Cesta ke hvězdám může začít třeba ve školní dílně SOU Domažlice

Jeho cílem přitom není jen předávat odborné znalosti, ale také rozvíjet talent, samostatnost, vytrvalost a odvahu překonávat vlastní hranice.
Řemesla a technika mají budoucnost
Mezi nejžádanější obory na škole patří bezesporu čtyřletý maturitní Mechanik seřizovač, tříleté obory Obráběč kovů se zaměřením na CNC technologie, Strojní mechanik se zaměřením na nástrojařství a vstřikování plastů či Truhlář. Velký zájem je také o Kadeřníka, Kosmetické služby, Kuchaře-číšníka a Gastronomii, kterou lze zakončit buď výučním listem nebo maturitou.
Plně obsazené jsou rovněž elektroobory vyučované ve Stodě – Mechanik elektrotechnik a Elektromechanik pro zařízení a přístroje se zaměřením na robotizaci, automatizaci a zabezpečovací techniku. „Zájem o technické a řemeslné obory nás velmi těší. Je to pozitivní zpráva nejen pro naši školu, ale i pro zaměstnavatele, kteří dlouhodobě upozorňují na nedostatek kvalifikovaných pracovníků v technických profesích,“ říká ředitelka školy, Mgr. Zdeňka Buršíková.
Důležitou součástí výuky je propojení teorie s praxí, na čemž si škola zakládá. Spolupracuje s desítkami firem, v nichž žáci získávají zkušenosti využitelné v budoucím zaměstnání. Výjimečné postavení má na škole obor Obráběč kovů se zaměřením na CNC technologie. SOU Domažlice je totiž jedinou školou v Plzeňském kraji, která tento specializovaný program nabízí, a zároveň patří k několika málo školám s tímto zaměřením v celé republice. Mimo to je také certifikovaným partnerem společnosti Siemens pro vzdělávání obsluh CNC obráběcích strojů.
Od září 2025 je učiliště partnerskou školou Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni. Jejím významným partnerem je rovněž společnost Gerresheimer Horšovský Týn. Žáci oboru Mechanik seřizovač zde mohou získat stipendium, odborné zkušenosti a po absolvování studia také pracovní uplatnění, například na pozici technologa.
Úspěchy v soutěžích i na sportovních hřištích
Kvalitu výuky potvrzují během celého roku výsledky žáků v odborných soutěžích. Mechanici seřizovači se už teď připravují na soutěž Mladých strojařů v programování CNC obráběcích strojů v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. Usilovat budou už o desáté vítězství v řadě v této soutěži i v celostátním Siemens Cupu.
Škola letos hostí republikové kolo soutěže KOVO Junior a nadregionální kolo Mistrovství oboru Truhlář. Žáci elektrooborů se zdokonalují v programování robotů, práci s drony, fotovoltaice a elektromobilitě. Kuchaři a číšníci poměřují své schopnosti například v soutěži Hrnečku, vař! a ve stolničení. Kadeřníci a kosmetičky se připravují na tradiční jarní soutěž Beauty Cup 2027.
Ocenění, které škola získala vlastně hovoří samo za sebe – první místo v soutěži Plzeňského kraje O nejúspěšnější školu mezi středními odbornými učilišti za školní rok 2025/2026.
Vedle odborných dovedností má na škole pevné místo také sport. V uplynulém školním roce získal chlapecký basketbalový tým třetí místo, futsalisté vybojovali druhou příčku a postoupili do Západočeské divize C v Plzni. Dívky skončily v okresním kole futsalu třetí. Dařilo se i florbalistům, kteří získali stříbro, zatímco jejich spolužačky přidaly bronz. Úspěšný byl také školní tým v silovém čtyřboji, kde obsadil druhé místo. Mezi jednotlivci se prosadili Miroslav Běloch, který získal stříbro, a Zdeněk Frischholz s bronzovou medailí.
