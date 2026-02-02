Den otevřených dveří ve Stodě patřil řemeslům i moderní technologii

Komerční sdělení
Ve čtvrtek 15. ledna proběhl na pracovišti ve Stodě Den otevřených dveří Středního odborného učiliště Domažlice, který se nesl ve znamení významných výročí. Škola si připomněla 60 let výuky elektrotechnických oborů a 30 let výuky kadeřnického oboru.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

Den otevřených dveří ve Stodě patřil řemeslům i moderní technologii | foto: Střední odborné učiliště Domažlice, Prokopa Velikého 640

Slavnostní část programu zahájila v 10 hodin ředitelka školy Mgr. Zdeňka Buršíková za účasti zástupce zřizovatele Plzeňského kraje Jaroslava Sokola a bývalého ředitele školy Mgr. Duška. Zástupkyně ředitelky Mgr. Sedláčková pak připomněla historické mezníky stodské výuky, a nakonec slavnostní atmosféra vygradovala pozváním na narozeninový dort, který pro tuto speciální událost připravili žáci zdejších gastronomických oborů.

Klára Radová

Atmosféru celého významného dne a školních výročí pak ještě navíc dokreslovaly vyvěšené motivační vzkazy místních žáků pro budoucí studenty, fotografie z výuky, soutěží i mimoškolních aktivit, ale především to bylo hlavně profesionální vystupování samotných žáků.

Právě ti se totiž ujali návštěvníků a provázeli je prostorami školy a stodského pracoviště. Ochotně odpovídali na dotazy uchazečů o studium i jejich rodičů a v jednotlivých učebnách předváděli, jak probíhá výuka v praxi. Řadu aktivit si mohli zájemci dokonce sami vyzkoušet. Představily se zde tříleté i čtyřleté obory vyučované jak v Domažlicích, tak ve Stodě – od strojírenského a elektrotechnického odvětví přes gastronomii, truhlářský obor až po kadeřníky a kosmetičky.

U kadeřníků a kosmetiček bylo po celý den veselo a rušno – návštěvníci si nechávali upravit účesy, vyzkoušeli barevnou typologii, líčení, úpravu nehtů a ve fotokoutku se zábavnými rekvizitami si pořídili fotografie.

Velký zájem vzbudily i technické obory. Zde mohli návštěvníci obdivovat nové roboty pořízené pro výuku, 3D hologramy, virtuální realitu i moderně vybavené prostory odborného výcviku zaměřené na mechatroniku, automatizaci, robotizaci, chytrou domácnost a bezpečnostní systémy. Budoucí mechanici elektrotechnici představili i vlastní chat umělé inteligence, na kterém aktivně pracují již několik měsíců.

V dalších učebnách si návštěvníci mohli vyzkoušet netradiční výukové metody všeobecných předmětů – od interaktivní výuky angličtiny přes zábavné chemické pokusy až po kreativní svět informačních technologií.

Velký ohlas měl také již třetí ročník doprovodného programu - školního swapu oblečení. Ten se nesl ve stylu „nenakupuj – vyměňuj“, který žákům i veřejnosti přibližuje praktický význam udržitelnosti v běžném životě. Mnozí si tak odnášeli tašky „nových“ módních kousků a o zbylé oblečení bude také dobře postaráno. Bude věnováno charitativním organizacím.

Den otevřených dveří obohatila i účast partnerských firem školy, které nabízejí žákům odborné praxe a sponzorské programy. Prezentovaly se tu velké korporace i regionální zaměstnavatelé – jejich stánky navštívili nejen uchazeči o studium, ale i současní žáci, pro které mohou být tyto firmy budoucím zaměstnavatelem.

Kromě neustále probíhajících návštěv zájemců o studium patřilo odpoledne i debatnímu stolu, u kterého se setkali právě zástupci zmíněných partnerských firem, vedení školy, zástupce kraje i senátor, pan Látka. Diskutovalo se mimo jiné i o duálním vzdělávání a zkušenostech z odborných praxí žáků.

