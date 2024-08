Je tady čas sešitů, per a tužek. Víte, kde koupit všechno najednou?

Ať už máte doma čerstvého prvňáčka, nebo ostříleného školního harcovníka z vyšší třídy, určitě se nevyhnete tradičním aktivitám konce srpna: nakupování správných propisek, per, tužek, pastelek, pravítek a dalších školních potřeb. Pokud nejste zrovna příznivcem orientačního běhu od obchodu k obchodu, jistě oceníte e-shop, kde najdete všechno na jednom místě a ještě ve velmi širokém sortimentu.

„Snažíme se držet úroveň tradiční kvality, takže máme skladem převážně zboží českého výrobce KOH-I-NOOR. Vedle toho máme ovšem třeba i zboží značek Stabilo nebo Pilot,“ říká Karel Riegl, jednatel společnosti TRAST Klatovy. Ta podává v tomto období pomocnou ruku jak školám, tak i jednotlivým rodičům.

„Školy si u nás rády objednávají balíčky pro prvňáčky. Ti pak najdou první školní den na lavici balíček, kde jsou základní psací pomůcky, výtvarné potřeby, sešity a podobně,“ prozrazuje Karel Riegl dál.

Podobný balíčeksi ale v e-shopu společnosti TRAST může nechat sestavit i maminka, která chce své dítě vybavit sama. Co do něj může dát? Určitě by nemělo chybět pero a inkoust, pastelky, tužky, ořezávátko, písmenka i s deskami, nůžky, guma, modelína, vodovky, štětce a přidat může i kreslicí čtvrtky, barevné papíry, sešity a pro zábavu i foukací fixy. Najde tu ale třeba i logopedický sešit, obaly nebo papírový ubrousek, na němž může malý školák jíst svačinu.

Středoškoláci najdou v nabídce technickou tuš, kreslicí papír v roli, mikrotužky včetně náhradních tuh, gelové popisovače, zvýrazňovače, jednoduchou kalkulačku, pravítka, úhloměry, lepicí gumu zvanou žvejkačka nebo pestrou paletu bloků různých velikostí a designů. Mimochodem: víte, že bloku se na Plzeňsku říká trhačka, ale jinde v Česku tomuhle slovu nerozumějí?

Věci objednané v e-shopu je možné osobně vyzvednout v prodejně v Klatovech, nebo si nechat vše doručit třeba prostřednictvím Balíkovny, Zásilkovny nebo Alzaboxu. Větší objednávky doručuje TRAST po Klatovech a okolí ještě týž den a navíc zdarma.

Firma TRASTfunguje v Klatovech už více než dvacet let. Jde o rodinnou firmu, která si zakládá na tom, že zboží dokáže v Klatovech a okolí dodat už v den objednávky. Stačí si objednat do 11 hodin dopoledne – a odpoledne už je vše u zákazníka. Pokud je zákazník z větší dálky, už to bohužel tak rychle nejde. V takovém případě je doručení svěřeno do rukou Balíkovny, Zásilkovny a dalších doručovacích a spedičních služeb.