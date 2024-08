K venkovu patří štěkot psů, kokrhání kohoutů nebo zvuk sekačky či pily

Kdo chce poznat nefalšovaný český venkov, může si vybírat ze zhruba tisícovky rozmanitých penzionů a farem nabízejících ubytování. Jedním z oblíbených je Penzion U Hánů v Meclově u Domažlic. Vznikl v areálu statku, který vypráví dějiny tohoto kraje.

„Historie statku je dlouhá skoro sto dvacet let. Původně patřil německé rodině Eberlových. Po druhé světové válce museli odejít a statek se stal domovem rodiny Vondrovicových a Hánových,“ představuje minulost statku v kostce jeho současný majitel Michal Hána.

Tato historie je spjatá s tradičním fungováním statku, tedy se zemědělstvím. Vy jste se rozhodli jít cestou agroturistiky. Proč?

Při výletech s našimi pěti dětmi nás v Německu nadchlo agroturistické ubytování. A náš statek nám pro ně přišel jako stvořený. Chtěli jsme nabídnout lidem možnost zažít opravdový venkovský život a zároveň vytvořit prostor pro odpočinek a relaxaci. A tak vznikl Penzion U Hánů.

Co všechno tu hosté najdou?

Především nefalšovaný venkov se svým klidem i ruchem zároveň. Ruch venkova jsou také štěkající psi, kokrhající kohouti, další zvířata, různé sekačky na trávu, pily na dřevo a tak dále.

Nabízíme ubytovánív pěti dvoulůžkových pokojích, které se nacházejí v podkroví bývalé stáje. Každý pokoj má vlastní koupelnu a pro rodiny s dětmi máme k dispozici přistýlky a dětské postýlky. V přízemí je společenská místnost s dětským koutkem a kuchyní, kde si hosté mohou připravit jídlo. Na louce u zvířat si hosté rádi opékají vuřty a sledují západ slunce. Často hosté, zejména motorkáři, oceňují i bezpečné parkování v areálu statku.

Kromě toho tu máte spoustu zvířat. Pojďme si je představit.

Zvířata ke statku samozřejmě patří. Jsou tu psi Sára, Bob a Amálka, kočky Wicky a Flek a koťata Elsa a Anna. Dále prase Malina a dvě selátka, kozel Alois a ovečky Maruška a Bělka. A nesmíme zapomenout na slepice, kachny, bažanty, hrdličky a další drůbež. Ale kromě těchhle zvířat typických pro český statek tu máme ještě lamáka Karla, činčilu Freda, papoušky Pomeranče a Luďánka a obřího králíka Kikina.

A s nimi všemi mohou návštěvníci, zejména ti nejmenší, přijít do kontaktu?

Ano, mohou. Koutek s hospodářskými zvířaty je tu právě pro ně. Dětem představíme zvířata, jak se k nám dostala, co ráda žerou a tak dále. Po domluvě si mohou děti, ale i dospělí, vyzkoušet různé chovatelské a zemědělské činnosti nebo pomáhat krmit zvířata. Součástí statku je i malá výstava dobových zemědělských strojů, které většina dětí již nezná. Svazem venkovské turistiky jsme byli certifikováni pro projekty „Prázdniny na venkově“ a „Zážitky na venkově“.

Jaké další zážitky a aktivity kraj kolem Meclova nabízí?

Před statkem vede cyklotrasa bavorsko-českého přátelství, která vás zavede až do divočiny Českého lesa a do Německa nebo na koupaliště do Horšovského Týna. Naši hosté mají k dispozici monitorovanou kolárnu a nabízíme i možnost půjčení kol, vozíku za kola pro děti, držáku kol na auto nebo terénního kočárku, takže výlet na kole rozhodně není problém.

Kromě cyklistiky a turistiky v chráněné krajinné oblasti Českého lesa mohou hosté v okolí navštívit historické památky, jako je hrad a zámek Horšovský Týn, zámek Poběžovice, Chodský hrad nebo zříceninu hradu Starý Herštejn. Nedaleko je také hora Čerchov s rozhlednou, odkud je krásný výhled na celý region. Chodsko je bohaté na tradice a kulturní akce, prakticky pořád se tu něco děje.

Jaké plány máte u vás na statku do budoucna?

Jedním slovem: velké. Chceme rozšířit naše služby o venkovskou wellness se saunováním, bylinkovou koupelí, hydromasážemi a podobně nebo vybudovat školicí místnost. Na louce u zvířat chceme vytvořit rybníček a herní prvky pro děti. Také chceme pořádat více akcí, jako je letní tábor Staň se farmářem pro děti, který u nás již funguje, nebo celoroční zájmový kroužek pro malé zemědělce. Naším cílem je vytvořit místo, kde si každý najde to své – ať už jde o odpočinek, zábavu, nebo poznávání venkovského života.

Takže pokud chcete zažít pravý country life, moc rádi vás přivítají Michal a Silvie.