Výborně si vedli rovněž běžci. Desetičlenné družstvo zvládlo krajské kolo Juniorského maratonu v Plzni v čase 3:17:23 a obsadilo osmé místo. Ještě větší radost přinesl závod RunTour. Školní čtveřice Matěj Husník, Alexandr Dušek, Matyáš Kapic a Václav Bouberle zvítězila ve štafetovém závodě na deset kilometrů. Jejich úspěch ukázal, že vedle individuálního výkonu jsou důležité také spolupráce, vzájemná podpora a společná motivace. Vedení školy pevně věří, že žáci navážou na loňské úspěchy a opět zabodují i letos.
Ze školních dílen až k Měsíci
Že se na SOU Domažlice nebojí velkých výzev, dokazuje také zapojení do mezinárodního projektu NASA „Send Your Name to Space“. V dubnu 2026 byl název školy uložen na paměťové médium kosmické lodi Orion v rámci mise Artemis II, která absolvovala pilotovaný let kolem Měsíce.
„Zapsáním názvu naší školy na palubu kosmické lodi směřující k Měsíci máme pro naše žáky jasné poselství: Nebojte se mířit vysoko,“ vysvětluje paní ředitelka. S tím souvisí i motto školy „Per aspera ad astra – Přes překážky ke hvězdám“. Připomíná, že úspěch vyžaduje znalosti, vytrvalost, odvahu i ochotu učit se novým věcem.
Škola zároveň investuje do moderního zázemí. Žáci využívají odborné a rekonstruované počítačové učebny i specializovaná pracoviště včetně výukového CNC stroje. Ve Stodě prošly rekonstrukcí prostory pro robotiku, automatizaci a odborný výcvik kadeřníků. Letos si zde připomínají také třicet let výuky oboru Kadeřník a šedesát let odborného vzdělávání v elektrooborech.
Přijďte se přesvědčit na vlastní oči
S možnostmi studia na SOU Domažlice se mohou zájemci seznámit během dnů otevřených dveří. V Domažlicích se uskuteční 13. listopadu a 9. prosince 2026, ve Stodě 13. listopadu 2026 a 14. ledna 2027.
Pro žáky základních škol jsou na letošní rok připraveny projektové dny, gastronomické workshopy a technicky zaměřené kroužky věnované robotice, CNC technologiím, dronům, 3D tisku, elektrotechnice či truhlářství.
SOU Domažlice tak nabízí mnohem víc než jen cestu k výučnímu listu nebo maturitě. Pomáhá mladým lidem objevit jejich vlastní talent, získat praktické zkušenosti a připravit se na budoucí profesní i osobní život. Ať už jejich kroky povedou do technické firmy, k řemeslu nebo do gastronomie, mohou vykročit s dobrým základem. Protože cesta ke hvězdám může začít třeba právě ve školní dílně.
Den otevřených dveří SOU Domažlice – PuntíkFest SOU
- Kdy: pátek 13. listopadu 2026, od 9 do 16 hodin
- Kde: Střední odborné učiliště, Prokopa Velikého 640, Domažlice
- Hlavní motto: Najděte svůj směr a trefte se do puntíku!
- Slavnostní zahájení: v 9 hodin, ocenění úspěšných žáků a představení humanoidního robota Sentio
- Program: taneční vystoupení, módní a kosmetické proměny, barmanská show, ukázky truhlářského řemesla
- Hudební program: od 14:30 hodin koncert Kabát Revival Plzeň
- Prezentace oborů: strojírenské, elektrotechnické, gastronomické, kosmetické, kadeřnické, truhlářské a IT obory, ale také výuka jazyků a všeobecně vzdělávacích předmětů
- Další zajímavosti: prezentace partnerských firem, ukázky moderních technologií, výrobky žáků k zakoupení, občerstvení a možnost poznat školu v běžném provozu
- Kyvadlová doprava: mezi Domažlicemi a Stodem od 10:00 do 15:45