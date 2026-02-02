Den otevřených dveří ve Stodě patřil řemeslům i moderní technologii

Slavnostní část programu zahájila v 10 hodin ředitelka školy Mgr. Zdeňka Buršíková za účasti zástupce zřizovatele Plzeňského kraje Jaroslava Sokola a bývalého ředitele školy Mgr. Duška. Zástupkyně ředitelky Mgr. Sedláčková pak připomněla historické mezníky stodské výuky, a nakonec slavnostní atmosféra vygradovala pozváním na narozeninový dort, který pro tuto speciální událost připravili žáci zdejších gastronomických oborů.
Atmosféru celého významného dne a školních výročí pak ještě navíc dokreslovaly vyvěšené motivační vzkazy místních žáků pro budoucí studenty, fotografie z výuky, soutěží i mimoškolních aktivit, ale především to bylo hlavně profesionální vystupování samotných žáků.
Právě ti se totiž ujali návštěvníků a provázeli je prostorami školy a stodského pracoviště. Ochotně odpovídali na dotazy uchazečů o studium i jejich rodičů a v jednotlivých učebnách předváděli, jak probíhá výuka v praxi. Řadu aktivit si mohli zájemci dokonce sami vyzkoušet. Představily se zde tříleté i čtyřleté obory vyučované jak v Domažlicích, tak ve Stodě – od strojírenského a elektrotechnického odvětví přes gastronomii, truhlářský obor až po kadeřníky a kosmetičky.
U kadeřníků a kosmetiček bylo po celý den veselo a rušno – návštěvníci si nechávali upravit účesy, vyzkoušeli barevnou typologii, líčení, úpravu nehtů a ve fotokoutku se zábavnými rekvizitami si pořídili fotografie.
Velký zájem vzbudily i technické obory. Zde mohli návštěvníci obdivovat nové roboty pořízené pro výuku, 3D hologramy, virtuální realitu i moderně vybavené prostory odborného výcviku zaměřené na mechatroniku, automatizaci, robotizaci, chytrou domácnost a bezpečnostní systémy. Budoucí mechanici elektrotechnici představili i vlastní chat umělé inteligence, na kterém aktivně pracují již několik měsíců.
V dalších učebnách si návštěvníci mohli vyzkoušet netradiční výukové metody všeobecných předmětů – od interaktivní výuky angličtiny přes zábavné chemické pokusy až po kreativní svět informačních technologií.
Velký ohlas měl také již třetí ročník doprovodného programu - školního swapu oblečení. Ten se nesl ve stylu „nenakupuj – vyměňuj“, který žákům i veřejnosti přibližuje praktický význam udržitelnosti v běžném životě. Mnozí si tak odnášeli tašky „nových“ módních kousků a o zbylé oblečení bude také dobře postaráno. Bude věnováno charitativním organizacím.
Den otevřených dveří obohatila i účast partnerských firem školy, které nabízejí žákům odborné praxe a sponzorské programy. Prezentovaly se tu velké korporace i regionální zaměstnavatelé – jejich stánky navštívili nejen uchazeči o studium, ale i současní žáci, pro které mohou být tyto firmy budoucím zaměstnavatelem.
Kromě neustále probíhajících návštěv zájemců o studium patřilo odpoledne i debatnímu stolu, u kterého se setkali právě zástupci zmíněných partnerských firem, vedení školy, zástupce kraje i senátor, pan Látka. Diskutovalo se mimo jiné i o duálním vzdělávání a zkušenostech z odborných praxí žáků.
Den otevřených dveří navštívili nejen budoucí absolventi základních škol z okolí, pro které škola zajistila dopravu, ale i děti z místní mateřské školy a první třídy ZŠ Stod. Výjimečným zážitkem pro všechny zúčastněné byla určitě návštěva plzeňských hokejistů – „Indiánů“, kteří si ve školním kadeřnictví vyzkoušeli proceduru Hair Spa kombinující péči o pokožku hlavy, relaxační masáž a hloubkovou výživu vlasů. Na památku zde zanechali plzeňský dres i hokejku.
Den před tímto slavnostním dnem ve Stodě byl i velkým dnem pro dva žáky SOU Domažlice, Jana Matějoviče a Vojtěcha Miklíčka. Na střední průmyslové škole v Tachově se totiž konalo regionální kolo odborné soutěže KOVO Junior 2026 oboru Mechanik seřizovač, kterého se oba dva zúčastnili. Soutěž se skládala ze tří částí. Prvním úkolem bylo vytvořit program pro CNC frézku, druhým úkolem bylo vytvořit model frézované součásti v programu Inventor Autodesk anebo Fusion 360 a posledním úkolem bylo měření vzorové součásti pomocí měřicích přístrojů a zapsat je do připravené tabulky. Jan Matějovič, který vypracovával CNC program v řídicím systému Sinutrain, se umístil na pátém místě, a Vojtěch Miklíček, který vypracovával CNC program v řídicím systému Heidenhain, dokonce získal pomyslnou bronzovou medaili, tedy třetí místo. To znamená, že postupuje dál do celostátního kola soutěže, které se bude konat 23. – 25. března 2026 na Střední škole technické, gastronomické a automobilní v Chomutově. Celá škola mu bude držet pěsti.