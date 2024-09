Finále Plzeň zahájí ve světové premiéře očekávaný Rok vdovy

O Zlaté ledňáčky se utká devět filmů v kategorii nejlepší hraný nebo animovaný film, devět v soutěži dokumentárních filmů, deset v kategorii seriálová tvorba, čtyři televizní či internetové počiny v oblasti film a minisérie a dvanáct krátkometrážních studentských snímků.

„K mé velké radosti mám pocit, že se do českého filmu opět vrací nadšení – tvůrců i diváků. Nastupuje nová silná generace, která se nebojí točit o složitých, citlivých nebo opomíjených tématech a umí to dělat v komorním i velkolepém pojetí. A my pro naše návštěvníky pečlivě vybíráme celý program, aby nic podstatného neminuli,“ říká ředitelka Finále Plzeň Eva Veruňková Košařová.

Novinkou letošního ročníku bude sekce Ženy a film, pokračují projekce pro neslyšící i program pro děti. Zahajovacím filmem bude dlouho očekávaný debut Veroniky Liškové Rok vdovy, v němž exceluje herečka Pavla Beretová. Film, inspirovaný deníky Zuzany Pokorné, je intimním příběhem o odvaze a naději a v rámci festivalu bude mít svou světovou premiéru.

Soutěžní filmy a seriály budou hodnotit mezinárodní odborné a studentské poroty.

Kdo uloví Ledňáčka?

O prestižní ocenění budou v kategorii celovečerních hraných filmů bojovat mimo jiné i Vlny Jiřího Mádla nebo film Natálie Císařovské Její tělo. V kategorii dokumentů to bude například Jančárkův snímek Tady Havel, slyšíte mě? nebo Hranice Evropy Apoleny Rychlíkové. Nabitá je i kategorie televizních a internetových seriálů, kde budou poroty hodnotit třeba třetí díl Metody Markovič: Hojer nebo šestý díl Sedmi schodů k moci. Vedlejší produkt a třetí série Ivety zase budou bojovat v mezi televizními a internetovými filmy a minisériemi. A v kategorii studentské tvorby budou porotci posuzovat mimo jiných i snímek Petra Michala O plotech a lidech nebo film Alexeye Evstigneeva Otcovy dopisy.

Ženy a film

Zajímavou novinkou bude sekce Ženy a film, kterou festival připravil ve spolupráci s platformou Girls in Film Prague.

​​„Když jsme se po minulém ročníku začali v rámci festivalu bavit, že bychom rádi poskytli větší prostor zajímavým českým ženám různých filmových profesí, bylo nasnadě spojit síly s Girls in Film. Jejich podpory začínajícím filmařkám si nesmírně vážíme, myslím, že se jim podařilo vytvořit kolem sebe sebevědomou komunitu filmových profesionálek, a měli jsme velkou radost, že se spoluprací s Finále souhlasily,“ vysvětluje umělecká ředitelka Finále Lenka Tyrpáková.

V rámci čtyř programových bloků se tak divákům představí kameramanka Klára Belicová, režisérka Diana Cam Van Nguyen, herečka Alžběta Malá a producentky Julie Marková Žáčková a Dagmar Sedláčková, které založily českou odnož platformy Girls in Film. Finále zároveň přiblíží inspirační zdroje těchto žen v česko-slovenské kinematografii.

Nejen českým filmem žije Finále

Festivalová sekce ZOOM se letos zaměří na pobaltskou kinematografii a nabídne filmy z Estonska, Lotyšska a Litvy. Další atraktivní částí programu je pak německé kino, které představí výběr úspěšných filmů od našich západních sousedů.

Kromě filmů připravil festival Finále i bohatý doprovodný program. Návštěvníci se budou moci zúčastnit nahrávání podcastu Studio N live, zajít na diskuse se zajímavými hosty, vychutnat si skleničku na tradičním Festivalu vína nebo si užít speciální projekci Vln režiséra Jiřího Mádla v prostorách Českého rozhlasu Plzeň, včetně jeho prohlídky.

Vstupenky a akreditace jsou k dispozici od 5. září. Festival nabízí také aplikaci pro chytré telefony, která návštěvníkům umožní snadno se orientovat v programu a zakoupit vstupenky online.