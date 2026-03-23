Inovace v zemědělství i v ochraně životního prostředí

Severní část Plzeňského kraje je dlouhodobě spojena se zemědělskou výrobou a právě zde působí společnost Úněšovský statek a.s., která navazuje na tradici hospodaření bývalého státního statku. Současná akciová společnost vznikla v devadesátých letech transformací původního státního podniku a postupně se vyprofilovala v moderní zemědělský podnik s komplexní výrobou. Na téměř sedmi tisících hektarech půdy kombinuje rostlinnou výrobu s chovem dojnic i masného skotu a zároveň investuje do moderních technologií i nových postupů při ochraně přírody.
Obilí, olejniny i krmivo pro zvířata
Rostlinná výroba tvoří důležitý základ hospodaření podniku. Osevní postup je přizpůsoben místním půdním a klimatickým podmínkám. Na polích se pěstuje především pšenice, dále ječmen, žito, oves i špalda. Z olejnin je nejvýznamnější řepka a mezi specializovanými plodinami se objevuje mák či len. Významnou část ploch tvoří pícniny, které zajišťují dostatek krmiva pro hospodářská zvířata. Produkce obilovin a olejnin směřuje nejen na domácí trh, ale také do dalších zpracovatelských podniků v České republice i v zahraničí.
Chov skotu pro známé mlékárny i na kvalitní maso
Vedle rostlinné výroby je pro Úněšovský statek klíčový také chov skotu. V areálech Pernarec a Chrančovice je soustředěn chov přibližně devíti set dojnic holštýnského skotu, které patří mezi vysoce produkční mléčná plemena. Vyprodukované mléko směřuje do mlékárenského průmyslu. Část produkce dodává podnik do mlékárny Hollandia Karlovy Vary, další část směřuje do německého koncernu Goldsteig v Bavorsku.
Kromě mléčného skotu podnik chová také přibližně 450 krav masného plemene masný simentál. Tyto chovy přispívají nejen k produkci kvalitního hovězího masa, ale zároveň pomáhají udržovat travní porosty v krajině.
Moderní technika pro velké plochy
V posledních letech investuje podnik výrazné prostředky do modernizace strojového parku. Moderní technika umožňuje efektivnější práci, vyšší přesnost zemědělských operací a lepší využití agrotechnických termínů.
Významným partnerem v oblasti mechanizace je společnost STROM Praha, která dodává stroje značky John Deere. Servisní středisko se nachází přímo v areálu podniku ÚS a tím pádem se zkracuje doba oprav na minimum. V posledních letech nakoupila společnost např. traktory John Deere 7R 290, 7R 310, 8R 410.
Dále přibyl ve flotile společnosti ÚS jeden z nejvýkonnějších strojů Claas Xerion 4200 od obchodního partnera Klas Bohemia. Výkonný kolový traktor určený pro nejnáročnější polní práce se využívá především při hlubokém zpracování půdy. Díky vysokému výkonu a stabilitě zvyšuje produktivitu práce na rozsáhlých polích.
Pro zpracování půdy byl pořízen také diskový podmítač Väderstad Carrier 925 XL. Tento stroj slouží k mělkému zpracování půdy po sklizni plodin, kdy zapravuje posklizňové zbytky a podporuje klíčení výdrolu. Velký pracovní záběr a vysoká pracovní rychlost umožňují rychlé zpracování velkých ploch během krátkého času.
Významnou roli při sklizni pícnin hraje žací kombinace Claas Disco 9200C. Ta umožňuje širokozáběrové sečení travních porostů a výrazně urychluje sklizeň krmiv pro hospodářská zvířata. Kvalitní a rychlá sklizeň píce je zásadní pro zachování nutriční hodnoty krmiva pro skot.
Modernizací prošla také technologie lisování slámy a sena. Podnik pořídil od společnosti LIVA Předslavice lis Krone Big Pack 1290 HDP, který vyrábí vysokohustotní hranaté balíky. Ty jsou kompaktnější a těžší než běžné balíky, což zjednodušuje jejich manipulaci i přepravu a snižuje náklady na skladování.
Při přepravě materiálů využívá podnik především velkoobjemové návěsy výrobce Fliegl. Další modernizací bylo zakoupení návěsu Krone GX 440, který pomáhá při přepravě siláže, obilí nebo organických hnojiv. Díky výtlačnému systému je možné materiál vykládat bez sklápění korby, což zvyšuje bezpečnost práce a umožňuje manipulaci i ve stísněných prostorách.
V oblasti hnojení podnik investoval do cisterny Kumm o objemu 20,5 m³ vybavené aplikátorem Bomech. Tato technologie umožňuje aplikovat kejdu přímo k povrchu půdy v přesně dávkovaném množství. Tím se snižují ztráty živin a zároveň se minimalizují pachové emise. Stroj dodal neméně významný partner NEWIA.
