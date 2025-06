Dobrovolníci mění svět

Právě silní a úspěšní jedinci se věnují dobrovolnictví, uvědomují si význam solidarity a nezištné lidské pomoci jako jedné ze základních prvků lidské společnosti. Všichni mají jedno společné: Jsou ochotní své aktivity vykonávat bezplatně, nečekají za tuto činnost žádnou odměnu, vědomě se vzdávají části svého volného času, který by mohli věnovat např. zábavě. Neřídí se heslem: „Čas jsou peníze.“ Odměnou a zároveň i motivací je jim dobrý pocit z pomoci konkrétnímu člověku, pocit smysluplně využitého času, nabývání nových zkušeností a navázání nových přátelství.

Dobrovolnická činnost doplňuje péči odborníků o individuální sociální kontakt a nabídku aktivizačních činností vhodných pro vyplnění volného času, ale i pro obnovení nejrůznějších schopností a dovedností. Přítomnost dobrovolníka slouží pacientům k ulehčení zátěže spojené se zdravotními limity, věkem a omezeným sociálním kontaktem v průběhu dlouhodobého pobytu v zařízení. Kromě toho, že dobrovolník přináší spojení se světem mimo zařízení, pomáhá pacientovi navrátit důstojnost svým živým zájmem o jeho osobnost. Dobrovolníci se pacientům věnuji vždy s ohledem na to, co jim dovoluje jejich aktuální zdravotní stav.

LDN Rybitví je zdravotnické zařízení spojené se sociální problematikou. Už dávno neplatí to, že jsou u nás pacienti staršího věku, naopak. Jsme doléčovací zařízení, kde jsou pacienti i mladší, po úrazech, po operacích, prostě takoví, u kterých je potřeba doléčit, nastavit a dohlédnout na léčbu, zrehabilitovat a dovést pacienta k co největší soběstačnosti, ale i pacienti, kteří umírají. Všichni cítí potřebu nebýt sami. Zdravotníci se snaží při každé činnosti být s nimi, „ BÝT VEDLE VÁS“ , ale potřeba kontaktu a přítomnosti druhých je stále větší, nežli mohou poskytnout.

LDN Rybitví je zdravotnické zařízení následné péče, která je poskytována na třech lůžkových stanicích a jednom oddělení sociálních pobytových lůžek. Naši pacienti by potřebovali dobrovolníky, kteří by za nimi docházeli 1x týdně na 1-3 hodiny a nabízeli jim společnost při rozhovorech, čtení literatury, hraní společenských her, zpívání písniček (s případným doprovodem na hudební nástroj), výtvarné a rukodělné aktivitě, nebo jen tiše naslouchali a byli účastni.

Pokud máš zájem vykonávat dobrovolníka v LDN Rybitví, tak získáš informace na tel.: +420 724 793 298, email: info@ldn-rybitvi.cz.

www.ldn-rybitvi.cz/dobrovolnictvi