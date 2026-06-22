Za loutkami do Chrudimi! Tip na rodinný výlet plný zážitků

Muzeum sídlí v nádherném, památkově chráněném Mydlářovském domě, který láká nejen na historickou atmosféru, ale i na vyhlídkovou věžičku a malebné terasy. Spravuje celkově přes 50 tisíc sbírkových předmětů, z toho více než 11 tisíc loutek z celého světa. Do sbírky kromě loutek patří scénické návrhy, kulisy, výtvarná díla s loutkářskou tematikou, plakáty, fotografie, zvukové a video záznamy aj. Ve stálé expozici Magický svět loutek si můžete prohlédnout loutky kočovných loutkářů, varietní loutky nebo rodinná loutková divadla. Nechybí Spejbl a Hurvínek, tvorba Jiřího Trnky nebo loutky Josefa Váchala. Zahraniční část expozice je věnována zejména stínovým loutkám z Indonésie, dále loutkám z Indie, Číny nebo Barmy. Seznámíte se také s vietnamským vodním divadlem.
Kromě stálé expozice na vás letos čekají dvě unikátní výstavy loutek a dekorací z oblíbených animovaných filmů: Tonda, Slávka a kouzelné světlo a Velký pán aneb Kdo tahá za nitky. Obě výstavy jsou koncipovány tak, aby zaujaly celou rodinu. Součástí výstavy Velký pán je nástěnná desková hra Kdo se bojí, nesmí do lesa, která umožňuje vyzkoušet si způsoby ověřování informací a základní pravidla kritického myšlení.
Hurvínek slaví 100. narozeniny!
Legendární loutková postavička Hurvínek letos slaví neuvěřitelných 100 let od svého prvního vystoupení na divadelních prknech. Jako symbolický dárek k tomuto významnému jubileu otevřelo muzeum v květnu Hurvínkovu hernu.
Věděli jste, že...? Postava prostořekého syna Josefa Spejbla vznikla ve 20. letech 20. století. Pro profesora Josefa Skupu ji vyřezal Gustav Nosek, tehdejší modelář Škodových závodů v Plzni. Poprvé Hurvínek vykoukl na diváky 2. května 1926 v Plzni a okamžitě si získal srdce řady generací.
Nová herna bude přístupná po celý rok 2026. Děti i dospělí si v ní mohou vyzkoušet vodění originálních loutek Hurvínka, Spejbla, Máničky, paní Kateřiny i Žeryka. Hravé návštěvnictvo se může vyfotit ve fotokoutku, zalézt si do Žerykovy boudy nebo se zaposlouchat do retro zvukových nahrávek. Loutky oblíbených postaviček i další suvenýry je možné zakoupit v muzejním obchodě.
V přízemí muzea si můžete užít také jedinečnou Hravou hmatovou expozici, která otevře svět loutek i těm, kteří vnímají především hmatem. Na rozdíl od běžných exponátů za sklem si zde můžete vše doslova osahat! Objevte kouzlo marionet, mistrovství řezby do dřeva a prozkoumejte detailní 3D model Mydlářovského domu i autentické fragmenty jeho fasády. Tato expozice je určena nejen nevidomým a slabozrakým, ale všem, kteří chtějí historii prožívat jinak—dotykekem.
A to nejlepší na závěr? Všechny prázdninové bonusy, doprovodné programy a workshopy jsou k běžné vstupence do muzea zdarma a od 13. července do konce srpna je otevřeno i v pondělí!
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