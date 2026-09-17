Klatovský zimní stadion je na Olympiádu dětí a mládeže 2027 hotový

Na modernizaci se podílí město Klatovy a Plzeňský kraj.
Původní prostory se upravily do podoby, kterou měly zhruba před dvaceti lety. Zmizela prodejna a její místo získaly čtyři nové šatny. Všechny prošly výraznou úpravou. Nové jsou omítky, vzduchotechnika, elektroinstalace i odpady. Součástí rekonstrukce bylo také sociální zařízení. Každá šatna má nyní vlastní moderní sprchy a toaletu, která před tím v šatnách scházela.
,,Na ODM 2027 se pečlivě připravujeme, stejně tak připravujeme i naše sportoviště. Úpravami projdou i zimní stadiony v Sušici a Domažlicích. Největší část investic jsme vložili právě do stadionu v Klatovech, kde se budou odehrávat finálové zápasy. Zároveň víme, že rozšíření zázemí a celková modernizace pomůže do budoucna i samotnému klubu, který tady trénuje“ uvedla tisková mluvčí Eva Mertlová.
Poslední větší rekonstrukce proběhla před zhruba osmi lety, v letech 2017 a 2018. Tehdy se řešila především technologie chlazení a ledová plocha. Stadion ale od té doby dál fungoval v každodenním provozu a některé jeho vybavení už postupně dosluhovalo. Především šatny přestávaly stačit počtu sportovců, kteří je využívají.
Na stadion pravidelně dochází více než 130 dětí a přes 20 dospělých, kteří zde hokej trénují. Nové zázemí tak nepotřebovali jen hráči, ale také trenéři.
„Proměnou prošly i další části stadionu. Nové jsou chodby, recepce, ozvučení nebo osvětlení. Železná konstrukce dostala dva nové nátěry, které vydrží minimálně dalších dvacet let. Nově je tu také rolba na úpravu ledu, která je přímo ze ZOH 2025 v Cortině. Část prací probíhala za běžného provozu, protože stadion dál sloužil sportovcům a veřejnosti. Ještě tak budeme postupně měnit například lavice v šatnách a další vybavení. Je to hlavně investice do našeho regionu a po olympiádě bude modernizovaný stadion dál plnit svou funkci,“ doplnila tisková mluvčí Eva Mertlová.
Kapacita stadionu zůstává 2 600 diváků. Celá investice je výsledkem spolupráce města Klatovy a Plzeňského kraje. Město do modernizace stadionu vložilo 50 milionů korun. Součástí dalších plánů je také oprava střešní krytiny, která by měla přijít po skončení olympiády.
Přípravy na Zimní olympiádu dětí a mládeže se navíc netýkají jen samotného stadionu. Pro účastníky vzniká také ubytovací zázemí s kapacitou více než 50 lůžek. Objekt, který dříve fungoval jako ubytovna, se proměnil v ubytování hotelového typu. Hostům nabídne nové pokoje, moderní vybavení, koupelny a jídelnu. Spravovat ho bude klatovský zimní stadion.