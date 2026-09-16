Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

ARRIVA střídá České dráhy. Moderní vlaky na lince P3 Plzeň–Domažlice

Komerční sdělení
ARRIVA střídá České dráhy. Moderní vlaky na linkce P3 Plzeň–Domažlice

ARRIVA střídá České dráhy. Moderní vlaky na linkce P3 Plzeň–Domažlice | foto: Plzeňský kraj

ARRIVA střídá České dráhy. Moderní vlaky na linkce P3 Plzeň–Domažlice
ARRIVA střídá České dráhy. Moderní vlaky na linkce P3 Plzeň–Domažlice
ARRIVA střídá České dráhy. Moderní vlaky na linkce P3 Plzeň–Domažlice
ARRIVA střídá České dráhy. Moderní vlaky na linkce P3 Plzeň–Domažlice
6 fotografií

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt
Od celostátní změny jízdních řádů v prosinci 2026 dojde na železniční lince P3 mezi Plzní a Domažlicemi k plánované proměně. Společnost ARRIVA vlaky s.r.o., která uspěla v nabídkovém řízení Plzeňského kraje, nahradí dosavadního dopravce České dráhy.

Smlouva s novým dopravcem je podepsána na deset let. Cestující se mohou těšit na 12 komfortních jednotek řady 848.4 (Stadler GTW) po kompletní rekonstrukci, posílení spojů mezi Plzní a Stodem a definitivní konec starých vozů s lokomotivou. První dvojici nových vlaků si navíc lidé na Plzeňsku vyzkouší v testovacím provozu už během září 2026.

Cílem Plzeňského kraje je dlouhodobé udržení a další zvyšování kvality veřejné dopravy. Moderní soupravy RegioShark, které zde doposud provozovaly České dráhy, se od prosince přesunou na jiné tratě v Plzeňském kraji. Na lince do Domažlic je pak plnohodnotně nahradí flotila dopravce ARRIVA.

„Naší jednoznačnou prioritou je moderní, bezpečná a spolehlivá veřejná doprava, která drží krok s technologickými trendy 21. století. Vstup nového dopravce na linku P3 a nasazení kompletně zrekonstruovaných bezbariérových jednotek zajistí cestujícím stabilní pokračování komfortu, na který jsou zvyklí. Chceme lidem dojíždějícím za prací, do škol či za kulturou nabídnout takové služby, aby pro ně byl vlak tou nejlepší a nejpřirozenější volbou. Tento krok zapadá do naší dlouhodobé strategie rozvoje celého regionu a systematického propojování krajské dopravy do jednoho funkčního a moderního celku,“ říká Eva Mertlová, tisková mluvčí Plzeňského kraje.

Změna dopravce ale přinese především zlepšení nabídky spojů v plzeňském aglomeračním pásmu a konec starých vlaků.

„Na celé trase mezi Plzní a Domažlicemi bude v pracovní dny jezdit 16 párů vlaků. K tomu přibude několik vložených spojů do Nýřan či Stodu. V dopravních špičkách tak budou vlaky jezdit mnohem častěji – z Plzně do Nýřan standardně po půl hodině,“ upřesňuje Eva Mertlová, tisková mluvčí Plzeňského kraje. Zároveň dodává, že kraj pamatoval i na dostatečnou kapacitu: „Zásadním krokem bude definitivní konec dvou párů ranních a odpoledních špičkových vlaků s pěti klasickými vozy, které dosud tahala lokomotiva Brejlovec. Tyto staré soupravy už neodpovídaly požadavkům na moderní dopravu a nebyly nízkopodlažní. Cestující nemusí mít vůbec strach, že by jejich kapacita zůstala nenahrazena. Nové jednotky budou jezdit ve špičkách spojené ve dvojicích či trojicích, což bez problému pojme všechny školáky i pracující.“

ARRIVA na linku nasadí motorové jednotky řady 848.4 od švýcarského výrobce Stadler, které byly pořízeny v Německu. Vozidla využívají specifickou koncepci GTW (Gelenktriebwagen – kloubový motorový vůz). Na rozdíl od klasických vlaků mají tyto jednotky samostatný střední hnací modul, na který navazují dva lehké hliníkové články pro cestující. Toto konstrukční řešení umožňuje, že je velká část interiéru nízkopodlažní, což zaručuje pohodlný a bezbariérový nástup.

Jednotka s diesel-elektrickým pohonem a výkonem motoru 550 kW je dlouhá 38 metrů, pojme 100 sedících cestujících a dosahuje rychlosti až 120 km/h. Vlaky prošly před nasazením do provozu údržbou velkého rozsahu a kompletní rekonstrukcí interiéru i toalet.

Jednotky jsou vybaveny automatickými spřáhly a systémem vícečlenného řízení. Jeden strojvedoucí tak může snadno ovládat až tři spojené vlaky najednou. Toho bude dopravce na lince P3 pravidelně využívat – vlaky se budou po trase operativně spojovat a rozpojovat tak, aby byla kapacita vozidel maximálně využita pro potřeby cestujících. Zázemí pro nová vozidla se již připravuje, ve stanicích Stod a Domažlice vyrostou stojany se zásuvkami na 230 V, ke kterým musí být odstavené vlaky připojeny z důvodu předtápění a napájení doprovodných systémů.

Ačkoliv ostrý start na lince P3 nastane až v prosinci, ARRIVA pošle první vozidla po domluvě s Plzeňským krajem a organizátorem dopravy POVED do provozu s předstihem, aby techniku prověřila. Během září 2026 začne nasazovat dvě spojené jednotky řady 848.4 v pracovních dnech na osobní vlaky linky P1 jih mezi Kozolupy, Plzní a Blovicemi (vlaky 8950 až 8961), kde dočasně nahradí elektrickou jednotku řady 650. Vozidla se v testovacím provozu představí v konečné podobě, tedy ve slušivém jednotném modrém nátěru Plzeňského kraje s ikonickými žlutými dveřmi, který cestující znají z krajských autobusů a vlaků. Samozřejmostí je plná integrace do tarifu Integrované dopravy Plzeňského kraje (IDPK). ARRIVA má s těmito vlaky zkušenosti z Jihomoravského a Zlínského kraje, kde s nimi už několikátým rokem zajišťuje osobní dopravu na regionálních tratích.

„V Plzeňském kraji už provozujeme elektrické vlaky na lince P1 jih a za tři a půl měsíce zajistíme i provoz na lince P3. Vlaky mají obnovený interiér, jsou klimatizované s Wi-Fi, USB dobíječkami, zásuvkami na 230 V a mají moderní informační systém. Dovybavili jsme je také evropským zabezpečovačem ETCS. Myslíme i na cyklisty, interiér je upraven tak, abychom převezli až 12 jízdních kol,“ vysvětluje Daniel Adamka, generální ředitel společnosti ARRIVA, a doplňuje: „Na prosincový start jsme provozně připraveni.“

Témata: Plzeňský kraj

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Dáváte dítěti první mobil? Tohle s ním nastavte hned na začátku

Komerční sdělení
O mobilu a online světě se svým dítětem mluvte.

Přišel čas na první mobil? Mobil rodičům dává větší jistotu, že se s dítětem mohou kdykoliv spojit, zároveň mu ale otevírá cestu k internetu. Vedle výběru telefonu a vhodného tarifu je proto dobré...

Kdy přidat a kdy zase ubrat? Huawei Watch GT 7 napoví podle regenerace

Komerční sdělení
Huawei Watch GT 7

Pohyb během dne může mít mnoho podob, od krátkého protažení mezi povinnostmi až po náročnější trénink v terénu. Huawei Watch GT 7 proto kombinují rychlá cvičení, podrobnější sportovní data i přehled...

Z garáže na světový trh

Komerční sdělení
Filip Hajdík, Předseda představentsva skupiny HAJDIK

Začalo to v Jablůnce u Vsetína. Milan Hajdík, vyučený lakýrník s léty praxe z průmyslových lakovacích provozů, stavěl rodinný dům. Jeden z členů rodiny s obchodnickým duchem mu poradil: „Postav ho o...

Bioklimatická pergola i v zimě? S Winter packetem sezóna nekončí!

Komerční sdělení
Bioklimatická pergola i v zimě? S Winter packetem sezóna nekončí!

Konec léta dříve znamenal nevyhnutelné zazimování terasy. Uklidit gril, schovat nábytek a na půl roku se zavřít v domě. Dnes už to ale neplatí. Moderní zastřešení terasy totiž dokáže venkovní sezonu...

Paskov investuje do lepší budoucnosti

Komerční sdělení
Ostrůvek s Herkulem

Dominantou města je místní zámek. Historická budova ze 17. století, která po dlouhá léta chátrala, se nyní postupně mění k lepšímu. Díky získání dotačních prostředků začala v loňském roce největší...

L1FE house uvolnil prodej všech bytů. Co vše nové bydlení přináší?

Komerční sdělení
L1FE house uvolnil prodej všech bytů. Co vše nové bydlení přináší?

Společnost Daramis uvolnila do prodeje všechny byty projektu L1FE house na pražském Střížkově. Bytové jednotky, včetně oblíbených dispozic Studio+ a Smart 2+kk představují promyšleně navržené...

