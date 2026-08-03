Gymnázium BEAN ve Staňkově přijímá nové studenty

Právě na těchto hodnotách staví také Gymnázium BEAN ve Staňkově, které aktuálně nabízí volná místa pro nové studenty.
Soukromá střední odborná škola a Gymnázium BEAN se již více než tři desetiletí věnuje vzdělávání studentů v Plzeňském kraji. Gymnaziální studium je zaměřeno na rozvoj kritického myšlení, samostatnosti a schopnosti orientovat se v dnešním světě. Studenti získávají pevné základy v humanitních i přírodovědných oborech a jsou systematicky připravováni na maturitní zkoušku i navazující vysokoškolské studium.
Osobní přístup a bezpečné místo ke studiu
Škola klade velký důraz na osobní přístup a vstřícné prostředí. Snaží se vytvořit bezpečné místo, kde jsou studenti podporováni nejen ve vzdělávání, ale i v osobním rozvoji. Jednou z hlavních předností Gymnázia BEAN jsou menší studijní kolektivy, které umožňují učitelům věnovat studentům více času a pozornosti. Díky tomu mohou pedagogové lépe reagovat na individuální potřeby jednotlivých žáků, pomáhat jim rozvíjet jejich talent a podporovat je v oblastech, ve kterých potřebují větší oporu.
Především citlivý přístup ke studentům patří mezi hlavní předností školy. „Jsme vděční našim pedagogům, kteří díky svému osobnímu přístupu podporují studenty nejen při výuce, ale i mimo ni – při doučování, přípravě na přijímací zkoušky či rozvoji jejich talentů. I nadále pokračujeme v rozvoji kvalitního a individuálně zaměřeného vzdělávání a vytváření prostředí, kde se každý student může učit a připravit se na svůj profesní život,“ shrnuje ředitelka Boříková.
Gymnázium BEAN se snaží studentům nabídnout nejen kvalitní vzdělání, ale také prostředí, ve kterém mohou postupně objevovat své zájmy a směřování. Učitelé studenty vedou k samostatnosti, odpovědnosti a aktivnímu přístupu ke studiu. Díky tomu si absolventi odnášejí nejen potřebné znalosti k maturitě a přijímacím zkouškám na vysoké školy, ale také dovednosti využitelné v dalším osobním i profesním životě.
Studium s dobrou dostupností
Výhodou školy je také její poloha ve Staňkově na železniční trase mezi Plzní a Domažlicemi. Díky tomu mohou studenti pohodlně dojíždět nejen z okolních měst a obcí, ale také z Klatov, Tachova či dalších částí Plzeňského kraje.
Gymnázium s volnými místy pro nové studenty
Gymnázium BEAN ve Staňkově aktuálně nabízí volná místa pro školní rok 2026/2027. Pro studenty, kteří hledají školu s individuálním přístupem a chtějí se připravit na další studium i budoucí profesní cestu, může být právě tato škola vhodnou volbou. Zájemci i jejich rodiče mohou školu kontaktovat, získat podrobné informace o studiu a domluvit si osobní návštěvu. Přihlášky ve 3. a dalších kolech se podávají výhradně v listinné podobě.
Kontakt
Soukromá Střední odborná škola a Gymnázium BEAN s. r. o.