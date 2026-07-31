Historické vlaky zamíří na Šumavu, do Bezdružic i na Chodské slavnosti

Plzeňský kraj ve spolupráci s organizátorem Integrované dopravy Plzeňského kraje (IDPK) vypraví během srpna tři historické vlaky na tradiční kulturní akce v regionu. Nostalgické soupravy zamíří na Šumavu, do Bezdružic i na Domažlicko a nabídnou možnost spojit výlet se zážitkem z jízdy historickými motorovými a parními vlaky.
První mimořádná jízda se uskuteční v sobotu 1. srpna. Na Železnorudské slavnosti vyjede historický motorový vůz řady M 131.1, známý pod přezdívkami Hurvínek nebo Kufřík. Ikonický červený motoráček z poválečného období nabídne cestujícím atmosféru někdejšího cestování s dřevěnými lavicemi i charakteristickým zvukem dieselového motoru. V cíli bude připraven program Železnorudských slavností.
Ve stejném termínu, tedy 1. a 2. srpna, se uskuteční také Bezdružické parní léto na trati z Pňovan do Bezdružic. Zvláštní vlaky mezi Bezdružicemi a Cebiví povede parní lokomotiva 310.072 přezdívaná Kafemlejnek. Soupravu vytvoří historické dvounápravové vozy s dřevěným interiérem z období Rakouska-Uherska.
Po oba víkendové dny budou historické vlaky jezdit i v kratším úseku mezi Bezdružicemi a Kokašicemi. Ve stanici, kde bude lokomotiva objíždět soupravu, připravili organizátoři doprovodný kulturní program pro děti i dospělé. Jako nejvhodnější nástupní místo doporučují stanici Bezdružice, kde je možné zaparkovat na nedalekém náměstí. Jízdenky bude možné zakoupit přímo u průvodčího ve vlaku.
Poslední nostalgické jízdy jsou naplánovány na 15. a 16. srpna. Do Domažlic při příležitosti Chodských slavností a Vavřinecké pouti vyjede mimořádný vlak vedený parní lokomotivou 475.111, známou jako Šlechtična.
Provoz historické soupravy zajistí Český svaz ochránců památek prostřednictvím plzeňského Iron Monument Clubu, který se dlouhodobě věnuje záchraně technických památek. Parní vlak tak doplní atmosféru tradičních slavností spojených s chodským folklorem, dudáckou hudbou i regionálními specialitami.