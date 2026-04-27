Víc než jen dobrý soused

A tak tento silný investor staví nové byty a v celém kraji vznikají další desítky projektů, které by bez jeho podpory nemohly existovat. O tom jak se skupina zaměřuje na udržitelný rozvoj regionu a podporu komunitního života, by mohlo vyprávět město Polička a mladí lidé žijící v něm. A také vojáci, váleční veteráni, profesionální a dobrovolní hasiči, sportovní spolky a další subjekty.
Byla druhá polovina roku 2023. Skupina STV INVEST v té době odkoupila od města Polička soubor nemovitostí, projektovou dokumentaci i platné stavební povolení. To všechno pro to, aby na poličském Horním náměstí mohl vzniknout komplex hned 32 moderních bytů. Tam, kde by veřejné rozpočty narážely na limity, nastoupilo silné finanční zázemí a chuť něco rychle změnit k lepšímu. Miloslav Mahut, ředitel společnosti STV Service, k tomu dodává: „Proměnili jsme původní záměr města v moderní místo k životu, které nabízí zázemí nejen našim zaměstnancům, ale i dalším mladým rodinám a lidem, kteří se právě staví na vlastní nohy.“
Celý areál tvoří tři budovy. Historický objekt A prošel citlivou rekonstrukcí a nabízí šest bytů. Pět z nich skupina převedla městu Polička. To je dnes využívá jako dostupné bydlení pro mladé rodiny za zvýhodněné nájemné. Jeden byt získal Pardubický kraj pro potřeby dětského domova. Slouží mladým lidem, kteří si zde nanečisto zkoušejí samostatné hospodaření, než se vydají do dospělého života.
Další dvě novostavby B a C pak přidaly 26 moderních bytových jednotek. Tam se po stupně stěhují zaměstnanci firmy. Ti jsou motorem a hlavní devizou společnosti a ta si uvědomuje, že její úspěch stojí především na nich. „Chceme budovat prostředí založené na důvěře, klademe velký důraz na firemní kulturu a rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem a možnost spokojeného bydlení a jistota zázemí k dobré práci rozhodně patří,“ vysvětluje personální ředitelka STV GROUP Veronika Jurenková.
Tento projekt s hmatatelným dopadem na život v Poličce potvrzuje, že silný průmyslový podnik může být motorem pro celý kraj. A rozhodně není a nebude posledním.
Například Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, teď získal díky daru 500 tisíc korun od společnosti STV Group dva úplně nové drony. Ty podle tiskové mluvčí HZS Pardubické ho kraje Lucie Pipiš, výrazně pomohou při zásazích a pátracích akcích: „Za řazení moderních bezpilotních prostředků do výbavy hasičů představuje další krok v modernizaci a zvyšování akceschopnosti jednotek v Pardubickém kraji. Díky těmto technologiím získávají lepší přehled o situaci na místě zásahu, mohou rychleji a přesněji rozhodovat a zároveň minimalizovat riziko pro zasahující hasiče.“
Prvním je profesionální dron DJI Matrice 4TD, který bude používat centrální hasičská stanice ve Svitavách. Je voděodolný a prachotěsný, což umožňuje jeho využití i při dešti, sněžení nebo v prašném prostředí. Součástí výbavy je také termokamera, která ve spojení s technologií umělé inteligence umožňuje automatické vyhledávání a sledování objektů podle předem definovaných parametrů.
Druhým zařízením je průzkumný dron DJI Mavic 3 Thermal Advanced, který bude na prvním výjezdovém vozidle hasičské stanice Polička. Tento kompaktní dron je určen především pro rychlý průzkum a okamžité získání informací z místa zásahu.
Skupina STV Invest také velmi silně vnímá odpovědnost vůči lidem, kteří sloužili této zemi. Je největším sponzorem Vojenského fondu solidarity, podporuje válečné veterány a rodiny vojáků, kteří při službě své vlasti přišli o život nebo zdraví. Finančně podporuje město Polička, zaštiťuje sportovní a kulturní akce, sponzoruje rozvoj vzdělávání a volnočasových kroužků, spolupracuje s Charitou Polička a místním zvířecím útulkem.