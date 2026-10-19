Individuální přístup i výuka řemesel. Jak funguje střední škola BEAN

Individuální přístup k výuce a rozmanitá škála studijních programů oslovují nejen středoškoláky, ale také dospělé, kteří si chtějí doplnit nebo rozšířit své znalosti.
Absolventům základních škol nabízí možnost denního studia. Mezi oblíbené obory patří Gymnázium, Obchodní akademie a Kominík. Obchodní akademie nabízí od třetího ročníku zaměření Cestovní ruch, Veřejná správa a právo, Provoz diplomatických služeb nebo Počítačová grafika a 3D grafika. Nabídku doplňuje dvouletá nástavba Podnikání pro držitele výučního listu. Zajímavou motivací je také stipendijní program pro nejlepší žáky denního studia. Studovat lze také dálkově, výuka probíhá převážně o víkendech a nabízí třeba obor Předškolní a mimoškolní pedagogika, který lze pro maturanty absolvovat i ve zkrácené dvouleté formě.
Díky poloze školy na železničním uzlu mezi Domažlicemi a Plzní navíc lze pohodlně dojíždět za studiem také z Klatov, Chebu, Karlových Varů nebo z Prahy.
Osobní přístup a bezpečné místo ke studiu
Škola klade velký důraz na osobní přístup a vstřícné prostředí. Snaží se vytvořit bezpečné místo, kde jsou studenti podporováni nejen ve vzdělávání, ale i v osobním rozvoji. Citlivý přístup ke studentům je jedním z hlavních faktorů, který soukromou školu odlišuje od té státní. „Jsme vděční našim pedagogům, kteří díky svému osobnímu přístupu podporují studenty nejen při výuce, ale i mimo ni – při doučování, přípravě na přijímací zkoušky či rozvoji jejich talentů. I nadále pokračujeme v rozvoji kvalitního a individuálně zaměřeného vzdělávání, rozšiřování nabídky oborů a vytváření prostředí, kde se každý student může učit a připravit se na svůj profesní život,“ shrnuje ředitelka Boříková.
Kominík: Řemeslo s budoucností a jistotou práce
Kominík už dávno není jen symbol štěstí. V současnosti jde o perspektivní řemeslo, které nabízí dobré uplatnění na trhu práce. Důraz na bezpečnost provozu a pravidelné kontroly a revize spalinových cest vytvářejí potřebu kvalifikovaných odborníků.
Obor Kominík je možné studovat na Soukromé střední odborné škole a Gymnáziu BEAN, a to ve tříletém denním studiu nebo v jednoletém zkráceném režimu pro absolventy jiných učebních oborů. „Pro 3leté denní studium je nutné ukončené základní vzdělání. Pro 1leté zkrácené studium je nutný nejméně výuční list z dřívějšího studia. Předpokladem pro tuto profesi je dobrý zdravotní stav požadovaný pro fyzicky náročný charakter této dobře oceňované profese,“ vysvětluje zástupkyně ředitelky paní Bastlová.
Škola investovala do nové specializované učebny s moderním vybavením. Studenti tak získávají praktické dovednosti odpovídající aktuálním požadavkům trhu práce. Výuka je zaměřena především na praxi a reálné situace, se kterými se kominíci běžně setkávají.
Vyšší kvalifikace pro kominíky
Profese kominíka nabízí možnost dalšího profesního růstu. Jedním z možných směrů dalšího odborného vzdělávání je kvalifikace Revizní technik spalinových cest, která opravňuje k provádění revizí spalinových cest a představuje další možnost profesního uplatnění. Škola pro tuto kvalifikaci nabízí přípravný kurz a zkoušky. Výstupem je certifikát pro výkon revizí spalinových cest.
Po absolvování oboru Kominík mohou zájemci navíc pokračovat a složit si zkoušku pro získání profesní kvalifikace Revizní technik spalinových cest. Uchazeč musí doložit výuční list oboru vzdělání Kominík a musí mít praxi nejméně 5 let v oboru, z toho nejméně předchozí 3 roky před podáním žádosti o zkoušku. „Zájem o tuto zkoušku je obrovský, autorizaci pro konání této zkoušky má totiž jen velmi málo škol“, upozorňuje zájemce o včasné přihlášení Bastlová.
Škola zároveň pořádá přípravné kurzy, které pomáhají uchazečům úspěšně zvládnout teoretickou i praktickou část zkoušky. Kurz pro složení zkoušky revizního technika spalinových cest lze pak navštěvovat pouze dálkově. Absolvent získá osvědčení a tato profesní kvalifikace jej opravňuje k provádění revizí spalinových cest.
Kontakt:
Soukromá Střední odborná škola a Gymnázium BEAN s. r. o.