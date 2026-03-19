Kominík: Řemeslo s budoucností a jistotou práce

Obor Kominík je možné studovat na Soukromé střední odborné škole a Gymnázium BEAN, a to ve tříletém denním studiu nebo v jednoletém zkráceném režimu pro absolventy jiných učebních oborů. „Pro 3leté denní studium je nutné ukončené základní vzdělání. Pro 1leté zkrácené studium je nutný nejméně výuční list z dřívějšího studia. Předpokladem pro tuto profesi je dobrý zdravotní stav požadovaný pro fyzicky náročný charakter této dobře oceňované profese,“ vysvětluje zástupkyně ředitelky paní Bastlová.
Co práce kominíka obnáší?
Žáci se naučí poskytovat kominické služby v širokém rozsahu:
- čistění spalinových cest a provádění jejich kontrol a revizí,
- čistění a drobné opravy spotřebičů,
- návrhy a provádění sanací stávajících spalinových cest,
- montáž a stavbu nových spalinových cest,
- měření spalin malých zdrojů znečistění ovzduší a vyhodnocení spalovacího procesu.
Získají také přehled o stavebních materiálech, konstrukcích, komínových systémech a platných předpisech pro navrhování a provádění spalinových cest a připojování spotřebičů paliv.
Absolvent se uplatní jako kominík – je schopen samostatně vykonávat činnosti spojené s instalací, sanacemi, čištěním a kontrolou komínů, kouřovodů, spotřebičů paliv a dalších zařízení. Uplatnění nachází nejen v kominických firmách, ale také ve společnostech zaměřených na kamnářství, topenářství či instalatérství.
Moderní výuka odpovídající praxi
Škola investovala do nové specializované učebny s moderním vybavením. Studenti tak získávají praktické dovednosti odpovídající aktuálním požadavkům trhu práce. Výuka je zaměřena především na praxi a reálné situace, se kterými se kominíci běžně setkávají.
Revizní technik spalinových cest: Vyšší kvalifikace pro kominíky
Profese kominíka nabízí možnost dalšího profesního růstu. Jedním z nejžádanějších směrů specializace je kvalifikace Revizní technik spalinových cest, která opravňuje k provádění revizí komínů a spalinových cest a je velmi ceněná na trhu práce. Tento certifikát zajišťuje odbornou způsobilost a otevírá dveře k dalším pracovním příležitostem.
Po absolvování oboru Kominík mohou zájemci navíc pokračovat a složit si zkoušku pro revize kouřových a plynových cest. Uchazeč musí doložit výuční list oboru vzdělání Kominík a musí mít praxi nejméně 5 let v oboru, z toho nejméně předchozí 3 roky před podáním žádosti o zkoušku. „Zájem o tuto zkoušku je obrovský, autorizaci pro konání této zkoušky má totiž jen velmi málo škol“, upozorňuje zájemce o včasné přihlášení Bastlová.
Co musí revizní technik zvládnout?
Uchazeč musí prokázat:
- orientaci ve stavebních výkresech a dokumentaci,
- čtení výkresů komínů, kouřovodů a ventilačních průduchů,
- znalost předpisů a norem pro stavbu a provoz spalinových cest,
- schopnost posoudit návrhy na stavbu a rekonstrukci spalinových cest,
- vypracování výpočtů spalinových cest,
- provádění provozní kontroly a zkoušení spalinových cest,
- tlakové a kouřové zkoušky komínů,
- vyhotovení revizních zpráv.
Škola zároveň pořádá přípravné kurzy, které pomáhají uchazečům úspěšně zvládnout teoretickou i praktickou část zkoušky. Kurz pro složení zkoušky revizního technika spalinových cest lze pak navštěvovat pouze dálkově.
Absolvent pak získá osvědčení a tato profesní kvalifikace jej opravňuje k provádění revizí spalinových cest. V dnešní době, kdy jsou revize kotlů pro firmy i domácnosti povinné, se pak nemusejí bát, že by měli o práci nouzi.
Dostupnost studia
Díky výhodné poloze Staňkova mezi Domažlice a Plzeň je škola dobře dostupná i z dalších měst, například z Klatovy, Cheb, Karlovy Vary nebo Praha. V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obracet na paní Ing. Bastlovou na telefonním čísle 773 971 313. Ve škole vás také po předchozí domluvě rádi přivítají osobně.
Kontakt: