AUTOSHOW 2025 ve Staňkově: Auta, adrenalin a rock v jednom dni

Staňkov se 20. září promění v motoristickou a hudební Mekku regionu. Dostaveníčko si tu dá 150 aut! Kromě toho jsou připraveny soutěže, testovací jízdy, hosté ze světa sportu i kultury a večerní koncert skupiny Divokej Bill.

foto: AMJ invest s.r.o.

Devátý ročník tradiční AUTOSHOW od Autocentra Šmuclerslibuje pořádnou jízdu od první minuty. Stanislav Jurík vás provede nabitým programem, kde si přijdou na své všichni – od nadšených motoristů přes rodiny s dětmi až po milovníky dobré hudby.

Nejnovější modely, testovací jízdy i soutěže

V srdci všeho dění bude plošina s rampou, kde se postupně představí všechny automobilové značky, které jsou v Autocentru Šmucler doma. Vedoucí všech dvanácti prezentovaných značek předvedou své rodinné stříbro v podobě nejnovějších modelů i technických novinek.

K vidění budou samozřejmě i další vozy; ukáže se vám jich přes 150 a chybět nebudou ani oblíbené testovací jízdy. Na zkoušení více než 50 předváděcích vozů budete mít celé odpoledne, od 12 do 17 h. Potřebujete na testování delší dobu? Není nic snazšího! Zapojte se do některé ze soutěží a vyhrajte zapůjčení auta na víkend, týden, nebo dokonce měsíc. A kdo nechce zůstávat při zemi, může si zasoutěžit dokonce o vyhlídkové lety.

Bohatý program nejen pro motoristy

AUTOSHOWve Staňkově není zdaleka jenom o autech. Návštěvníci se mohou těšit na řadu zajímavých hostů. Atraktivní určitě bude i hasičská a záchranářská show v podobě několika zásahů a vyprošťovacích akcí.

Svěží závan přírody přijde s projektem We love Šumava nebo Barum Team, který je spojen se značkou Škoda. Sportovního ducha přinese Terka Petržílková, atletka a ambasadorka značky Volkswagen, zástupci Padel Klatovy, nového, populárního raketového sportu, který je inovativní, ambiciózní a spojený se značkou CUPRA. Dorazí i hokejisté HC Škoda Plzeň, kteří tu budou mít autogramiádu.

Milovníky kultury a historie zase potěší zástupci organizace Paměť národa a duo na chůdách Chůdadlo Štrafáci. A představí se i další hosté, které Autocentrum Šmucler podporuje - inovativní, na elektromobilitu zaměřený projekt People Car, Diakonie nebo nadační fond Mathilda.

Organizátoři nepodcenili ani hudební stránku celé akce. Postarají se o ni ti nejlepší. FM Plus rádio, kapela Batalion, bubenická show a jako zlatý hřeb večera kapela Divokej Bill. Chybět nebudou pochopitelně ani stánky se širokým výběrem občerstvení.

O zábavu dětí se postará Šmuclík

I děti jsou na téhle automobilové akci vřele vítány! Gepard Šmuclík se už teď nemůže dočkat společného hraní, soutěžení, focení a samozřejmě rozdávání penízků Šmuclíků ze svého programu. Ty připravil jako odměnu za celou řadu soutěží, které budou dostupné na každém ze stánků. Za získané Šmuclíky si děti budou moct rovnou nakoupit. Batoh, penál, propisku či další dárečky z pestré nabídky využijí jak ve škole, tak na výletech. A to ještě není z dětské nabídky AUTOSHOW všechno. Je libo buginy, malování na obličej nebo skákací hrad? Bude všechno!

20. září

Letiště Staňkov

Vstup ZDARMA

