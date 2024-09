Historie psaná bramborovým škrobem: LYCKEBY AMYLEX slaví třicet let

Škrob se v pošumavském městě na Otavě vyrábí už více než sto let. A to nejen dává firmě dobré základy, ale také ji to zavazuje k dalšímu rozvoji. V něm už třicet let úspěšně kombinuje švédské know-how s českou efektivitou a dovednostmi.