ARRIVA střídá České dráhy. Moderní vlaky na lince P3 Plzeň–Domažlice

Smlouva s novým dopravcem je podepsána na deset let. Cestující se mohou těšit na 12 komfortních jednotek řady 848.4 (Stadler GTW) po kompletní rekonstrukci, posílení spojů mezi Plzní a Stodem a definitivní konec starých vozů s lokomotivou. První dvojici nových vlaků si navíc lidé na Plzeňsku vyzkouší v testovacím provozu už během září 2026.
Cílem Plzeňského kraje je dlouhodobé udržení a další zvyšování kvality veřejné dopravy. Moderní soupravy RegioShark, které zde doposud provozovaly České dráhy, se od prosince přesunou na jiné tratě v Plzeňském kraji. Na lince do Domažlic je pak plnohodnotně nahradí flotila dopravce ARRIVA.
„Naší jednoznačnou prioritou je moderní, bezpečná a spolehlivá veřejná doprava, která drží krok s technologickými trendy 21. století. Vstup nového dopravce na linku P3 a nasazení kompletně zrekonstruovaných bezbariérových jednotek zajistí cestujícím stabilní pokračování komfortu, na který jsou zvyklí. Chceme lidem dojíždějícím za prací, do škol či za kulturou nabídnout takové služby, aby pro ně byl vlak tou nejlepší a nejpřirozenější volbou. Tento krok zapadá do naší dlouhodobé strategie rozvoje celého regionu a systematického propojování krajské dopravy do jednoho funkčního a moderního celku,“ říká Eva Mertlová, tisková mluvčí Plzeňského kraje.
Změna dopravce ale přinese především zlepšení nabídky spojů v plzeňském aglomeračním pásmu a konec starých vlaků.
„Na celé trase mezi Plzní a Domažlicemi bude v pracovní dny jezdit 16 párů vlaků. K tomu přibude několik vložených spojů do Nýřan či Stodu. V dopravních špičkách tak budou vlaky jezdit mnohem častěji – z Plzně do Nýřan standardně po půl hodině,“ upřesňuje Eva Mertlová, tisková mluvčí Plzeňského kraje. Zároveň dodává, že kraj pamatoval i na dostatečnou kapacitu: „Zásadním krokem bude definitivní konec dvou párů ranních a odpoledních špičkových vlaků s pěti klasickými vozy, které dosud tahala lokomotiva Brejlovec. Tyto staré soupravy už neodpovídaly požadavkům na moderní dopravu a nebyly nízkopodlažní. Cestující nemusí mít vůbec strach, že by jejich kapacita zůstala nenahrazena. Nové jednotky budou jezdit ve špičkách spojené ve dvojicích či trojicích, což bez problému pojme všechny školáky i pracující.“
ARRIVA na linku nasadí motorové jednotky řady 848.4 od švýcarského výrobce Stadler, které byly pořízeny v Německu. Vozidla využívají specifickou koncepci GTW (Gelenktriebwagen – kloubový motorový vůz). Na rozdíl od klasických vlaků mají tyto jednotky samostatný střední hnací modul, na který navazují dva lehké hliníkové články pro cestující. Toto konstrukční řešení umožňuje, že je velká část interiéru nízkopodlažní, což zaručuje pohodlný a bezbariérový nástup.
Jednotka s diesel-elektrickým pohonem a výkonem motoru 550 kW je dlouhá 38 metrů, pojme 100 sedících cestujících a dosahuje rychlosti až 120 km/h. Vlaky prošly před nasazením do provozu údržbou velkého rozsahu a kompletní rekonstrukcí interiéru i toalet.
Jednotky jsou vybaveny automatickými spřáhly a systémem vícečlenného řízení. Jeden strojvedoucí tak může snadno ovládat až tři spojené vlaky najednou. Toho bude dopravce na lince P3 pravidelně využívat – vlaky se budou po trase operativně spojovat a rozpojovat tak, aby byla kapacita vozidel maximálně využita pro potřeby cestujících. Zázemí pro nová vozidla se již připravuje, ve stanicích Stod a Domažlice vyrostou stojany se zásuvkami na 230 V, ke kterým musí být odstavené vlaky připojeny z důvodu předtápění a napájení doprovodných systémů.
Ačkoliv ostrý start na lince P3 nastane až v prosinci, ARRIVA pošle první vozidla po domluvě s Plzeňským krajem a organizátorem dopravy POVED do provozu s předstihem, aby techniku prověřila. Během září 2026 začne nasazovat dvě spojené jednotky řady 848.4 v pracovních dnech na osobní vlaky linky P1 jih mezi Kozolupy, Plzní a Blovicemi (vlaky 8950 až 8961), kde dočasně nahradí elektrickou jednotku řady 650. Vozidla se v testovacím provozu představí v konečné podobě, tedy ve slušivém jednotném modrém nátěru Plzeňského kraje s ikonickými žlutými dveřmi, který cestující znají z krajských autobusů a vlaků. Samozřejmostí je plná integrace do tarifu Integrované dopravy Plzeňského kraje (IDPK). ARRIVA má s těmito vlaky zkušenosti z Jihomoravského a Zlínského kraje, kde s nimi už několikátým rokem zajišťuje osobní dopravu na regionálních tratích.
„V Plzeňském kraji už provozujeme elektrické vlaky na lince P1 jih a za tři a půl měsíce zajistíme i provoz na lince P3. Vlaky mají obnovený interiér, jsou klimatizované s Wi-Fi, USB dobíječkami, zásuvkami na 230 V a mají moderní informační systém. Dovybavili jsme je také evropským zabezpečovačem ETCS. Myslíme i na cyklisty, interiér je upraven tak, abychom převezli až 12 jízdních kol,“ vysvětluje Daniel Adamka, generální ředitel společnosti ARRIVA, a doplňuje: „Na prosincový start jsme provozně připraveni.“