Za technologickou vlajkovou loď lze označit přesný secí stroj Väderstad Tempo L 8-24. Ten je určen především pro setí kukuřice a dalších širokořádkových plodin. Díky modernímu systému dávkování osiva dokáže pracovat i při vysokých rychlostech, aniž by se snížila přesnost výsevu, což má přímý vliv na rovnoměrnost porostu a výsledné výnosy. V letošním roce bude tímto strojem v Úněšovském statku zaseta veškerá plocha řepky.
Podnik investuje do fotovoltaiky i bezpečných skladů hnojiv
Modernizace se netýká jen techniky, ale také zázemí podniku. V areálu Dolní Jamné byla vybudována nová velkokapacitní jímka na kejdu, která umožňuje bezpečné skladování organických hnojiv a jejich efektivní využití. Součástí investic byla také nová skladovací hala.
Úněšovský statek myslí i na energetickou úspornost. Na farmách v Pernarci a Chrančovicích byly instalovány fotovoltaické panely s bateriovými úložišti. Vyrobená energie se spotřebuje přímo na provoz stájí a technologických zařízení.
Moderní technologie i v ochraně životního prostředí
Zemědělci zachraňují s myslivci a dronaři mláďata při senosečích
Zemědělství je úzce propojeno s krajinou i s ochranou volně žijící zvěře. Mláďata mají přirozený instinkt schovat se do trávy a zůstat nehybně ležet, což je při jarních senosečích vystavuje velkému nebezpečí. Úněšovský statek v posledních letech aktivně, organizačně i finančně podporuje záchranu mláďat, zejména srnčat, kolouchů a zajíců. Spolupracuje hlavně s místními mysliveckými spolky a technickým partnerem Prodrona z.s., který se specializuje na využití dronů v zemědělství. Zemědělci totiž nejlépe vědí, kdy budou jednotlivé louky sekat, myslivci mají přehled o honitbách i pohybu zvěře a dronaři k tomu přinášejí technologii, která umožňuje mláďata v porostu rychle najít.
Drony zachraňují mláďata i kvalitu sklizně
Drony vybavené termovizní kamerou dokážou během několika minut prohledat velkou plochu a odhalit tepelné stopy zvěře ukryté v trávě. Jakmile dron srnče nebo jiné mládě objeví, přicházejí na řadu myslivci, kteří zvěř bezpečně přenesou mimo místo seče. Teprve poté mohou zemědělci začít s prací.
Seče přitom nelze jednoduše odkládat, jak si mnohdy veřejnost myslí. Zemědělci musí sklízet píci ve chvíli, kdy má optimální obsah živin. U chovu dojnic se kvalita krmiva promítá do kvality mléka a může se změnit doslova v řádu hodin při seči v nevhodném počasí nebo při špatné zralosti porostu. Právě proto je rychlá a dobře koordinovaná spolupráce všech zúčastněných tak důležitá.
Aplikace Prodrona propojuje zemědělce, myslivce i dobrovolníky
Velkou pomocí při organizaci těchto zásahů je digitální aplikace Prodrona, která umožňuje jednoduché hlášení plánovaných sečí. Zemědělci do systému zadávají konkrétní půdní bloky a termín sklizně. Informace se následně automaticky zobrazí myslivcům, dronařům i dalším zapojeným dobrovolníkům v dané oblasti.
Aplikace pracuje s mapovými podklady zemědělských půdních bloků i hranic honiteb. Díky tomu je možné rychle zjistit, který myslivecký spolek má na daném místě působnost a kdo může akci koordinovat. Registrovaným uživatelům pak dorazí upozornění prostřednictvím e-mailu, SMS nebo notifikace v aplikaci.
Systém je dostupný zdarma a lze ho používat jak na počítači, tak v mobilu prostřednictvím webového rozhraní na adrese app.prodrona.cz. Zapojit se tak mohou nejen zemědělci a myslivci, ale také dronaři nebo dobrovolníci, kteří chtějí pomoci při záchraně mláďat v krajině.
Vedle koordinace senosečí nabízí aplikace i další nástroje pro zemědělství a myslivost – například mapování škod pomocí dronů, evidenci techniky nebo plánování zemědělských prací. V budoucnu mají přibýt také chytré prediktivní funkce, které pomohou s plánováním zemědělského roku a sníží administrativní zátěž. Aplikaci Prodrona doporučuje také Česká zemědělská univerzita v Praze.
Moderní podnik v tradiční krajině
Úněšovský statek a.s. dnes představuje příklad moderního zemědělského podniku, který spojuje tradiční hospodaření s využitím nejnovějších technologií a patří mezi stabilní zaměstnavatele regionu.
Vedle produkce potravin totiž plní ještě jednu důležitou roli – stará se o krajinu, ve které lidé žijí. A právě moderní technologie, jako jsou drony nebo digitální aplikace, mohou pomoci skloubit zemědělskou výrobu s ochranou přírody.