělávání s praxí.
„Velké poděkování patří všem soutěžícím, pedagogům, členům poroty i organizátorům, kteří se na přípravě soutěže podíleli. Díky jejich nasazení si BEAUTY CUP dlouhodobě udržuje vysokou úroveň i prestiž a stává se důležitou součástí odborného vzdělávání v oblasti beauty,“ nechává se slyšet paní ředitelka, Mgr. Zdeňka Buršíková s tím, že již nyní se i s ostatními pedagogy těší na další, již dvanáctý ročník. Ten opět nabídne nové téma, nové výzvy a především další příležitosti představit talent a kreativitu nastupující generace profesionálů.
