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Ve Vamberku vznikají materiály pro světový průmysl

Komerční sdělení
Ve Vamberku vznikají materiály pro světový průmysl

Ve Vamberku vznikají materiály pro světový průmysl | foto: ESAB CZ, s.r.o.

Ve Vamberku vznikají materiály pro světový průmysl
Ve Vamberku vznikají materiály pro světový průmysl
Ve Vamberku vznikají materiály pro světový průmysl
Ve Vamberku vznikají materiály pro světový průmysl
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Komerční sdělení

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Svařovací drát není výrobek, kterého si v běžném životě všimnete. Přesto může být součástí auta, kterým ráno jedete do práce, mostu, po kterém projíždíte, železničního vagonu nebo energetického zařízení.

Materiály, které pomáhají tyto výrobky a konstrukce spojovat, přitom už téměř devadesát let vznikají také ve Vamberku. Zdejší závod společnosti ESAB je dnes posílá zákazníkům do celého světa.

Na první pohled může svařovací drát působit jako poměrně jednoduchý výrobek. Ve skutečnosti za ním stojí přesná technologie, kontrola kvality, a především zkušenosti lidí, kteří jeho výrobě rozumějí. Navíc není drát jako drát. Jiný materiál a jiné vlastnosti potřebuje automobilový průmysl, jiné energetika, stavebnictví nebo výroba konstrukcí určených do mimořádně náročných podmínek.

Právě šíře využití je jednou ze silných stránek vambereckého závodu. Jeho svařovací materiály nacházejí uplatnění od stavebnictví a dopravy přes energetiku až po petrochemický nebo loďařský průmysl.

„Každé odvětví má jiné požadavky. Jiný materiál potřebujete pro běžnou ocelovou konstrukci a jiné nároky musí splnit výrobek určený například pro energetiku, loďařský nebo jaderný průmysl. Právě šíře našeho portfolia a zkušenosti, které jsme za desítky let získali, jsou pro vamberecký závod velkou výhodou,“ říká HR manažerka ESAB Vamberk Gabriela Tóthová.

Výrobek, na kterém záleží

Čím náročnější je prostředí, ve kterém bude výsledný svar sloužit, tím vyšší jsou nároky na samotný svařovací materiál. „A nejde jen o jeho vlastnosti. Zákazníci i legislativa stále více sledují původ vstupních surovin, dopady výroby na životní prostředí nebo bezpečnost celého výrobního procesu. Vamberecký závod proto vedle běžných standardů disponuje také certifikacemi pro specifická odvětví včetně jaderného a loďařského průmyslu,“ vysvětluje Gabriela Tóthová.

Důraz na kvalitu provází zdejší výrobu po celou její historii. Svařovací materiály se ve Vamberku začaly vyrábět už v roce 1938. Od té doby se proměnily stroje, technologie i požadavky zákazníků a z původního závodu se stal důležitý výrobce s globálním dosahem.

Tradice neznamená stát na místě

Téměř devadesátiletá historie ale rozhodně neznamená, že se ve Vamberku spoléhají jen na to, co fungovalo dříve. Výroba se průběžně mění a reaguje na nové požadavky trhu. Jedním z příkladů posledních let je rozšíření tradiční výroby o hliníkové svařovací dráty.

Jejich vývoji předcházely měsíce testování a ověřování kvality. Dnes nacházejí uplatnění například v automobilovém a leteckém průmyslu a obecně všude tam, kde je potřeba spojovat nebo opravovat hliník a jeho slitiny.

„Výroba se neustále posouvá. Přicházejí nové materiály, technologie i požadavky zákazníků a my na ně musíme reagovat. Právě schopnost spojit dlouholeté zkušenosti s vývojem je podle mě jedním z důvodů, proč má Vamberk ve skupině ESAB stále důležité postavení,“ doplňuje Gabriela Tóthová.

Bez lidí by ani nejlepší technologie nestačily

Za moderní výrobou stále stojí především lidé. Řada činností vyžaduje zkušenost, znalost konkrétních procesů a schopnost poznat, kdy vše probíhá přesně tak, jak má. ESAB proto staví na stabilním týmu a nové kolegy hledá podle aktuálních potřeb jednotlivých provozů.

Vamberecký závod si i přes svou příslušnost k mezinárodní skupině zachovává lokální charakter. Pracují zde lidé z Vamberka a širokého okolí a firma patří mezi významné zaměstnavatele regionu.

Z Vamberka do světa

Možná je právě kontrast mezi místem výroby a výsledným využitím na vambereckém ESABu nejzajímavější. Na jedné straně stojí závod pevně spojený s jedním východočeským městem, na druhé projekty a výrobky, které mohou skončit tisíce kilometrů daleko. Svařovací materiály z Vamberka se uplatňují při výrobě mostních konstrukcí, tlakových nádob nebo zařízení pracujících hluboko pod mořskou hladinou. Použity byly také při stavbě dubajského mrakodrapu Burdž Chalífa. A vedle velkých průmyslových projektů se s nimi člověk může nepřímo setkat i u mnohem obyčejnějších věcí – třeba u nerezového pivního sudu.

Ve Vamberku vznikají materiály pro světový průmysl

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