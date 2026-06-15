V Brandýse nově léčí pacienty se získaným poškozením mozku

Přijímáme pacienty z celé ČR po operacích a úrazech pohybového ústrojí, po cévních mozkových příhodách (CMP), po amputacích končetin, pro poruchy hybnosti nejrůznějšího původu, po operacích na páteři, po onkologických onemocněních a dekompenzované stavy chronických onemocnění páteře a kloubů.
,,Od podzimu roku 2024 jsme se připravovali na léčbu pacientů se získaným poškození mozku, poskytovanou komplexní intenzivní rehabilitační léčbou,“ uvádí Mgr. Světlana Jeřábková, MBA ředitelka Rehabilitačního ústavu Brandýs nad Orlicí.
Co je to Kranioprogram? Mluvíme o poškození mozku, nejčastěji v důsledku cévní mozkové příhody (CMP), úrazu hlavy, mozkových nádorů, infekcí atd. CMP je uváděna jako druhá nejčastější příčina úmrtí. Věk postižených mrtvicí se rapidně snižuje v důsledku špatného životního stylu a nadměrného stresu. Po CMP hrozí pacientovi trvalá invalidita, např. narušení schopnosti hýbat jednou polovinou těla, porucha tvorby řeči, zhoršení zraku anebo poruchy paměti.
Pacientům v kranioprogramu poskytujeme rehabilitační léčbu, založenou na neurorehabilitaci, kdy se snažíme minimalizovat funkční změny a zajistit co nejvyšší kvalitu pacientova života. Rehabilitační péče probíhá v rozsahu 4–8 hodin denně a jedná se o cílenou fyzioterapii, ergoterapii, logopedii a psychologii. Přijímáme pacienty jeden měsíc od prodělání CMP z Centra vysoce specializované péče nebo po ukončení akutní hospitalizace na jiném pracovišti, přímým překladem z lůžka na lůžko. Dále je přijímáme z následných lůžek nebo z domácí péče na základě vystaveného návrhu ošetřujícího lékaře. Do 10 dnů od přijetí musíme udělat kompletní testování pacienta a vyhodnotit jeho schopnosti a funkce, podle kterých nastavujeme cílenou terapii na zlepšení poškozených oblastí. Další testování potom provádíme s odstupem třech týdnů a sledujeme průběžné zlepšování stavu pacienta fyzioterapeutem, ergoterapeutem, klinickým logopedem a klinickým psychologem. Součástí hospitalizace je spolupráce se zdravotně sociální pracovnicí, nutričním terapeutem a dalšími odborníky.
Cílem naší péče je zmírnit funkční postižení pacienta a jeho návrat do domácího prostředí v nejvyšší kvalitě života. Proto je nezbytná spolupráce s rodinou pacienta nebo jeho osobou blízkou.
,,Při léčení v našem ústavu klademe důraz na aktivní spolupráci pacienta, aby chtěl cvičit a pracovat na sobě. Sledujeme moderní trendy v rehabilitaci a aplikujeme je v naší každodenní práci. Specializujeme se na individuální, skupinovou rehabilitaci a robotiku. Robotické systémy pacientům umožní maximální procvičení vybraných svalových skupin, je to cvičení s vysokým počtem opakování, kdy přístroj sleduje pohyb pacienta, zda cvičí správně nebo mu pomůže pohyb udělat, a pokud pacient nemá na provedení pohybu sílu, provede pohyb za něj. Máme skvělý stabilní tým odborníků, tzv. multioborový tým, který klade důraz na kvalitu odvedené léčebné, rehabilitační a ošetřovatelské péče. Rehabilitace je pro pacienty v mnoha případech náročná, proto nezapomínáme na lidskost, důvěru a úsměv. Samozřejmostí je pozdrav a příjemné pracovní prostředí.“ Říká Světlana Jeřábková, ředitelka Rehabilitačního ústavu Brandýs nad Orlicí.
Kranioprogram | Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí