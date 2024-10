Zelená síla. Techplast roste a myslí na ekologii

Za tu dobu z malé firmy vyrostla do velikosti velké firmy zaměstnávající 340 zaměstnanců a důležitého partnera mnoha významných zákazníků, jako je například Siemens nebo Schneider Electric.

Společnost se specializuje na výrobu technických plastových dílů pro automobilový a elektrotechnický průmysl a stále roste. Nyní plánuje rozšíření stávajících prostor v hlavním závodu v České Třebové a myslí také na udržitelnost. „Naši zákazníci tlačí na uhlíkovou neutralitu v dodavatelském řetězci. Za námi, ale i před námi, je řada výzev, abychom obstáli,“ říká ředitel společnosti Ing. František Seknička.

Nový závod v České Třebové, který byl dostavěn v roce 2019, má střechu pokrytou fotovoltaickými panely. Plánujete rozšíření výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů?

Pro výrobce, jako jsme my, kteří dodávají nadnárodním společnostem, je zcela klíčové myslet na udržitelnost. Naši klienti chtějí, aby jejich dodavatelský řetězec co nejméně zatěžoval životní prostředí. Někteří z nich požadují uhlíkovou neutralitu i dříve, než je to v cílech Evropské unie. Na nás potom je se s tím poprat. Takže pokud se týká výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů, plány máme.

A jaké to jsou?

Budeme stavět velkou fotovoltaickou elektrárnu na zelené louce o výkonu 3 MWp. V současné době máme projekt a stavební povolení a hledáme dodavatele, který nám ji postaví. Se stavbou bychom chtěli začít příští rok na pozemku v katastru obce Rybník, asi pět kilometrů od našeho hlavního závodu. Díky fotovoltaickým elektrárnám, které již fungují na střechách našich závodů, a nové elektrárně na poli budeme schopni naši spotřebu pokrýt přibližně ze 40 procent udržitelnou energií, přebytky z výroby půjdou samozřejmě do sítě.

Pro příští rok máte i další stavební záměr.

Ano, chceme rozšířit naše prostory v hlavním závodu v České Třebové. Vyrábíme díly pro elektrotechnický a automobilový průmysl a musíme uchovávat výrobní prostředky po ukončení sériové výroby i pro potřeby výroby náhradních dílů. Některé skladujeme jednotky let, jiné ještě mnohem delší dobu – klidně i deset nebo patnáct let. Je tedy třeba vytvořit nové skladovací prostory. Vzniknou v místě, kde máme staré haly. Stavební povolení se nám již podařilo získat i díky tomu, že jsme stavební řízení zahájili za platnosti starého stavebního zákona, tedy ještě před problémy, které přinesla digitalizace. V rámci nové haly vznikne nový prostor pro efektivnější řešení odpadového hospodářství. Firmy odebírající tříděný plastový odpad k recyklaci požadují materiál kumulovat do většího množství z důvodu přepravy a i toto má větší nároky na skladovací prostor. A chybět samozřejmě nemůže ani fotovoltaická elektrárna na střeše.

Oklikou se opět vracíme k tématu elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Zdá se, že je pro vás velkým tématem.

Je to opravdu nutnost. Pohybujeme se v energeticky velice náročné branži a musíme jít dopředu. Požadavky na nás jsou velké a my se jim snažíme vyhovět. Budujeme stabilní firmu, která má budoucnost. A proto je třeba přizpůsobit se. Do budoucna budeme přemýšlet i o dalších alternativních zdrojích elektřiny. Tlak od zákazníků je velmi velký a ten, kdo toto téma již nyní nebude řešit, bude mít v budoucnu problém získávat nové zakázky.

Letos v červnu jste obdrželi od společnosti Schneider Electric ocenění jakožto strategický dodavatel. Zdá se tedy, že se vám nároky daří plnit.

Je to pro nás velká odměna. Firma Schneider Electric zorganizovala setkání sto nejlepších strategických dodavatelů. Setkání se konalo v Budapešti a účastníci byli nominováni z tisíců všech dodavatelů. Na závěr tohoto setkání byli vyhodnoceni a oceněni ti nejlepší v různých kategoriích. Techplast získal ocenění za nejlepšího dodavatele roku 2024 v kategorii „Kvalita“, a to nejen za dlouhodobě velmi dobrou úroveň dodávek z pohledu kvality, ale i za přístup při řešení reklamací s cílem minimalizovat dopady na zákazníka. Zároveň byl Techplast nominován mezi tři dodavatele v kategorii „Nejlepší partner 2024“. To je vzhledem k celkovému počtu všech dodavatelů velký úspěch.

K posunu vpřed patří i oblast automatizace provozu. Věnujete se jí?

Ano, to je v dnešní době nutností. V současné době testujeme kolaborativního robota, kterého jsme si interně pojmenovali „Arnold“. Ve testované aplikaci to nevypadá, že by to pro nás byla cesta vpřed, ale v budoucnu Arnoldovi jistě uplatnění najdeme. Neustálé investování do automatizace a digitalizace různých procesů je pro nás prioritou a neoddělitelnou součástí zvyšování naší konkurenceschopnosti.

Rozhovor můžeme uzavřít otázkou na to, jaký pro vás byl a je letošní rok?

Z roku 2024 jsme měli respekt, nakonec ale můžeme říct, že pro nás byl dobrý. Nezaznamenali jsme žádné poklesy ve výrobě. Máme projekty, které běží, i ty, o kterých víme, že začnou v příštím roce. Z pohledu podnikání to není úplně jistá doba, ale nám se díky diverzifikaci výroby do dvou odvětví a myšlení dopředu daří a jsme za to vděční.