Den otevřených dveří navštívili nejen budoucí absolventi základních škol z okolí, pro které škola zajistila dopravu, ale i děti z místní mateřské školy a první třídy ZŠ Stod. Výjimečným zážitkem pro všechny zúčastněné byla určitě návštěva plzeňských hokejistů – „Indiánů“, kteří si ve školním kadeřnictví vyzkoušeli proceduru Hair Spa kombinující péči o pokožku hlavy, relaxační masáž a hloubkovou výživu vlasů. Na památku zde zanechali plzeňský dres i hokejku.

Den otevřených dveří ve Stodě patřil řemeslům i moderní technologii

Den před tímto slavnostním dnem ve Stodě byl i velkým dnem pro dva žáky SOU Domažlice, Jana Matějoviče a Vojtěcha Miklíčka. Na střední průmyslové škole v Tachově se totiž konalo regionální kolo odborné soutěže KOVO Junior 2026 oboru Mechanik seřizovač, kterého se oba dva zúčastnili. Soutěž se skládala ze tří částí. Prvním úkolem bylo vytvořit program pro CNC frézku, druhým úkolem bylo vytvořit model frézované součásti v programu Inventor Autodesk anebo Fusion 360 a posledním úkolem bylo měření vzorové součásti pomocí měřicích přístrojů a zapsat je do připravené tabulky. Jan Matějovič, který vypracovával CNC program v řídicím systému Sinutrain, se umístil na pátém místě, a Vojtěch Miklíček, který vypracovával CNC program v řídicím systému Heidenhain, dokonce získal pomyslnou bronzovou medaili, tedy třetí místo. To znamená, že postupuje dál do celostátního kola soutěže, které se bude konat 23. – 25. března 2026 na Střední škole technické, gastronomické a automobilní v Chomutově. Celá škola mu bude držet pěsti.

Nejčtenější

Art deco sály na Příkopě táhnou. Plesy a gala jsou zpět

Komerční sdělení

Plesy, galavečery i firemní večírky se vracejí do centra Prahy. Organizátoři znovu hledají reprezentativní prostory s atmosférou. Art deco sály v ulici Na Příkopě dnes patří k nejžádanějším místům...

Péče o zuby aneb Jak si udržet zdravý úsměv po celý život

Komerční sdělení
Péče o zuby aneb Jak si udržet zdravý úsměv po celý život

Zdravé zuby nejsou jen otázkou hezkého vzhledu, ale hlavně celkového zdraví. Správná péče o chrup pomáhá předcházet zubnímu kazu, zánětům dásní i dalším zdravotním komplikacím, které mohou ovlivnit...

Plzeňský hejtman: Jsem proti škrtům u dobrovolných hasičů

Komerční sdělení
Plzeňský hejtman: Jsem proti škrtům v u dobrovolných hasičů

Zhruba šest tisíc výjezdů za rok. Tolikrát zasahují dobrovolní hasiči v Plzeňském kraji, a už z toho je vidět, že bez nich by to nešlo. Nebo jen opravdu hodně těžko. Hejtman Kamal Farhan to ví, a i...

Společnost dm nabízí široký výběr bio produktů za výhodné ceny

Komerční sdělení

Cenová strategie společnosti dm drogerie markt dlouhodobě stojí na transparentních a stabilních cenách, které nejsou závislé na krátkodobých slevových akcích. Zákazníci tak mohou nakupovat přehledně...

ista ČR získala 1. místo na Infothermě 2026 s přístrojem Pulsonic

Komerční sdělení
Společnost ista: inovace v oblasti měření energií

Společnost ista ČR slaví významný úspěch na letošním ročníku mezinárodní výstavy Infotherma.

Sníh, který přežije léto. Mladé Buky mění pravidla českého lyžování

Komerční sdělení
Sníh, který přežije léto. Mladé Buky mění pravidla českého lyžování

Rodinný areál v podhůří Krkonoš se rychle mění v moderní resort plný chytrých řešení. Jak se tu lyžuje a proč je areál tak oblíbený mezi rodinami?

2. února 2026

Den otevřených dveří ve Stodě patřil řemeslům i moderní technologii

Komerční sdělení
Den otevřených dveří ve Stodě patřil řemeslům i moderní technologii

Ve čtvrtek 15. ledna proběhl na pracovišti ve Stodě Den otevřených dveří Středního odborného učiliště Domažlice, který se nesl ve znamení významných výročí. Škola si připomněla 60 let výuky...

