Na festivalu budou svoje menu nabízet street bistra, food trucky, restaurace s extrémní gastronomií i výběr těch nejlepších restaurací z Pardubického kraje a celé České republiky, k tomu známé kuchařské osobnosti jako Zdeněk Pohlreich, Roman Vaněk, Radek David, Ivan Vodochodský nebo herec, bloger a autor Gastromapy Lukáš Hejlík. To je jen stručný výčet toho, na co láká letošní Beko Fresh festival v Pardubicích. Co si ale návštěvníci mají představit pod pojmem food truck nebo street bistro?

Kuchyně v přívěsu nebo pod širým nebem

„Food trucky, to je věc, která u nás měla už dvě vlny, teď nastupuje vlna třetí a myslím, že už konečně na to nastala doba. Spousta restaurací už si k provozu otevírá také food truck. Je to úplně přirozená záležitost, vy samozřejmě dostáváte jídlo, které je k tomu uzpůsobené. Je to většinou kolem přípravy masa,“ říká Lukáš Hejlík, který bude jednou z osobností Beko Fresh festivalu a také přímo na akci pokřtí svoji knihu 365 - Gastromapa Lukáše Hejlíka. Opékat buřty na ohni asi zvládnou všichni, ale vařit na žhavých uhlících už není tak jednoduché. Na festival proto dorazí kočovná škola vaření Fuego, která v tomto oboru vyniká. Servírovat se bude třeba hovězí veverka pečená na žhavém uhlí, brambory v popelu nebo grilované krevety.

Dalším fenoménem je doslova přeloženo „jídlo na ulici“, které nabízí street bistra. Ta budou mít letos na festivalu svoji premiéru. Pražští Meat Vandals se pochlubí například skvělým hovězím pastrami s okurkou, dijonmayo a kyselým zelím nebo brioškou s trhaným vepřovým masem v několika variantách. Avokádo, kam se podíváš – taková je nabídka Avocado street bistra, které pojalo nový trend oblíbenosti avokáda po svém. K vyzkoušení lze doporučit například avokádový chlebíček s humusem a jedlými květy - servírovaným s mikrobylinkami nebo guacamole cheeseburger s vyzrálým hovězím.

Vaření v pouličním bistru je nový trend. Vyzkoušejte street food

Extrémní jídla neochutnáte jenom v Asii

Mořský ježek, šneci po toskánsku, bizoní burger, nadívaný holub nebo hmyzí pochoutky – extrémní gastronomie dorazila i k nám. Na Beko Fresh festivalu budete moci ochutnat všechny tyto speciality a pochopitelně mnoho dalšího. Známé kuchařské osobnosti podle svých slov ale extrémy příliš nevyhledávají. „Miluju mořské ježky, na těch si rád pochutnám, a to samozřejmě za předpokladu že jsou zcela čerství. Jinak extrémní věci mě moc nelákají,“ říká další osobnost festivalu Zdeněk Pohlreich.

Profesionálové nejen u sporáku

Že jídlo připravují profesionální kuchaři, na to je většina lidí zvyklá, využít služby profesionálního someliéra, to už není tak běžná záležitost. A že k dobrému jídlu rozhodně pití patří, potvrzují i sami kuchaři. „Miluju, když se může degustovat a taky si víno párovat k jídlu. Samozřejmě záleží na tom, co jíte, kdy se víc hodí pivo, kdy se víc hodí víno. Může to být otázka daného dne, nebo je to dáno žánrem kuchyně. Když je to tučné jídlo, tak jdete logicky spíš do piva a tak dál…,“ vysvětluje Lukáš Hejlík.

Pořadatelé Beko Fresh festivalu letos proto připravili úplnou novinku – vinařskou zónu, která bude navozovat atmosféru vinného sklípku. Kromě českých i zahraničních vín bude možné přihlásit se na řízené degustace pod vedením zkušeného someliéra. Vstupenky na degustace je možné sehnat v předprodeji i na místě.

Beko Fresh Festival 2019 Pardubice, areál dostihového závodiště 15. – 16. 6. 2019, sobota od 10 hod. do 20hod., neděle od 10 hod. do 17 hod. 2 dny zážitků a pohody

20 restaurací z celé ČR

15 pivovarů s 50 druhy piv

10 vinařství a řízené degustace

4 pražírny kávy + coffee stage Vstupenky na www.goout.cz vstupné v předprodeji 100 Kč

cena jednorázového vstupného na místě 150 Kč

ZTP a děti do 140 cm vstup zdarma

