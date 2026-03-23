Klatovská transfuzka loni odebrala 2700 litrů krve a 1500 litrů plazmy

Téměř šest tisíc odběrů krve za rok
Obyvatelé klatovského a domažlického okresu prokázali opět vysokou míru společenské odpovědnosti. Dlouhodobě je mezi nimi vysoký podíl dárců krve a plazmy a také loni potvrdili, že jim pomoc nemocným nebo zraněným lidem není cizí.
„Loni jsme měli 5947 odběrů krve. Je to o téměř čtyři stovky odběrů více než v roce 2024, přitom právě předloňský rok byl rekordní. Vedle toho jsme loni provedli 1915 odběrů plazmy. To sice není historicky nejvyšší číslo, ale meziročně vzrostlo a v našem nekomerčním provozu je to skvělý výsledek. Děkuji všem dárcům, že chodí a pomáhají pacientům v našich krajských nemocnicích se uzdravit nebo i přímo zachránit život,“ uvedla vedoucí pracoviště transfuzní služby Klatovské nemocnice Marie Sochorová.
Statistiky odběrů transfuzního pracoviště Klatovské nemocnice
|údaj / rok
|2020
|2021
|2022
|2023
|2024
|2025
|odběry krve
|5235
|5289
|5421
|5473
|5550
|5947
|odběry plazmy
|2504
|2382
|2184
|2092
|1548
|1915
|celkem
|7739
|7671
|7605
|7565
|7098
|7862
|prvodárci
|302
|280
|313
|335
|433
|406
Rozšíření provozu v Domažlicích do odpoledne
Připomíná, že nejvíce odběrů krve se provádí přímo v Klatovech (4462). Druhým nejfrekventovanějším odběrovým místem je provoz v sesterské Domažlické nemocnici. „Loni se v Domažlicích provedlo 953 odběrů. Na to, že jsme tam limitováni prostorem a časem, neboť provoz je možný jen v úterý dopoledne, je to úctyhodné číslo. Kapacity jsou tam prakticky stále naplněné,“ říká Sochorová.
S vedením Domažlické nemocnice proto řeší rozšíření odběrových časů do odpoledních hodin. „Věřím, že se nám to brzy povede, protože zájem lidí z Domažlicka o dárcovství je velký a jsme za to moc rádi. Koneckonců zpracovanou krev poskytujeme právě i do Domažlic,“ doplňuje vedoucí pracovnice klatovské transfuzky.
Výjezdové odběry pokračují, v Sušici nově v nemocnici
Zbylých 532 odběrů bylo provedeno výjezdovým způsobem. Zhruba třikrát do měsíce vždy v úterý totiž vyjíždí odběrový tým do pěti dalších měst obou regionů. Na Domažlicku je to Horšovský Týn, Bělá nad Radbuzou a Klenčí pod Čerchovem. Na Klatovsku pak Horažďovice a Sušice. Do všech měst bude odběrový tým jezdit i v roce 2026.
V Sušici ovšem došlo od března ke změně odběrového místa. Tím je nově přímo Nemocnice Sušice: „Nabídla nám vhodnější prostory, než jsme dosud měli. Odebíráme nově v infuzním centru. A přínosem je i přímo zázemí zdravotnického zařízení,“ říká dále Sochorová. Právě v Sušici se konají výjezdové odběry nejčastěji, vždy alespoň jednou měsíčně. Všechny výjezdové odběry v uvedených pěti městech se konají odpoledne od 14 do 16:30. Prvodárci by kvůli vstupnímu vyšetření měli přijít do 15:30.
Odběry plazmy jsou kromě Klatov nově i v Plané
Odběry plazmy se loni konaly výhradně v Klatovech. Odběr je delší a provádí se pomocí separátoru krevní plazmy z krve, který se kvůli nastavení těžko převáží. Plazma se tedy odebírá jen na stacionárních odběrových místech. Ty má ale klatovská tranfuzka od ledna 2026 už dvě. Druhé odběrové místo plazmy zprovoznila v Nemocnici Svatá Anna v Plané na Tachovsku.