16. září 2026

Dovolená končí, léto nemusí. Přeneste jeho energii do kanceláře.

Komerční sdělení

Návrat z dovolené bývá neúprosný. Zatímco ještě včera jsme měli výhled na moře, les nebo hory, dnes už nás vítá kalendář plný schůzek, e-maily a klimatizovaná kancelář. Letní pohodu ale nemusíme...

16. září 2026

Co s dětmi na podzim? Když venku prší, vyrazte za trochou kouzel

Komerční sdělení
Co s dětmi na podzim? Když venku prší, vyrazte za trochou kouzel

Podzim umí být krásně barevný – a také pořádně deštivý. Když výlet nebo procházku překazí počasí, nemusí to hned znamenat další odpoledne doma. Stačí vyměnit holínky za pohodlné sedačky v hledišti a...

16. září 2026

Příprava terasy a zámkové dlažby na podzim

Komerční sdělení
Příprava terasy a zámkové dlažby na podzim

Správná příprava terasy a zámkové dlažby na podzim nemusí zabrat mnoho času. Několik jednoduchých kroků pomůže prodloužit životnost povrchu a předejít náročnějším opravám po zimě.

16. září 2026

Voda pro Berounsko

Komerční sdělení
Voda pro Berounsko

Když si obyvatelé na Berounsku natočí sklenici vody z kohoutku, jen málokdo si uvědomí, jak dlouhou cestu za sebou má. Nejde totiž o vodu z místních zdrojů. Většina pitné vody, kterou Berounsko...

16. září 2026

Zkontrolujte si regulátor tlaku plynu. Předejdete zbytečným starostem

Komerční sdělení
Zkontrolujte si regulátor tlaku plynu. Předejdete zbytečným starostem

Regulátor tlaku plynu je důležitou součástí domovní plynové instalace. Pokud je příliš starý, nemusí pracovat správně – a to může způsobit nepříjemnosti nebo zbytečné výpadky v dodávce plynu. Plynaři...

16. září 2026

ARRIVA střídá České dráhy. Moderní vlaky na lince P3 Plzeň–Domažlice

Komerční sdělení
ARRIVA střídá České dráhy. Moderní vlaky na linkce P3 Plzeň–Domažlice

Od celostátní změny jízdních řádů v prosinci 2026 dojde na železniční lince P3 mezi Plzní a Domažlicemi k plánované proměně. Společnost ARRIVA vlaky s.r.o., která uspěla v nabídkovém řízení...

16. září 2026

Neplaťte dva nájmy současně. 4 kroky, jak při stěhování zamezit překryvu nájmů

Komerční sdělení
Stehovanipraha

Za běžný 2+kk byt v Praze zaplatíte měsíčně okolo 23 500 Kč. Pokud kvůli špatně naplánovanému stěhování nebo zpožděné rekonstrukci držíte starý i nový byt současně, každý den překryvu vás může stát...

15. září 2026  16:50

Může přinést Eurovision 2027 nový impuls bulharskému pobřeží?

Komerční sdělení
Může Eurovision přinést nový impuls Bulharskému pobřeží?

Eurovision 2027 může přinést nový impuls bulharskému pobřeží. Je právě teď vhodná chvíle přemýšlet o nemovitosti u moře? Než miliony Evropanů objeví Burgas, mohou ho objevit investoři?

15. září 2026  11:53

Tři měsíce výstavby nového pavilonu ve FN Plzeň

Komerční sdělení
Tři měsíce výstavby nového pavilonu ve FN Plzeň: stavba postupuje a mění provoz...

Už více jak tři měsíce uplynuly od zahájení výstavby nového Pavilonu chirurgických oborů v lochotínském areálu Fakultní nemocnice Plzeň. Na staveništi pokračují rozsáhlé výkopové práce, zároveň se...

15. září 2026

Dáváte dítěti první mobil? Tohle s ním nastavte hned na začátku

Komerční sdělení
O mobilu a online světě se svým dítětem mluvte.

Přišel čas na první mobil? Mobil rodičům dává větší jistotu, že se s dítětem mohou kdykoliv spojit, zároveň mu ale otevírá cestu k internetu. Vedle výběru telefonu a vhodného tarifu je proto dobré...

15. září 2026

iWant v Plzni otevřel novou Apple Premium Partner prodejnu

Komerční sdělení
iWant v Plzni otevřel novou Apple Premium Partner prodejnu

Po dvou měsících precizní rekonstrukce se západočeským příznivcům technologií znovu otevřela oblíbená prodejna iWant. Z původního formátu Apple Premium Reseller povýšila na nejvyšší partnerský status...

15. září 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet