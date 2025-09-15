Dřevo na dětských hřištích: bezpečné, krásné a blízké přírodě

Na dětských hřištích se potkává radost, pohyb a fantazie. Skvěle to vše umí podpořit prvky ze dřeva, které jsou vhodnější než kov nebo plast. Nejde jen o vzhled. Dřevo má řadu praktických, bezpečnostních i ekologických výhod, které ocení děti, rodiče i obce.

foto: PALIS Plzeň, spol. s.r.o.

V severských zemích nebo v sousedním Rakousku jsou hřiště s dřevěnými prvky běžným standardem. Například v Rakousku se dřevěné prolézačky používají už desítky let a díky kvalitnímu materiálu a správné údržbě odolávají počasí i intenzivnímu používání. V mnoha městech západní Evropy se navíc klade důraz na přírodní design, který podporuje kreativní hru a propojení dětí s přírodou.

Proč dát přednost dřevu před kovem či plastem

Dřevěné prvkydávají hřišti přirozený vzhled a harmonii s okolím. Dřevo ladí s parkem, zelení i historickým centrem obce a hřiště tak nepůsobí rušivě. Velmi důležitá je také bezpečnost. Kvalitně opracované dřevo netvoří ostré hrany ani nebezpečné třísky a na rozdíl od kovu se nepřehřívá na slunci a v zimě nestudí. Na hřištích se nejčastěji používají odolné dřeviny, jako je akát, dub nebo modřín. Pro děti jsou takové herní prvky a prolézačky mnohem příjemnější. Svou roli hraje i fakt, že dřevo je teplé na dotek a má přirozenou pružnost, což zvyšuje komfort při hře. Ten, kdo má takové hřiště na starosti, ocení i skutečnost, že tvrdé dřeviny jako akát vydrží déšť, sníh i mráz desítky let, bez nutnosti častých oprav. A nadto je dřevo ekologický materiál s nízkou uhlíkovou stopou, který lze recyklovat.

Vyberte dodavatele s bohatými zkušenostmi

Když se škola, školka nebo obec rozhodne vybudovat nové dětské hřiště s prolézačkami, musí zvažovat celou řadu aspektů: bezpečnost, finanční stránku, estetické hledisko, prostorové možnosti. Výběr je rozsáhlý a rizika vyplývající z nedodržení norem a předpisů mohou být velká. Investice do dětského hřiště je dlouhodobým závazkem vůči dětem, rodičům a celé komunitě. Správná volba dodavatele zajistí bezpečný, estetický a udržitelný prostor, který bude sloužit roky. Potvrzuje to i příklad z Blanska, kde nové dřevěné hřiště vybudované firmou Palis přirozeně ožilo a stalo se oblíbeným místem setkávání dětí i rodičů.

Dodavatel by měl pracovat v souladu s platnými normami a měl by mít platnou certifikaci svých výrobků. Měl by mít také zkušenost s instalací herních prvků do veřejného prostoru a měl by provádět pravidelné revize. Vyplatí se vydat se na prohlídku hřišť, která již v okolí realizoval, nebo číst recenze a zkušenosti jiných obcí nebo škol. Nejnižší pořizovací cena zdaleka nemusí znamenat, že hřiště bude levné. Nezřídka podezřele nízké pořizovací náklady znamenají nutnost častých oprav. Je tedy vhodné klást důraz i na záruční a pozáruční servis.

Typizovaný projekt, nebo hřiště na míru?

Západočeská firma Palisstaví na respektu k materiálu a na technické přesnosti. Už přes tři desetiletí pracuje se dřevem a dnes ji vede už druhá generace rodiny. Díky tomu se tu spojuje poctivé řemeslo s moderní technologií.

Vyrábí hřiště, kde si děti hrají a zároveň učí. Materiál použitý na nosné prvky hřišť je lepený modřín, který si firma sama řeže, suší a lepí. Modřín je jedna z nejodolnějších dřevin v ČR, která skvěle odolává povětrnostním podmínkám. Vybírat je možno z typizovaných sestav či prvků, nebo není problém nechat vytvořit hřiště přímo na míru danému prostoru. Potřebujete hřiště pro malé děti, nebo pro větší? Se skluzavkami a skrýšemi, nebo spíš podporující obratnost? Anebo by se vám hodila loď nebo vláček? Z nabídky firmy Palis si vybere každý.

Dřevěné prvky na dětských hřištích nejsou jen trend – je to investice do bezpečného, estetického a udržitelného veřejného prostoru. Obce, které zvolí hřiště od firmy Palis, získají partnera, který rozumí řemeslu, přírodním materiálům i potřebám dětí. Výsledkem bude hřiště, kam se děti budou vracet s radostí a rodiče s pocitem jistoty.