„V tachovském okrese není momentálně žádné odběrové místo, přitom o dárcovství tam zájem je. Vybudovali jsme proto nový provoz v plánské nemocnici následné péče. V lednu jsme začali s odběry plazmy, ale ještě v první polovině roku chceme přidat i odběry krve,“ říká Jiří Kokoška, mluvčí skupiny krajských nemocnic, kam spadá klatovská, domažlická i právě plánská.
Benefitní program dárců
Všechny tři nemocnice mají pro bezpříspěvkové dárce krve a plazmy vytvořený benefitní program. „Všichni noví dárci dostanou na uvítanou triko, baťůžek a termohrnek. Podobné dárky obdrží i opakovaní dárci vždy při čtvrtém odběru krve v roce nebo při 12. bezpříspěvkovém odběru plazmy. V případě žen je to při 3. resp. 9. odběru. Při každé návštěvě je pak samozřejmostí občerstvení a každému také věnuje společnost Chodovar minerální vodu Il sano, která podporuje svým specifickým složením a obsahem železa krvetvorbu,“ doplnil mluvčí.
Jednou měsíčně navíc transfuzní pracoviště vylosuje zhruba 20 lidí, kteří byli na odběru, a nabídne jim dárky od svých partnerů. „Dárcovství krve a plazmy u nás podporují právě Chodovar, Pekárna a cukrárna Klatovy, Stálá divadelní scéna Klatovy, klatovský bazén, HC Škoda Plzeň, Zoo Plzeň nebo společnost Ski&Bike Špičák. Poskytují vstupenky, skipasy nebo věcné dárky. Je to naše malé poděkování za velký dar života. Může se to zdát jako drobnost, určitě to není důvod, proč lidé chodí darovat krev, ale věříme, že alespoň trochu potěší,“ dodává Kokoška.
Rockové festivaly se slevou nebo dokonce zadarmo
Dárcovství krve podporují také rockové festivaly Pekelný ostrov a Chodrockfest, které se konají v létě v Holýšově resp. v Domažlicích. Jejich organizátor nabízí opět všem dárcům slevu na vstupném a 36 dárců může na festival dokonce zdarma.
„Mnozí naši kolegové a spolupracovníci jsou dárci krve. Považujeme to i za hrdinství, když někdo pomáhá druhým. Proto podporujeme dárcovství krve a nabízíme všem těmto hrdinům dárek v podobě 35procentní slevy,“ říká za pořadatele festivalů společnost Westmusic Oldřich Průcha. Podmínky pro nákup zlevněných vstupenek jsou jednoduché. „Dárce si v předprodeji na webu Vstupenkovna.cz najde variantu zlevněné vstupenky pro dárce. S ní se pak musí u vstupu do festivalové zóny ještě prokázat, že je aktivním dárcem. To znamená, že předloží průkaz dárce nebo potvrzení o bezpříspěvkovém daru, kde poslední odběr není starší než jeden rok,“ doplňuje Průcha.
Po 18 vstupenkách na každý z festivalů a navíc i merch festivalů je pak v benefitním programu dárců krve právě pro vylosované na konci každého měsíce.
Dárcovství krve a plazmy
Dárcem krve může být každý zdravý člověk ve věku od 18 do 65 let (u prvodárců do 60 let). Podobné je tu i u dárcovství plazmy. Krev lze darovat v případě žen až čtyřikrát do roka. Muži mohou až pětkrát. Plazmu lze darovat častěji, klidně už po 14 dnech. Odběr krve trvá zhruba deset minut a odebírá 450 mililitrů. Odběr plazmy zabere 30 až 45 minut a odevzdává se zhruba 780 ml.
Podrobnosti a časy odběrů včetně možnosti rezervace jsou na webu každé nemocnice. Krev zpracovanou v Klatovské nemocnici využívají regionální nemocnice v Klatovech, Domažlicích, Stodu a Sušici.