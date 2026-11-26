Kolem prosklené budovy v Husově ulici chodí Plzeňané denně, řada z nich ji ale zná jen zvenčí. Téměř třicet let tu sídlila pobočka České národní banky, jejíž přepážky se pro veřejnost uzavřely již před rokem 2024. Nový vlastník, developerská skupina LH Home, chce nyní dům otevřít firmám, provozovatelům služeb i lidem z okolí. V docházkové vzdálenosti jen pár minut chůze od historického centra.
Samostatné kanceláře i celé patro
Budova má šest nadzemních a dvě podzemní podlaží a přes 9 000 m² podlahové plochy, z toho zhruba dvě třetiny využitelné. Živnostníci a menší firmy tu najdou samostatné kanceláře, větší společnosti mohou využít celé patro. Ve 3. a 4. nadzemním podlaží jsou například k dispozici patra o výměře přibližně 440 m², která lze využít vcelku nebo rozdělit na dvě samostatné poloviny. Kromě kanceláří různých velikostí nabízejí i zasedací místnosti a každá polovina má vlastní sociální zázemí. Ve 3. podlaží je navíc samostatná kancelářská část o přibližně 160 m², pro kterou se bude budovat vlastní sociální zařízení. Druhé nadzemní podlaží nabízí variabilní plochu až 1 200 m², vhodnou třeba pro kliniku, školu, kanceláře či coworking. Zájemci mohou volit mezi pronájmem a koupí.
Vyšší podlaží se hodí například pro firemní sídla, finanční a poradenské služby či realitní kanceláře. Zajímavou možností jsou také kanceláře s terasami: v 5. nadzemním podlaží prostor o přibližně 134 m² s terasou o velikosti 43 m², v 6. podlaží pak samostatné kanceláře ve věžích o výměře kolem 35 m², které nabízejí soukromí a přístup na terasu o ploše zhruba 60 m² s výhledem na Plzeň. Pro služby se samostatným vstupem jsou v boční části budovy k dispozici dva prostory o přibližně 264 a 149 m². Větší z nich dříve sloužil jako fitness centrum; zachovanou saunu a vířivku by po rekonstrukci bylo možné využít například pro wellness nebo fyzioterapii.
Gastro i sport přímo v domě
LH Home počítá kromě kanceláří také s restaurací a prostory pro wellness, kosmetiku, zdravotní péči či volnočasové aktivity. V březnu by zde navíc měla otevřít svou plzeňskou pobočku velká zahraniční fitness síť, jejíž provoz bude díky využití bývalých trezorových prostor unikátní. Nájemce vybírá tak, aby se jednotlivé provozy vzájemně doplňovaly a přiváděly do domu návštěvníky i po pracovní době.
Proměnou má projít i vstupní hala. Bankovní přepážky nahradí prostor otevřený veřejnosti, ve kterém by mohla vzniknout kavárna či bistro. Sloužit má nájemcům i kolemjdoucím. „Chceme téhle budově vrátit život a otevřít ji lidem. Hledáme nájemce, kteří se budou vzájemně doplňovat – firmy, služby, sport i gastro – aby se sem lidé rádi vraceli. Zároveň chceme zachovat důstojnost domu s respektem k jeho bohaté historii,“ říká Adam Posejpal ze skupiny LH Home.
Adresa s bankovní historií
Podoba budovy vzešla z architektonické soutěže, kterou vyhrál ateliér A.I.P. s architekty Karlem Salátem, Stanislavem Tomanem a Jiřím Žákem. Stavbu provedla francouzská společnost SAE International a centrální banka se do nového sídla nastěhovala v červnu 1995.
Dům s kamennou podnoží a prosklenou administrativní částí si dodnes zachovává reprezentativní charakter. Uvnitř jej dotvářejí rozlehlý vestibul, schodiště se zlatavým zábradlím i fresky na stěnách. Dominantou vstupní haly jsou tři alegorické bronzové sochy v nadživotní velikosti od plzeňského sochaře Jaroslava Bockera. Bankovní minulost připomíná také zachovaná potrubní pošta na peníze a trezor v bývalé ředitelně. Tyto prvky chce LH Home zachovat i při novém využití domu. Část někdejších trezorových prostor může zároveň sloužit jako skladovací zázemí.
Developerská skupina LH Home působí na českém trhu od roku 2011. V rámci skupiny působí stavební firma VDO, která projekty staví. Skupina se věnuje rezidenční a bytové výstavbě.
Hledáte prostor pro své podnikání? Kanceláře i prostory vhodné pro poskytování služeb si můžete osobně prohlédnout na adrese Husova 10, Plzeň. Pro domluvení prohlídky nebo v případě jakýchkoli dotazů kontaktujte Bc. Janu Šmídovou na telefonním čísle +420 607 756 444 nebo e-mailem na adrese smidova@lhhome.cz.