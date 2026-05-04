Do vytváření studie Park sv. Jiří se může zapojit i veřejnost

Současně by měla koncepce zpřístupnit některá místa, kam se nyní lidé nemohou dostat, nebo jen obtížně. Měla by také umožnit propojení s dalšími zajímavými místy v okolí. Území je přibližně vymezené břehy Úslavy, a to od lávky v Chrástecké ulici, po lávku přes Berounku k Pecihrádku, loukami kolem sv. Jiří a okolí Pecihrádku.
12. května se uskuteční Komentovaná procházka s krajináři územím u sv. Jiří a Pecihrádku. Lidé tak budou mít možnost předat své zkušenosti a postřehy krajinářům a dozvědět se řadu zajímavostí také z oblasti historie dané lokality. „Projdeme klíčová místa, která je důležité zachovat a kultivovat. Účastníkům budeme nastiňovat možná řešení koncepce,“ naznačuje krajinářská architektka Klára Salzmann. Kromě komentované procházky lidé mohou vyplňovat také takzvanou pocitovou mapu, kde mohou v jednotlivých krocích popsat své postřehy z oblasti u sv. Jiří a Pecihrádku.
Území kolem sv. Jiří je mimořádně cennou lokalitou nejen v rámci Plzně, zejména díky jedinečnému propojení duchovních i přírodních hodnot. Přitom je blízko městské zástavby. Patří také k nejstarším osídleným oblastem Plzně. Podle doložených informací pochází kostel sv. Jiří již z 12. století. Vedla tudy královská cesta z Řezna do Prahy a území je významné také archeologicky, stejně jako Pecihrádek. „Jsou tu rozsáhlá archeologická naleziště. Kostel sv. Jiří je jednou z dominant Plzně a atraktivní je i soutok Berounky a Úslavy, který navíc tvoří důležitý biokoridor. Myslím si, že mnoho z nás má k tomuto místu silnou citovou vazbu,“ říká starosta Čtyřky Tomáš Soukup.
Zajímavou oblastí je z historického hlediska také Pecihrádek. Jde o zachovalé pozdně středověké tvrziště, které je kulturní památkou. Tvrz tu stála pravděpodobně už ve 13. století.
Autoři studie si kladou několik klíčových cílů, tím největším je ale ochrana přírody a lepší pěší propojení v území. „Například soutok je nepřístupným místem. Potom není přístupná levá strana Berounky. Naším cílem je proto zpřístupnit tato místa,“ vysvětluje krajinářská architektka Klára Salzmann, která bude na studii pracovat se svým týmem. Studie má také v úmyslu propojit oblast sv. Jiří s Pecihrádkem. „Využili bychom stávající cyklolávku, která vede přes Berounku směrem na Bílou Horu. Za ní by mělo vzniknout pěší propojení, které bude v zásadě kopírovat cestu, která tam historicky byla,“ nastiňuje Klára Salzmann.
Pěší cestní síť by měla mít několik kategorií podle charakteru míst a předpokládaného provozu. Krajináři by rádi lépe propojili Doubravku s centrem města podél Mže. „Mám radost, že se tak významnému místu dostane odborné péče uznávaných krajinářských architektů a zároveň proběhne plnohodnotná participace s občany. Velmi pozitivně vnímám také propojení spolupráce s MO Plzeň 1 a Biskupstvím plzeňským,“ hodnotí spolupráci místostarosta Čtyřky Jan Kakeš.
V září by mělo proběhnout veřejné představení koncepce studie, kterou budou moci lidé až do konce října připomínkovat. Studie by měla být dokončená příští rok v lednu. Ke čtvrtému obvodu se připojil také první plzeňský obvod, do jehož území vymezená oblast patří.