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Gymnázium BEAN ve Staňkově přijímá nové studenty

Komerční sdělení

Gymnázium BEAN ve Staňkově přijímá nové studenty | foto: Soukromá Střední odborná škola a gymnázium BEAN, s.r.o., Martin Polívka,  MAFRA

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Výběr střední školy patří mezi nejdůležitější rozhodnutí v životě mladého člověka. Gymnázium je tradičně volbou pro studenty, kteří chtějí získat široký všeobecný přehled, rozvíjet své schopnosti a mít otevřené dveře k dalšímu studiu na vysoké škole.

Právě na těchto hodnotách staví také Gymnázium BEAN ve Staňkově, které aktuálně nabízí volná místa pro nové studenty.

Soukromá střední odborná škola a Gymnázium BEAN se již více než tři desetiletí věnuje vzdělávání studentů v Plzeňském kraji. Gymnaziální studium je zaměřeno na rozvoj kritického myšlení, samostatnosti a schopnosti orientovat se v dnešním světě. Studenti získávají pevné základy v humanitních i přírodovědných oborech a jsou systematicky připravováni na maturitní zkoušku i navazující vysokoškolské studium.

Osobní přístup a bezpečné místo ke studiu

Škola klade velký důraz na osobní přístup a vstřícné prostředí. Snaží se vytvořit bezpečné místo, kde jsou studenti podporováni nejen ve vzdělávání, ale i v osobním rozvoji. Jednou z hlavních předností Gymnázia BEAN jsou menší studijní kolektivy, které umožňují učitelům věnovat studentům více času a pozornosti. Díky tomu mohou pedagogové lépe reagovat na individuální potřeby jednotlivých žáků, pomáhat jim rozvíjet jejich talent a podporovat je v oblastech, ve kterých potřebují větší oporu.

Především citlivý přístup ke studentům patří mezi hlavní předností školy. „Jsme vděční našim pedagogům, kteří díky svému osobnímu přístupu podporují studenty nejen při výuce, ale i mimo ni – při doučování, přípravě na přijímací zkoušky či rozvoji jejich talentů. I nadále pokračujeme v rozvoji kvalitního a individuálně zaměřeného vzdělávání a vytváření prostředí, kde se každý student může učit a připravit se na svůj profesní život,“ shrnuje ředitelka Boříková.

Gymnázium BEAN se snaží studentům nabídnout nejen kvalitní vzdělání, ale také prostředí, ve kterém mohou postupně objevovat své zájmy a směřování. Učitelé studenty vedou k samostatnosti, odpovědnosti a aktivnímu přístupu ke studiu. Díky tomu si absolventi odnášejí nejen potřebné znalosti k maturitě a přijímacím zkouškám na vysoké školy, ale také dovednosti využitelné v dalším osobním i profesním životě.

Studium s dobrou dostupností

Výhodou školy je také její poloha ve Staňkově na železniční trase mezi Plzní a Domažlicemi. Díky tomu mohou studenti pohodlně dojíždět nejen z okolních měst a obcí, ale také z Klatov, Tachova či dalších částí Plzeňského kraje.

Gymnázium s volnými místy pro nové studenty

Gymnázium BEAN ve Staňkově aktuálně nabízí volná místa pro školní rok 2026/2027. Pro studenty, kteří hledají školu s individuálním přístupem a chtějí se připravit na další studium i budoucí profesní cestu, může být právě tato škola vhodnou volbou. Zájemci i jejich rodiče mohou školu kontaktovat, získat podrobné informace o studiu a domluvit si osobní návštěvu. Přihlášky ve 3. a dalších kolech se podávají výhradně v listinné podobě.

Gymnázium BEAN ve Staňkově přijímá nové studenty

Kontakt

Soukromá Střední odborná škola a Gymnázium BEAN s. r. o.
Trnkova 125, 345 61 Staňkov
tel: +420 773 971 313
e-mail: bastlova@bean.cz
www.beanstankov.cz

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