Z nápadu byznys. Jasně a s výsledky

Jenže mezi nápadem a funkční firmou je prostor plný nejistoty. Člověk neví, jestli o to bude zájem, kde začít, ani jak poznat, že jde správným směrem. A zároveň nechce ztratit měsíce nebo roky na něčem, co nakonec nebude fungovat.
Právě v téhle chvíli vstupujeme do hry my v P-PINK.
Jsme podnikatelský inkubátor, který pomáhá lidem udělat si jasno, rozhodnout se a začít dělat konkrétní kroky vedoucí k reálnému byznysu. Neučíme teorii. Pracujeme s tím, co se dá ověřit hned – v praxi, na trhu, s reálnými zákazníky.
Od roku 2017 pomáháme v Pardubickém kraji startupům, podnikatelům, firmám i studentům proměňovat nápady v realitu. Krok za krokem, s důrazem na výsledek.
Každý, kdo k nám přijde, je v jiné fázi. Někdo má jen myšlenku, jiný už má první zákazníky, další řeší růst firmy. Princip je ale vždy stejný – místo dlouhého přemýšlení začít ověřovat.
Se startupy začínáme úplně od základu. Nebereme nápad jako hotovou věc, ale jako hypotézu. Společně zjišťujeme, jestli dává smysl ji vůbec stavět. Pomáháme ověřit problém, navrhnout řešení a dostat ho mezi první zákazníky. Postupně z toho vzniká produkt, který někdo opravdu chce – a byznys, který může růst. Nehoníme dokonalost, tlačíme na první reálné výsledky.
Podobně pracujeme i s jednotlivci, kteří chtějí začít podnikat. V rámci PINKaka je provedeme celým začátkem – od nápadu až po první zákazníky. A jakmile se posunou dál, navazujeme konkrétními konzultacemi, kde řešíme reálné problémy z praxe. Nejde o inspiraci, ale o to, aby věci začaly fungovat.
U firem je situace jiná, ale princip zůstává. Fungující firma neznamená, že má vyhráno. Pomáháme jim podívat se na svůj byznys znovu – pojmenovat, co funguje, co ne a kde leží další růst. Někdy jde o změnu strategie, jindy o nové produkty, procesy nebo trhy. Cíl je ale vždy stejný: posunout firmu dál, ne jen „něco zlepšit“.
Velkou část naší práce tvoří i spolupráce se školami. Podnikavost totiž nevzniká z prezentací. Studenti u nás pracují na reálných zadáních, spolupracují s firmami a zkouší si vlastní projekty. Získávají zkušenost, kterou ve škole běžně nezažijí – a často i první krok k vlastnímu podnikání.
To, co děláme, se nejlépe ukazuje na konkrétních projektech.
Jedním z nich je SinuCraft Jiřího Samka – mobilní modulární CNC stroj, který umožňuje obrábění a opravy přímo na místě. Místo složitého převozu velkých komponentů se výroba přesouvá tam, kde je potřeba. Výsledkem jsou nižší náklady, méně prostojů a výrazně efektivnější provoz.
Podobně praktický dopad má i projekt FoilEase Marcela Bednáře, který vznikl v rámci PINKaka. Řeší problém, který dnes stojí firmy stovky hodin ruční práce – separaci fólie při výrobě potisků. Díky automatizaci dokáže tento proces zkrátit až o 99 % a zároveň snížit chybovost.
Vedle toho vznikají i projekty jako TASENS v oblasti zdravotnictví nebo Pheme AI, který pomáhá značkám obstát v éře AI vyhledávání. A stejně tak i studentské projekty – od redesignu veřejných služeb až po vlastní AI nástroje nebo produktový design ve spolupráci s firmami.
P-PINK není pro každého. Není pro ty, kdo si to chtějí jen zkusit.
Je pro ty, kdo chtějí věci posunout.
Pro ty, kdo chtějí přestat jen přemýšlet a začít stavět.
Pomáháme jim získat jasno v tom, co dává smysl dělat dál. Dáváme konkrétní kroky místo obecných rad. Tlačíme na výsledek, ne na po cit. A propojujeme je s lidmi, kteří jim dokážou pomoct růst – experty, podnikateli i investory.
Máte nápad? Ověřte ho dřív, než do něj investujete čas a peníze.
www.p-pink.cz, Pardubice