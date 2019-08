Hudba z Živé ulice rozezní centrum Plzně

Osmý ročník festivalu oživí centrum Plzně na 10 dní. Na celkem 7 místech potkáte divadlo, food festival, výstavu, letní kino, dny módy a samozřejmě také hudbu, která neodmyslitelně k Živé ulici patří. To vše je k vidění do 18. srpna.

Živá ulice jako každý rok dá prostor plzeňským kapelám, ty tvoří velkou část hudebního programu. Na festivalu zahrají například Moodshake, Papersand, The Dozen Street, Garyho Hausbót, Tabasker či Sebevrány, Cold Meat Party. „Plzeňské kapely jsou nedílnou součástí festivalu. Máme radost, že máme festivalové stálice, ale dáváme příležitost i mladým kapelám z místní scény, které rozhodně stojí za poslech,“ dodává Matěj Halaš. Na festivalu letos potkáte i známá jména jako Prago Union, Michal Pavlíček & Monika Načeva, Zrní, Kapitán Demo a další.

Jednu z hlavních hudebních linií představuje současná progresivní scéna v čele s interprety, jako jsou Bert & Friends, Manon Meurt, Bratři nebo Seventh Passion. Duo Khoiba vydalo po dvanácti letech letos na jaře novou desku, kterou představí plzeňskému publiku. „Živá ulice dává velký prostor nemainstreamové hudební scéně. Chceme návštěvníky festivalu seznámit s projekty, které stojí za pozornost, ačkoli nejsou všechny tak mediálně známé. Řada interpretů, kteří na Živé ulici vystoupí, získala hudební ocenění nebo na ně byla nominována,“ zve dramaturg festivalu Matěj Halaš. Příkladem je zpěvačka a textařka Zagami Jericho, která se na hudební scéně objevila před dvěma lety a s doma nahraným EP v témže roce byla nominována na Objev roku cen Vinyla. Rok 2017 byl úspěšný i pro KALLE, kteří také na festivalu vystoupí. Ti získali cenu Deska roku.

Za alternativní hudbou zajděte především na Anděl Café Stage, do Zach’s pubu a oblíbeného pop up baru Inspiral Garden v Šafaříkových sadech. „Na těchto scénách zahrají mimo jiné muzikanti z Rakouska (Lex Audrey), Argentiny (IAH) či Austrálie (Loonaloop). Zahraniční tvorba je inspirativní pro posluchače i samotné umělce, kteří na festivalu vystupují. Proto má na Živé ulici své místo. Nebojte se neznámých jmen a přijďte si poslechnout nové směry v hudbě,“ dodává Michael Tardík, který je zodpovědný za booking.

Letos bude Živá ulice obohacena o projekt, který připomene 30 let od Sametové revoluce. „Naším cílem je i letos připomenout návštěvníkům celého programu důležitost základních principů svobodné demokratické společnosti, kterou se nám podařilo za posledních 30 let vytvořit,“ říká k projektu ředitel festivalu Jakub Vedral. Kolik stojí svoboda? #89 bude probíhat na scénách Živé ulice od 9. do 15. srpna formou divadelních představení, koncertů a setkání a besed s významnými postavami společenského života přelomu 80. a 90. let. Součástí programu bude například debata s ženami českého disentu, zahrají Michal Ambrož & Hudba Praha, Monika Načeva & Michal Pavlíček, Garage & Tony Ducháček a další. V rámci projektu budu k vidění také výjimečné filmařské počiny z 90. let i současnosti.

Kromě hudebního programu se můžete těšit také na Mint: Plzeň Fashion Market – dva dny autorské módy a designu proběhnou 15. a 16. srpna na v ulici Bedřicha Smetany. Šafaříkovy sady provoní již tradičně food festival národnostních menšin Babylon na Plotně a Proluka bude po celou dobu patřit dětem.

Živou ulici tradičně ukončí Festival polévky, který se bude konat v neděli 1. září na nádvoří Plzeňského Prazdroje. Přijďte ochutnávat a rozhodnout, která polévka je nejlepší!

Více informací k programu najdete na www.zivaulice.eu.