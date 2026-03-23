Za divadlem začíná fungovat sdílená zóna

Tento dopravní režim, který česká legislativa umožňuje od ledna 2024, je charakteristický tím, že dopravní prostor společně sdílejí pěší, cyklisté i motorová vozidla. Pro provoz v zóně je typická nízká rychlost do 20 km/h, přednost zprava a především vzájemná ohleduplnost a rovnocennost všech účastníků. Součástí zóny mohou být i samostatné pobytové prostory, kde je pohyb vozidel zcela vyloučen.
Zkušenosti ze zahraničí ukazují, že sdílené zóny se osvědčují hlavně tam, kde se prolíná více městských funkcí. To je i případ těchto tří ulic, kde se denně potkávají stovky lidí – od pouze procházejících až po rezidenty a návštěvníky obchodů, restaurací, kaváren a služeb. Jsou to pěší, cyklisté i řidiči a každý z nich funguje ve veřejném prostoru po svém. Zavedení sdílené zóny má posílit společenský, komerční a pobytový potenciál lokality, lépe jej sladit s dopravou a zvýšit bezpečnost zranitelných účastníků provozu.
Aktuálně je zóna definována především novým dopravním značením. Dalším krokem však budou úpravy v duchu taktického urbanismu. Ten reprezentuje jednoduchá a nízkonákladová opatření, která fyzicky podpoří nové funkce prostoru – například doplněním laviček, stolků, židlí nebo zeleně. Konkrétní podoba těchto prvků bude vycházet z diskusí s místními rezidenty, podnikateli i širší veřejností, která tento prostor denně užívá. Funkčnost zóny a jednotlivých opatření bude městem průběžně monitorována a vyhodnocována. V rámci projektu CityWalk 2.0 již bylo vytipováno několik dalších lokalit, kde by bylo případně možné sdílený režim v budoucnu zavést. Pilotní zóna u divadla tak slouží jako významný průkopník a zdroj zkušeností pro další rozvoj města.