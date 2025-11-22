Advent na Trojce přinese světla, anděly i vánoční polévku

Třetí městský obvod se chystá rozsvítit adventní Plzeň. Na své si přijdou děti, rodiče i všichni, kdo milují předvánoční atmosféru.

foto: Statutární město Plzeň

Program začne už koncem listopadu a nabídne nejen kouzelné rozsvícení stromu na hladině Borské přehrady, ale také Mikulášskou show, adventní dílny, koncerty i vánoční polévku zdarma.

Advent na Trojce přinese světla, anděly i vánoční polévku

Rozsvícení stromu na přehradě

Vodní hladinu Borské přehrady opět ozáří vánoční strom s osmi metry světelných girland a hvězdami. Slavnostní akce Rozsvícení stromu na Borské přehradě aneb cesta se světýlky za Ježíškem IV se uskuteční v pátek 28. listopadu. Ke stromu se v 16.30 vydají čtyři průvody se světýlky – z Bor, Výsluní, Valchy a v 17.00 z Litic. Fantazii se meze nekladou – lampiony, světýlka i baterky jsou vítány.

„V areálu Škodalandu čeká na malé účastníky překvapení, vystoupení pěveckých sborů a trubačů, adventní dílny i diplom s přáním pro Ježíška. Chceme, aby si děti odnesly nejen zážitek, ale i radost z tvoření a setkání,“ říká starosta obvodu David Procházka.

Dílny i hravé úkoly připraví centrum Skupovka. Strom se rozsvítí v 18.30 hodin. Adventní atmosféru rozezní sbor Pilsen Voice, který letos slaví osm let. „PiVo vás zahřeje u srdce vánočními písněmi, pohladí po duši koledami a rozhýbe tělo moderními skladbami,“ uvádí sbormistryně Lucie Hofmanová.

Zazpívá také plzeňský vokální kvartet Tutti Voci s českými i zahraničními vánočními melodiemi a autorskými texty. Program uzavře Trubkové trio ze ZUŠ Bedřicha Smetany, které kromě klasické hudby zahraje i filmové a populární skladby.

Advent na Trojce přinese světla, anděly i vánoční polévku

Mikulášská show a proměna v anděla či čerta

O týden později, 5. prosince, ovládne náměstí Republiky Velká Mikulášská show. V 16 hodin ji zahájí Techmania show, která předvede, jak to vypadá, když čert, anděl a Mikuláš potkají vědu. Děti se mohou těšit na pokusy, nadílku, čertovskou pohádku, diskotéku i koncert Báry Zemanové.

„Děti mohou Mikulášům, andělům a čertům zazpívat či zarecitovat a získat za odměnu adventní kalendář. Rodiče mohou přinést i vlastní balíčky,“ zve 1. místostarosta Pavel Šrámek.

Dílničky nabídnou možnost proměnit se v andílky nebo čertíky – u označených stánků si děti vyrobí rohy, svatozáře či kouzelné hůlky. „Chybět nebude ani tematický fotokoutek, novinkou jsou čerti na chůdách a letos se obvod pokusí o překonání rekordu v počtu Mikulášů, čertů a andělů na jednom místě,“ zve všechny místostarosta Ondřej Ženíšek. Program skončí ve 20 hodin.

Advent na Trojce přinese světla, anděly i vánoční polévku

Rozsvícení stromků i vánoční polévka

Slavnostní chvíle čekají také obyvatele Bor a Skvrňan. Na Borech se strom rozzáří v neděli 7. prosince ve vnitrobloku Šimerovy ulice. Od 16.50 vystoupí Magdaléna Hušková Plzeňská, Michal Bešta a Dagmar Kubelková a Žesťové trio ZUŠ Bedřicha Smetany vedené Janem Šlegrem. Strom se rozsvítí v 18 hodin.

Ve Skvrňanech se program uskuteční v úterý 9. prosince ve vnitrobloku ulice K. Steinera. Od 16.30 zahraje AcaTuna Acapella, následovat bude Dětský folklorní soubor Plzeňáček, interaktivní pohádka Živý Betlém a závěrem Bad Liars duo se svými i vánočními písněmi.

Na obou sídlištích se stromky rozzáří v 18 hodin.

„Adventní program Trojky uzavře rozlévání vánoční polévky zdarma na náměstí Republiky ve středu 17. prosince. Od 15 hodin budou k ochutnání gulášová i dršťková polévka z hlívy ústřičné, určené nejen pro sociálně slabé, ale pro všechny návštěvníky trhů a kolemjdoucí,“ dodává místostarosta Ladislav Nový.

Advent na Trojce přinese světla, anděly i vánoční polévku

