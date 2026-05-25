BEAN Staňkov otevírá druhé kolo přijímacího řízení

Soukromá střední odborná škola a Gymnázium BEAN ve Staňkově vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2026/2027. Uchazeči se mohou hlásit v termínu od 19. do 25. května včetně. Druhé kolo je určeno především žákům, kteří nebyli přijati v prvním kole, nebo kteří se rozhodli změnit svou původní volbu studijního oboru.
Škola působí ve vzdělávání již více než 30 let a významně rozšiřuje nabídku středoškolského studia v Plzeňském kraji. Díky dlouholeté tradici a zkušenostem si vybudovala stabilní postavení mezi školami. Patří tak mezi významné vzdělávací instituce v regionu a nabízí propojení všeobecného, ekonomického i odborného vzdělávání. Její koncepce stojí na individuálním přístupu ke studentům, menších třídních kolektivech a důrazu na propojení teorie s praxí. Důležitou součástí filozofie školy je vytvoření prostředí, ve kterém se studenti cítí bezpečně, mají prostor pro osobní růst a jsou motivováni k dosažení svých studijních i profesních cílů.
Gymnázium: základ pro další studium
Čtyřleté gymnázium představuje ideální volbu pro studenty, kteří plánují pokračovat na vysoké škole. Výuka je zaměřena na všeobecný přehled, rozvoj kritického myšlení i jazykové dovednosti. Díky menším třídám mají pedagogové prostor věnovat se studentům individuálně a pomoci jim naplno rozvinout jejich potenciál. Právě osobní přístup je jedním z hlavních důvodů, proč si studenti školu vybírají. „Kvalitní příprava mi umožňuje jít studovat na jakoukoli vysokou školu,“ potvrzuje studentka gymnázia. Absolventi gymnázia získávají přípravu pro široké spektrum vysokoškolských oborů – od humanitních a společenských věd až po přírodní a technické směry.
Obchodní akademie: praxe i specializace
Obchodní akademie je vhodnou volbou pro ty, kteří chtějí kombinovat ekonomické vzdělání s praktickými dovednostmi. Ve třetím ročníku si studenti vybírají specializaci podle svého zaměření – například cestovní ruch, veřejnou správu a právo, počítačovou grafiku a 3D nebo provoz diplomatických služeb. Obchodní akademie tak představuje ideální volbu pro žáky, kteří chtějí po absolvování školy pokračovat buď do praxe, nebo na vyšší odborné či vysoké školy ekonomického a humanitního zaměření.
Kominík: jistota uplatnění
Stále větší pozornost si získává také obor kominík, který reaguje na aktuální poptávku trhu práce. Nejde přitom jen o tradiční řemeslo, ale o moderní profesi s vysokou mírou uplatnitelnosti. „Absolvent je schopen samostatně vykonávat činnosti spojené s čištěním, kontrolou i montáží komínů a spalinových cest,“ vysvětluje zástupkyně ředitelky Ing. Marie Bastlová. Uplatnění nacházejí absolventi nejen v kominických firmách, ale i v příbuzných oborech, jako je topenářství či instalatérství. Výhodou je i možnost dalšího profesního růstu, například získání kvalifikace revizního technika spalinových cest, o kterou je dlouhodobě velký zájem. učebních oborů. „Pro 3leté denní studium je nutné ukončené základní vzdělání. „Pro 1leté zkrácené studium je nutný nejméně výuční list z dřívějšího studia. Předpokladem pro tuto profesi je dobrý zdravotní stav požadovaný pro fyzicky náročný charakter této dobře oceňované profese,“ doplňuje zástupkyně ředitelky paní Bastlová.
Moderní výuka a individuální přístup
Škola dlouhodobě staví na moderním přístupu ke vzdělávání, přátelském prostředí a individuální práci se studenty. Pod vedením ředitelky Mgr. Eva Boříková vzniká prostředí, které podporuje nejen studijní výsledky, ale i osobnostní rozvoj žáků.
„Individuální přístup ke studentům je základním prvkem, kterým se odlišujeme od státních škol. Pedagogové se studentům věnují nejen při výuce, ale také mimo ni, například v rámci doučování či přípravy na přijímací zkoušky,“ uvádí vedení školy.
Významnou roli hraje také spolupráce mezi pedagogy a studenty, která přispívá k lepším studijním výsledkům a vytváří motivující prostředí. Škola se snaží podporovat zodpovědný přístup ke vzdělání i osobní rozvoj každého studenta.
Studenti mají k dispozici moderní učebny, kvalitní technické zázemí a připojení k internetu. Výuka je pravidelně doplňována exkurzemi, soutěžemi a dalšími aktivitami, které propojují školní teorii s praxí.
Termíny a podmínky
Hlavním kritériem pro přijetí je zájem o obor, studijní výsledky z 8. a 9. třídy a výsledky jednotné přijímací zkoušky. Výsledky druhého kola budou zveřejněny 23. června 2026.
Zájemci mohou školu navštívit osobně po předchozí domluvě. Díky poloze Staňkova je navíc dobře dostupná z širšího regionu.
Kontakt: