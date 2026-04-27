Víc než jen dobrý soused

Polička je pro ně víc než jen adresa na mapě. Je to výrobní základna, srdce holdingu a také místo, kde skupina STV INVEST ukazuje, že společenská odpovědnost jde ruku v ruce s jejím podnikáním, coby jednoho z největších českých zbrojařských holdingů.

A tak tento silný investor staví nové byty a v celém kraji vznikají další desítky projektů, které by bez jeho podpory nemohly existovat. O tom jak se skupina zaměřuje na udržitelný rozvoj regionu a podporu komunitního života, by mohlo vyprávět město Polička a mladí lidé žijící v něm. A také vojáci, váleční veteráni, profesionální a dobrovolní hasiči, sportovní spolky a další subjekty.

Byla druhá polovina roku 2023. Skupina STV INVEST v té době odkoupila od města Polička soubor nemovitostí, projektovou dokumentaci i platné stavební povolení. To všechno pro to, aby na poličském Horním náměstí mohl vzniknout komplex hned 32 moderních bytů. Tam, kde by veřejné rozpočty narážely na limity, nastoupilo silné finanční zázemí a chuť něco rychle změnit k lepšímu. Miloslav Mahut, ředitel společnosti STV Service, k tomu dodává: „Proměnili jsme původní záměr města v moderní místo k životu, které nabízí zázemí nejen našim zaměstnancům, ale i dalším mladým rodinám a lidem, kteří se právě staví na vlastní nohy.“

Celý areál tvoří tři budovy. Historický objekt A prošel citlivou rekonstrukcí a nabízí šest bytů. Pět z nich skupina převedla městu Polička. To je dnes využívá jako dostupné bydlení pro mladé rodiny za zvýhodněné nájemné. Jeden byt získal Pardubický kraj pro potřeby dětského domova. Slouží mladým lidem, kteří si zde nanečisto zkoušejí samostatné hospodaření, než se vydají do dospělého života.

Další dvě novostavby B a C pak přidaly 26 moderních bytových jednotek. Tam se po stupně stěhují zaměstnanci firmy. Ti jsou motorem a hlavní devizou společnosti a ta si uvědomuje, že její úspěch stojí především na nich. „Chceme budovat prostředí založené na důvěře, klademe velký důraz na firemní kulturu a rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem a možnost spokojeného bydlení a jistota zázemí k dobré práci rozhodně patří,“ vysvětluje personální ředitelka STV GROUP Veronika Jurenková.

Tento projekt s hmatatelným dopadem na život v Poličce potvrzuje, že silný průmyslový podnik může být motorem pro celý kraj. A rozhodně není a nebude posledním.

Například Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, teď získal díky daru 500 tisíc korun od společnosti STV Group dva úplně nové drony. Ty podle tiskové mluvčí HZS Pardubické ho kraje Lucie Pipiš, výrazně pomohou při zásazích a pátracích akcích: „Za řazení moderních bezpilotních prostředků do výbavy hasičů představuje další krok v modernizaci a zvyšování akceschopnosti jednotek v Pardubickém kraji. Díky těmto technologiím získávají lepší přehled o situaci na místě zásahu, mohou rychleji a přesněji rozhodovat a zároveň minimalizovat riziko pro zasahující hasiče.“

Prvním je profesionální dron DJI Matrice 4TD, který bude používat centrální hasičská stanice ve Svitavách. Je voděodolný a prachotěsný, což umožňuje jeho využití i při dešti, sněžení nebo v prašném prostředí. Součástí výbavy je také termokamera, která ve spojení s technologií umělé inteligence umožňuje automatické vyhledávání a sledování objektů podle předem definovaných parametrů.

Druhým zařízením je průzkumný dron DJI Mavic 3 Thermal Advanced, který bude na prvním výjezdovém vozidle hasičské stanice Polička. Tento kompaktní dron je určen především pro rychlý průzkum a okamžité získání informací z místa zásahu.

Skupina STV Invest také velmi silně vnímá odpovědnost vůči lidem, kteří sloužili této zemi. Je největším sponzorem Vojenského fondu solidarity, podporuje válečné veterány a rodiny vojáků, kteří při službě své vlasti přišli o život nebo zdraví. Finančně podporuje město Polička, zaštiťuje sportovní a kulturní akce, sponzoruje rozvoj vzdělávání a volnočasových kroužků, spolupracuje s Charitou Polička a místním zvířecím útulkem.

Rugby v Bystrci nemá místo!

Komerční sdělení

Dlouhodobá kvalitní práce s dětmi nese ovoce, mládežnická členská základna roste, poháry v klubovně přibývají... Třeba do letošní soutěžní sezóny žáci Rugby Club Bystrc vykročili pravou nohou.

Technici, kteří drží výrobu v chodu. Opavský Mondelēz nabírá operátory

Komerční sdělení

V Mondelēz International v Opavě jede výroba naplno. Patnáct linek, tisíce balení denně a produkty, které znají lidé po celém světě – včetně ikonických sušenek Oreo a oplatek Fidorka. Aby mohl...

Nepodceňujte servis fotovoltaiky: Zanedbaná údržba hrozí i požárem

Komerční sdělení
Nepodceňujte servis fotovoltaiky: Zanedbaná údržba hrozí i požárem

Investice do vlastní elektrárny má přinášet úspory, nikoliv starosti. Přesto řada provozovatelů v Jihočeském kraji zapomíná na pravidelný servis fotovoltaiky. Přehřívající se panely nebo vadné spoje...

Muzeum přeživších v Brněnci se posouvá do další fáze

Komerční sdělení
Muzeum přeživších ve Svitavách se posouvá do další fáze

Když bylo v květnu 2025 v Brněnci slavnostně otevřeno Muzeum přeživších, podařilo se zrealizovat jen dílčí část zamýšleného areálu.

V Praze se píše nová historie evropského mezinárodního vzdělávání

Komerční sdělení
V Praze se píše nová historie evropského mezinárodního vzdělávání

Praha se stává centrem evropského AP vzdělávání. Ve Strahovském klášteře se setká 200 zástupců škol z 18 zemí a vzniká European Association of AP Schools, která propojuje školy a posiluje mezinárodní...

IGF Care Centre Třebíč: stabilní zázemí pro dlouhodobou péči

Komerční sdělení
IGF Care Centre Třebíč

Když rodiny hledají dlouhodobou péči pro své blízké, nehledají jen odborné zázemí, ale především jistotu, že je o člověka postaráno s respektem, úctou a porozuměním.

27. dubna 2026

Umění najít rovnováhu: Bydlení mezi městem a přírodou

Komerční sdělení

Najít rovnováhu mezi ruchem města a klidem přírody je vzácné. Projekt Valmont ve Starých Splavech ji nabízí v nejvyšší kvalitě – luxusní apartmány s prosklenými stěnami a dechberoucími výhledy na...

27. dubna 2026

Nové hrazené pobyty i prevence pro každého ve Velichovkách

Komerční sdělení
Nové hrazené pobyty i prevence pro každého ve Velichovkách

Lázně Velichovky rozšiřují nabídku léčebných pobytů hrazených pojišťovnami i preventivních programů pro širokou veřejnost. Spojují tradici, moderní medicínu a individuální přístup, díky kterému...

27. dubna 2026

Papír místo plastu: Huhtamaki expanduje

Komerční sdělení
Papír místo plastu: Huhtamaki expanduje

Papírové obaly zažívají v Evropě silný růst a poptávka po nich dlouhodobě převyšuje výrobní kapacity. Společnost Huhtamaki, globální výrobce obalů se sídlem ve finském Espoo, proto plánuje miliardové...

27. dubna 2026

České korunovační klenoty na dosah v Borovanech

Komerční sdělení
Klenoty

Od 1. května budou v Klášteře Borovany vystaveny mistrovské repliky českých korunovačních insignií a poznáte i jejich příběhy.

27. dubna 2026

Samoodečet plynu přes mobil nebo web. Kdy se hodí a proč ho využít

Komerční sdělení
Samoodečet plynu přes mobil nebo web. Kdy se hodí a proč ho využít

Stav plynoměru můžete nahlásit během několika minut přímo z mobilu nebo počítače. Samoodečet pomáhá například při změně dodavatele plynu nebo při kontrole spotřeby v průběhu roku.

27. dubna 2026

Z nápadu byznys. Jasně a s výsledky

Komerční sdělení
Z nápadu byznys. Jasně a s výsledky

Na začátku je to většinou jednoduché. Nápad. Myšlenka. Nebo pocit, že by to šlo dělat líp.

27. dubna 2026

Víc než jen dobrý soused

Komerční sdělení
Víc než jen dobrý soused

Polička je pro ně víc než jen adresa na mapě. Je to výrobní základna, srdce holdingu a také místo, kde skupina STV INVEST ukazuje, že společenská odpovědnost jde ruku v ruce s jejím podnikáním, coby...

27. dubna 2026

NUTREND WORLD – jedinečný svět zážitků

Komerční sdělení

NUTREND WORLD v Olomouci nabízí jedinečné spojení moderního fitness, privátního wellness, butikového hotelu a špičkové gastronomie. Multifunkční komplex vytváří prostor, kde se aktivní životní styl...

27. dubna 2026

Slovenský vizuální umělec Lousy Auber boduje na Milan Design Weeku

Komerční sdělení
Slovenský vizuální umělec Lousy Auber boduje na Milan Design Weeku

Slovenský umělec Lousy Auber slaví výrazný mezinárodní úspěch. Jeho instalace Keep Your Bubble se probojovala mezi 12 nejlepších projektů v rámci Fuorisalone Award 2026 na Milan Design Weeku, jedné z...

27. dubna 2026

Plzeňský kraj znovu podpoří záchranu srnčat při sečení polí

Komerční sdělení
Hejtman Farhan jako dobrovolník při senosečích

Plzeňský kraj i letos finančně podpoří spolek Stop sečení srnčat – Plzeňsko, který pomáhá chránit mláďata volně žijící zvěře při jarní a letní senoseči. Ta začíná už na konci dubna a trvá přibližně...

27. dubna 2026

Kam na první máj? Vezmi lásku do Špindlu

Komerční sdělení
Kam na první máj? Vezmi lásku do Špindlu

Máj, čas lásky, ale taky probouzející se přírody a šťavnaté zeleně. Užijte si tuhle krásu v horském městečku s výhledy na hřebeny Krkonoš, romantickými procházkami a spoustou zážitků pro dva. Vyfoťte...

27. dubna 2026

