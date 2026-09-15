iWant v Plzni otevřel novou Apple Premium Partner prodejnu

Slavnostní znovuotevření doprovázela mimořádná atmosféra, moderace Jakuba Kotka i zájem stovek nedočkavých návštěvníků.
Západočeská metropole se dočkala dalšího milníku v oblasti prémiového nakupování. Značka iWant po dvouměsíční pauze, během níž probíhala kompletní transformace interiéru i technologického zázemí, znovu otevřela svou plzeňskou prodejnu. Ta nově nese nejvyšší možnou certifikaci Apple Premium Partner. Pro iWant jde již o druhou prodejnu tohoto vrcholného standardu v Plzni, celkově osmou v České republice a společně s formátem Apple Premium Reseller tvoří portfolio 12 autorizovaných prodejen po celé zemi.
Dva měsíce očekávání a fronta 250 nadšenců
O tom, s jakým napětím zákazníci konec dvouměsíční odstávky vyhlíželi, svědčil zájem už od časných ranních hodin. V jeden moment se před vstupem utvořila fronta čítající na 250 hostů. Příjemné plynutí času zajistilo výběrové občerstvení a špičková káva z lokální plzeňské kavárny, servírované přítomným přímo před prodejnou.
Role průvodce slavnostním dnem se ujal moderátor Jakub Kotek, který dav udržoval v energii a přesně v domluvený čas zahájil společný odpočet. Následné symbolické přestřižení pásky otevřelo novou éru prodejny a první návštěvníci vstoupili do velkoryse proměněného prostoru.
Nejvyšší standard: Proměna v Apple Premium Partner
Zásadní posun oproti dřívějšímu formátu Apple Premium Reseller pocítili hosté okamžitě po vstupu. Certifikace Apple Premium Partner přináší zcela novou úroveň prezentace produktů i nákupního komfortu. Interiéru dominuje vzdušný, minimalistický design, prémiové materiály a ikonické stoly z masivního dřeva, na nichž jsou veškerá zařízení od iPhonů přes MacBooky až po Apple Watch připravena k detailnímu vyzkoušení.
Slavnostní otevření se neslo také v duchu nevšedních zážitků a kreativity. Velkou pozornost poutala profesionální umělkyně, která hostům na počkání vytvářela digitální portréty na iPadu pomocí Apple Pencil. Návštěvníci si tak kromě nových zařízení odnášeli i unikátní umělecký suvenýr na míru.
Špičkový autorizovaný servis a péče pro jednotlivce i firmy
Povýšení na status Apple Premium Partner znamená především rozšíření služeb a komplexní péče o zákazníka. Součástí prodejny je autorizované servisní zázemí s týmem certifikovaných specialistů, kteří většinu standardních úkonů a diagnostik zajišťují expresně přímo na místě. Výrazně posílila také specializovaná zóna pro firemní klientelu, nabízející individuální konzultace, řešení na míru i prostor pro odborná školení.
Po úspěšných otevřeních prodejen Apple Premium Partner v Praze, Českých Budějovicích, Liberci a Pardubicích tak iWant prostřednictvím této plzeňské transformace dále upevňuje svou pozici klíčového autorizovaného partnera značky Apple na tuzemském trhu.
Více informací o službách, otevírací době a síti 12 prodejen najdete na www.iwant.cz.