Z nápadu byznys. Jasně a s výsledky

Na začátku je to většinou jednoduché. Nápad. Myšlenka. Nebo pocit, že by to šlo dělat líp.

Z nápadu byznys. Jasně a s výsledky

Z nápadu byznys. Jasně a s výsledky | foto: Pardubický podnikatelský inkubátor z.ú.

Z nápadu byznys. Jasně a s výsledky
Z nápadu byznys. Jasně a s výsledky
Z nápadu byznys. Jasně a s výsledky
Z nápadu byznys. Jasně a s výsledky
12 fotografií

Jenže mezi nápadem a funkční firmou je prostor plný nejistoty. Člověk neví, jestli o to bude zájem, kde začít, ani jak poznat, že jde správným směrem. A zároveň nechce ztratit měsíce nebo roky na něčem, co nakonec nebude fungovat.

Právě v téhle chvíli vstupujeme do hry my v P-PINK.

Jsme podnikatelský inkubátor, který pomáhá lidem udělat si jasno, rozhodnout se a začít dělat konkrétní kroky vedoucí k reálnému byznysu. Neučíme teorii. Pracujeme s tím, co se dá ověřit hned – v praxi, na trhu, s reálnými zákazníky.

Od roku 2017 pomáháme v Pardubickém kraji startupům, podnikatelům, firmám i studentům proměňovat nápady v realitu. Krok za krokem, s důrazem na výsledek.

Každý, kdo k nám přijde, je v jiné fázi. Někdo má jen myšlenku, jiný už má první zákazníky, další řeší růst firmy. Princip je ale vždy stejný – místo dlouhého přemýšlení začít ověřovat.

Se startupy začínáme úplně od základu. Nebereme nápad jako hotovou věc, ale jako hypotézu. Společně zjišťujeme, jestli dává smysl ji vůbec stavět. Pomáháme ověřit problém, navrhnout řešení a dostat ho mezi první zákazníky. Postupně z toho vzniká produkt, který někdo opravdu chce – a byznys, který může růst. Nehoníme dokonalost, tlačíme na první reálné výsledky.

Podobně pracujeme i s jednotlivci, kteří chtějí začít podnikat. V rámci PINKaka je provedeme celým začátkem – od nápadu až po první zákazníky. A jakmile se posunou dál, navazujeme konkrétními konzultacemi, kde řešíme reálné problémy z praxe. Nejde o inspiraci, ale o to, aby věci začaly fungovat.

U firem je situace jiná, ale princip zůstává. Fungující firma neznamená, že má vyhráno. Pomáháme jim podívat se na svůj byznys znovu – pojmenovat, co funguje, co ne a kde leží další růst. Někdy jde o změnu strategie, jindy o nové produkty, procesy nebo trhy. Cíl je ale vždy stejný: posunout firmu dál, ne jen „něco zlepšit“.

Velkou část naší práce tvoří i spolupráce se školami. Podnikavost totiž nevzniká z prezentací. Studenti u nás pracují na reálných zadáních, spolupracují s firmami a zkouší si vlastní projekty. Získávají zkušenost, kterou ve škole běžně nezažijí – a často i první krok k vlastnímu podnikání.

To, co děláme, se nejlépe ukazuje na konkrétních projektech.

Jedním z nich je SinuCraft Jiřího Samka – mobilní modulární CNC stroj, který umožňuje obrábění a opravy přímo na místě. Místo složitého převozu velkých komponentů se výroba přesouvá tam, kde je potřeba. Výsledkem jsou nižší náklady, méně prostojů a výrazně efektivnější provoz.

Podobně praktický dopad má i projekt FoilEase Marcela Bednáře, který vznikl v rámci PINKaka. Řeší problém, který dnes stojí firmy stovky hodin ruční práce – separaci fólie při výrobě potisků. Díky automatizaci dokáže tento proces zkrátit až o 99 % a zároveň snížit chybovost.

Vedle toho vznikají i projekty jako TASENS v oblasti zdravotnictví nebo Pheme AI, který pomáhá značkám obstát v éře AI vyhledávání. A stejně tak i studentské projekty – od redesignu veřejných služeb až po vlastní AI nástroje nebo produktový design ve spolupráci s firmami.

P-PINK není pro každého. Není pro ty, kdo si to chtějí jen zkusit.

Je pro ty, kdo chtějí věci posunout.

Pro ty, kdo chtějí přestat jen přemýšlet a začít stavět.

Pomáháme jim získat jasno v tom, co dává smysl dělat dál. Dáváme konkrétní kroky místo obecných rad. Tlačíme na výsledek, ne na po cit. A propojujeme je s lidmi, kteří jim dokážou pomoct růst – experty, podnikateli i investory.

Máte nápad? Ověřte ho dřív, než do něj investujete čas a peníze.

www.p-pink.cz, Pardubice

Z nápadu byznys. Jasně a s výsledky

Rugby v Bystrci nemá místo!

Komerční sdělení

Dlouhodobá kvalitní práce s dětmi nese ovoce, mládežnická členská základna roste, poháry v klubovně přibývají... Třeba do letošní soutěžní sezóny žáci Rugby Club Bystrc vykročili pravou nohou.

Technici, kteří drží výrobu v chodu. Opavský Mondelēz nabírá operátory

Komerční sdělení

V Mondelēz International v Opavě jede výroba naplno. Patnáct linek, tisíce balení denně a produkty, které znají lidé po celém světě – včetně ikonických sušenek Oreo a oplatek Fidorka. Aby mohl...

