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iWant v Plzni otevřel novou Apple Premium Partner prodejnu

Komerční sdělení

iWant v Plzni otevřel novou Apple Premium Partner prodejnu | foto: Smarty CZ, a.s.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

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Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

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Po dvou měsících precizní rekonstrukce se západočeským příznivcům technologií znovu otevřela oblíbená prodejna iWant. Z původního formátu Apple Premium Reseller povýšila na nejvyšší partnerský status Apple Premium Partner.

Slavnostní znovuotevření doprovázela mimořádná atmosféra, moderace Jakuba Kotka i zájem stovek nedočkavých návštěvníků.

Západočeská metropole se dočkala dalšího milníku v oblasti prémiového nakupování. Značka iWant po dvouměsíční pauze, během níž probíhala kompletní transformace interiéru i technologického zázemí, znovu otevřela svou plzeňskou prodejnu. Ta nově nese nejvyšší možnou certifikaci Apple Premium Partner. Pro iWant jde již o druhou prodejnu tohoto vrcholného standardu v Plzni, celkově osmou v České republice a společně s formátem Apple Premium Reseller tvoří portfolio 12 autorizovaných prodejen po celé zemi.

Dva měsíce očekávání a fronta 250 nadšenců

O tom, s jakým napětím zákazníci konec dvouměsíční odstávky vyhlíželi, svědčil zájem už od časných ranních hodin. V jeden moment se před vstupem utvořila fronta čítající na 250 hostů. Příjemné plynutí času zajistilo výběrové občerstvení a špičková káva z lokální plzeňské kavárny, servírované přítomným přímo před prodejnou.

Role průvodce slavnostním dnem se ujal moderátor Jakub Kotek, který dav udržoval v energii a přesně v domluvený čas zahájil společný odpočet. Následné symbolické přestřižení pásky otevřelo novou éru prodejny a první návštěvníci vstoupili do velkoryse proměněného prostoru.

Nejvyšší standard: Proměna v Apple Premium Partner

Zásadní posun oproti dřívějšímu formátu Apple Premium Reseller pocítili hosté okamžitě po vstupu. Certifikace Apple Premium Partner přináší zcela novou úroveň prezentace produktů i nákupního komfortu. Interiéru dominuje vzdušný, minimalistický design, prémiové materiály a ikonické stoly z masivního dřeva, na nichž jsou veškerá zařízení od iPhonů přes MacBooky až po Apple Watch připravena k detailnímu vyzkoušení.

Slavnostní otevření se neslo také v duchu nevšedních zážitků a kreativity. Velkou pozornost poutala profesionální umělkyně, která hostům na počkání vytvářela digitální portréty na iPadu pomocí Apple Pencil. Návštěvníci si tak kromě nových zařízení odnášeli i unikátní umělecký suvenýr na míru.

iWant v Plzni otevřel novou Apple Premium Partner prodejnu

Špičkový autorizovaný servis a péče pro jednotlivce i firmy

Povýšení na status Apple Premium Partner znamená především rozšíření služeb a komplexní péče o zákazníka. Součástí prodejny je autorizované servisní zázemí s týmem certifikovaných specialistů, kteří většinu standardních úkonů a diagnostik zajišťují expresně přímo na místě. Výrazně posílila také specializovaná zóna pro firemní klientelu, nabízející individuální konzultace, řešení na míru i prostor pro odborná školení.

Po úspěšných otevřeních prodejen Apple Premium Partner v Praze, Českých Budějovicích, Liberci a Pardubicích tak iWant prostřednictvím této plzeňské transformace dále upevňuje svou pozici klíčového autorizovaného partnera značky Apple na tuzemském trhu.

Více informací o službách, otevírací době a síti 12 prodejen najdete na www.iwant.cz.

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