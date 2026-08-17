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Kajetán zazářil v USA. Do Plzně veze z festivalu tři zlaté diplomy

Komerční sdělení

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Dětský sbor Kajetán z Plzně zaznamenal další mezinárodní úspěch. Na prestižním Golden Gate International Choral Festival v Kalifornii získal ve všech třech soutěžních kategoriích zlaté diplomy a obsadil první a dvě druhá místa.

Po červnovém triumfu na mezinárodním festivalu Cracovia Cantans v polském Krakově přidal plzeňský dětský sbor Kajetán další výrazný úspěch. Na Golden Gate International Choral Festival 2026 ve Spojených státech získal v polovině července ve všech třech kategoriích, do nichž nastoupil, zlaté diplomy. V kategorii historické hudby zvítězil, v lidové a současné hudbě obsadil druhé místo.

Dařilo se také sólistům. Anita da Conceicao získala zlatý diplom a celkové druhé místo, Erik Geluk stříbrný diplom a třetí místo, Natálie Samková si odvezla stříbrný dipstival patří k významným sborovým akcím na americkém kontinentu a každé tři roky se ho účastní přední dětské a mládežnické sbory z celého světa. Letos se Kajetán utkal s pěveckými tělesy z Evropy, Spojených států i Asie.

Vyhlášení výsledků proběhlo na palubě výletní lodi Fume Blanc Commodore. Oceněné i všechny zúčastněné sbory následně vystoupily na slavnostním Koncertu vítězů, který tradičně uzavírá celý festival.

„Pro Kajetán jde o další potvrzení mimořádné formy. V červnu letošního roku sbor ovládl festival Cracovia Cantans v Krakově, kde získal Grand Prix a vybojoval si účast na světovém šampionátu World Choral Championship Tokyo 2027. Úspěšným vystoupením v Kalifornii tak navázal na sérii mezinárodních ocenění, kterými dlouhodobě reprezentuje Plzeňský kraj i Českou republiku.“

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