Nepodceňujte servis fotovoltaiky: Zanedbaná údržba hrozí i požárem

Komerční sdělení
Nepodceňujte servis fotovoltaiky: Zanedbaná údržba hrozí i požárem

Investice do vlastní elektrárny má přinášet úspory, nikoliv starosti. Přesto řada provozovatelů v Jihočeském kraji zapomíná na pravidelný servis fotovoltaiky. Přehřívající se panely nebo vadné spoje...

Muzeum přeživších v Brněnci se posouvá do další fáze

Komerční sdělení
Muzeum přeživších ve Svitavách se posouvá do další fáze

Když bylo v květnu 2025 v Brněnci slavnostně otevřeno Muzeum přeživších, podařilo se zrealizovat jen dílčí část zamýšleného areálu.

V Praze se píše nová historie evropského mezinárodního vzdělávání

Komerční sdělení
V Praze se píše nová historie evropského mezinárodního vzdělávání

Praha se stává centrem evropského AP vzdělávání. Ve Strahovském klášteře se setká 200 zástupců škol z 18 zemí a vzniká European Association of AP Schools, která propojuje školy a posiluje mezinárodní...

IGF Care Centre Třebíč: stabilní zázemí pro dlouhodobou péči

Komerční sdělení
IGF Care Centre Třebíč

Když rodiny hledají dlouhodobou péči pro své blízké, nehledají jen odborné zázemí, ale především jistotu, že je o člověka postaráno s respektem, úctou a porozuměním.

27. dubna 2026

Umění najít rovnováhu: Bydlení mezi městem a přírodou

Komerční sdělení

Najít rovnováhu mezi ruchem města a klidem přírody je vzácné. Projekt Valmont ve Starých Splavech ji nabízí v nejvyšší kvalitě – luxusní apartmány s prosklenými stěnami a dechberoucími výhledy na...

27. dubna 2026

Nové hrazené pobyty i prevence pro každého ve Velichovkách

Komerční sdělení
Nové hrazené pobyty i prevence pro každého ve Velichovkách

Lázně Velichovky rozšiřují nabídku léčebných pobytů hrazených pojišťovnami i preventivních programů pro širokou veřejnost. Spojují tradici, moderní medicínu a individuální přístup, díky kterému...

27. dubna 2026

Papír místo plastu: Huhtamaki expanduje

Komerční sdělení
Papír místo plastu: Huhtamaki expanduje

Papírové obaly zažívají v Evropě silný růst a poptávka po nich dlouhodobě převyšuje výrobní kapacity. Společnost Huhtamaki, globální výrobce obalů se sídlem ve finském Espoo, proto plánuje miliardové...

27. dubna 2026

České korunovační klenoty na dosah v Borovanech

Komerční sdělení
Klenoty

Od 1. května budou v Klášteře Borovany vystaveny mistrovské repliky českých korunovačních insignií a poznáte i jejich příběhy.

27. dubna 2026

Samoodečet plynu přes mobil nebo web. Kdy se hodí a proč ho využít

Komerční sdělení
Samoodečet plynu přes mobil nebo web. Kdy se hodí a proč ho využít

Stav plynoměru můžete nahlásit během několika minut přímo z mobilu nebo počítače. Samoodečet pomáhá například při změně dodavatele plynu nebo při kontrole spotřeby v průběhu roku.

27. dubna 2026

Z nápadu byznys. Jasně a s výsledky

Komerční sdělení
Z nápadu byznys. Jasně a s výsledky

Na začátku je to většinou jednoduché. Nápad. Myšlenka. Nebo pocit, že by to šlo dělat líp.

27. dubna 2026

Víc než jen dobrý soused

Komerční sdělení
Víc než jen dobrý soused

Polička je pro ně víc než jen adresa na mapě. Je to výrobní základna, srdce holdingu a také místo, kde skupina STV INVEST ukazuje, že společenská odpovědnost jde ruku v ruce s jejím podnikáním, coby...

27. dubna 2026

NUTREND WORLD – jedinečný svět zážitků

Komerční sdělení

NUTREND WORLD v Olomouci nabízí jedinečné spojení moderního fitness, privátního wellness, butikového hotelu a špičkové gastronomie. Multifunkční komplex vytváří prostor, kde se aktivní životní styl...

27. dubna 2026

Slovenský vizuální umělec Lousy Auber boduje na Milan Design Weeku

Komerční sdělení
Slovenský vizuální umělec Lousy Auber boduje na Milan Design Weeku

Slovenský umělec Lousy Auber slaví výrazný mezinárodní úspěch. Jeho instalace Keep Your Bubble se probojovala mezi 12 nejlepších projektů v rámci Fuorisalone Award 2026 na Milan Design Weeku, jedné z...

27. dubna 2026

Plzeňský kraj znovu podpoří záchranu srnčat při sečení polí

Komerční sdělení
Hejtman Farhan jako dobrovolník při senosečích

Plzeňský kraj i letos finančně podpoří spolek Stop sečení srnčat – Plzeňsko, který pomáhá chránit mláďata volně žijící zvěře při jarní a letní senoseči. Ta začíná už na konci dubna a trvá přibližně...

27. dubna 2026

Kam na první máj? Vezmi lásku do Špindlu

Komerční sdělení
Kam na první máj? Vezmi lásku do Špindlu

Máj, čas lásky, ale taky probouzející se přírody a šťavnaté zeleně. Užijte si tuhle krásu v horském městečku s výhledy na hřebeny Krkonoš, romantickými procházkami a spoustou zážitků pro dva. Vyfoťte...

27. dubna 2026

