Běžci ovládnou Půlmaraton Plzeňského kraje už v sobotu 12. dubna

Půlmaraton i kratší tratě

Půlmaraton Plzeňského kraje nabízí nezapomenutelnou trasu. Certifikovaná trať vede přes Litice, Šlovice, Dobřany, Lhotu a zpět k vodní nádrži České údolí. Ti, kteří si na půlmaraton netroufnou, si mohou zaběhnout kratší doprovodné závody - OMEXOM krajskou desítku o délce 9,59 km, LEAR krajskou pětku, která měří 5,85 km a Týmový běh.

Dětské běhy ZDARMA

Ve 12 hodin startují dětské běhy rozdělené do pěti kategorií o délkách běhu od 100 m až po 800 m. Ti nejlepší si své ceny převezmou na hlavním pódiu a všichni ostatní obdrží za svůj výkon v cíli zaslouženou medaili.

Rozcvička se sporťákem Honzou Smetanou

Na desátý ročník Půlmaratonu Plzeňského kraje přijede sportovní moderátor Honza Smetana. Nejen, že Vám bude fandit, ale spolu s Pepou Kožnarem se ujme moderování v cíli závodu. Navíc pro Vás přichystá v areálu Škodaland rozcvičku před závodem.

Koncert KABÁT REVIVAL WEST a atrakce ZDARMA

O hudební doprovod se tentokrát postará Kabát revival West. Uslyšíte ty největší hity od legendárních Kabátů. Koncert začíná na pódiu v areálu Škodaland v 11:00 hodin. Pro děti i dospělé jsme připravili vysokou horolezeckou stěnu. Lákadlem bude rovněž bungge trampolína. A to není rozhodně všechno, novinkou pro jubilejní ročník závodu bude speciální nafukovací branka, ale dát do ní gól - není vůbec snadné. Chybět nebudou ani nafukovací hrady. Představí se také složky Integrovaného záchranného systému.

DOPRAVNÍ OMEZENÍ na příjezdu do areálu Škodaland!

Přijeďte s výrazným časovým předstihem!

V Plzni Liticích na Klatovské ulici u odbočky k areálu Škodaland (Klatovská x V Lukách) začala stavba okružní křižovatky. Řidiči se musí připravit na částečnou uzavírku a s ní spojené komplikace. Provoz bude v době konání půlmaratonu zúžen do jednoho jízdního pruhu. Během příjezdu na Půlmaraton Plzeňského kraje se tak mohou tvořit kolony. Organizátoři doporučují pro příjezd k areálu v den závodu využít příjezdovou trasu přes přivaděč na Přeštice, silnice I/27, sjezd na Výsluní.

INFORMACE K DOPRAVNÍM OMEZENÍM

Televizní sporťák Honza Smetana na Půlmaratonu Plzeňského kraje

Televizní sporťák Honza Smetana na Půlmaratonu Plzeňského kraje

Jste součástí desátého ročníku Půlmaratonu Plzeňského kraje. Rozhodoval jste se dlouho, než jste nabídku přijal?

Ne, nemusel jsem dlouho přemýšlet. Půlmaraton Plzeňského kraje je skvělá akce a navíc mám ke sportu blízko. Jsem rád mezi běžci, i já sám jsem vášnivým běžcem. Běhám zhruba obden. Nejkratší trasa, kterou si dávám, je deset kilometrů. Spíš jsem ale na ty delší. Musím říct, že běh je úžasný, krásně to nastartuje den.

Kromě moderování v cíli s Pepou Kožnarem se ujmete i rozcvičky před závodem. Těšíte se?

Jasně, rozcvička před závodem musí být. Moc se na všechny těším. Pokusím se závodníkům dodat před závodem pozitivní energii. Zároveň si společně protáhneme tělo a zahřejeme svaly.

Čím je podle vás Půlmaraton Plzeňského kraje výjimečný?

Tenhle závod má hned několik bonusů. Certifikovaná trasa vede po uzavřené komunikaci, organizátoři zkrátka dbají na maximální bezpečnost závodníků. Velkým plusem je i zázemí závodu. To ocení nejen běžci, ale i ostatní návštěvníci závodu. Organizátoři připravili koncert Kabát revival WEST, jsou tam atrakce a soutěže pro děti zdarma, spousta stánků s občerstvení a sportovní tematikou. Vyřádí se i děti. Jsou pro ně připravené dětské běhy zdarma. Mám radost, že tato akce má dobročinný podtext. To fakt oceňuji. Také se mi moc líbí, že na půlmaratonu se věnují prevenci rakoviny prsu u žen. Každá návštěvnice si může vyzkoušet samovyšetření. To je přece nesmírně důležité.

Předpokládám správně, že máte blízko k Plzeňskému kraji?

K Plzeňskému kraji mám vřelý vztah, měli jsme tady chalupu. I teď nás to s manželkou pořád táhne spíš na ten západ, k vám.