2. února 2026

Žena 40+: nová životní etapa, rovnováha, pohyb a péče o sebe

Komerční sdělení
Žena 40+: nová životní etapa, rovnováha, pohyb a péče o sebe

Období po čtyřicítce přináší ženám nové výzvy i příležitosti. Přirozené proměny těla a psychiky jsou součástí života. Zdravý životní styl, pohyb, pozitivní přístup a vhodně zvolená podpora mohou...

2. února 2026

Kraj vybudoval novou sociální službu. Nový domov se zvláštním režimem

Komerční sdělení
Kraj vybudoval novou sociální službu. Nový domov se zvláštním režimem

Celkem 12 osob s duševním onemocněním a zdravotním postižením najde domov ve třech domcích, které pro ně ve Skotnici vybudoval Moravskoslezský kraj. Domov se zvláštním režimem spadá pod krajskou...

2. února 2026

Nová koupelna není jen obrázek. Proč se vyplatí přijít do studia

Komerční sdělení
Nová koupelna není jen obrázek. Proč se vyplatí přijít do studia

Inspirace online je skvělý začátek, ale skutečná koupelna se rozhoduje jinde než na obrazovce. Materiály, světlo i ergonomii nelze správně posoudit z fotky. Osobní návštěva koupelnového studia pomáhá...

2. února 2026

Co se v posledním týdnu řešilo na webu projektu Realiťák roku: Jihočeská data, rodinné domy, bezpečný pronájem, změny pro rok 2026 i „stromy na pozemku“

RR20260130

Uplynulý týden na webu projektu Realiťák roku spojil dvě věci, které veřejnost potřebuje nejvíc: tvrdá data o trhu a praktické návody pro bezpečné rozhodování. Vyšla detailní analýza Jihočeského...

31. ledna 2026  8:11

Když hledáte práci jen na pár měsíců

Na částečný úvazek: V kraji lze například sázet stromky v lese, třídit balíky...

Internetové portály jsou plné inzerátů na brigády a limitované úvazky. Dočasně se lze dokonce stát třeba i řidičem turistického vláčku.

31. ledna 2026

ista ČR získala 1. místo na Infothermě 2026 s přístrojem Pulsonic

Komerční sdělení
Společnost ista: inovace v oblasti měření energií

Společnost ista ČR slaví významný úspěch na letošním ročníku mezinárodní výstavy Infotherma.

31. ledna 2026

Nejlepšími bytovými projekty roku 2025 jsou Semerínka a Anilinka z Prahy, trojici doplnil projekt z Liberce

Jeden z vítězů soutěže Realitní Projekt Roku, Crestyl a jeho projekt Semerínka

Absolutními vítězi 17. ročníku celostátní developerské soutěže Realitní projekt roku se staly rezidenční projekty Anilinka od společnosti IP Polná, Semerínka od developera Crestyl real estate a...

30. ledna 2026  15:10

Proč si vybrat hliníkové lešení: hlavní výhody a benefity

Komerční sdělení
Dělník na stavbě

Hliníkové lešení je nejpopulárnější volbou pro stavební práce, rekonstrukce či údržbu budov. Ve srovnání s tradičními ocelovými nebo dřevěnými konstrukcemi nabízí mnoho výhod, které šetří čas, peníze...

30. ledna 2026  10:19

Nová budova Hila v Praze 4 nabízí kanceláře, obchody i byty k pronájmu

Komerční sdělení
Velkorysé atrum nově vznikající budovy Hila

V srdci pražské Brumlovky vzniká výjimečná budova Hila, která díky spojení kanceláří, obchodů a bydlení představuje unikát v Praze 4. Multifunkční charakter a moderní řešení s ohledem na udržitelnost...

30. ledna 2026

Dřevo použité na výstavě Expo 2025 bude mít další využití

Komerční sdělení

Dřevo použité v Grand Ring na výstavě Expo 2025 v Ósace poputuje do městečka Namie v prefektuře Fukušima, které bylo značně poškozeno velkým zemětřesením ve východním Japonsku v roce 2011. Část...

30. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.