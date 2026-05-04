Svět je v krizi, pardubické firmy proto dají více peněz na pomoc

FONS JK Group a firmy spadající do pardubického holdingu přispívají na dobročinnost dlouhodobě, a to doma v ČR i v zahraničí. Ať už se jedná o pomoc předčasně narozeným dětem, podporu ohrožených seniorů, integraci válečných uprchlíků do společnosti či zdravotní pomoc na Ukrajině. FONS JK Group na tyto účely dosud ročně vynaložil zhruba tři miliony korun. Letos se částka významně zvýší kvůli situaci ve světě.
„Poprvé jsme se rozhodli naše dobročinné aktivity publikovat. Chceme, aby naše okolí jasně vidělo, na jaké straně stojíme. Ve společnosti se zpochybňují základní hodnoty, na kterých se budovala nejenom tato republika. Mizí slušnost, dialog i obyčejná ochota zastat se slabšího. Proto letos více než zdvojnásobíme svou aktivitu a na podporu Ukrajiny pošleme přes 7,5 milionu korun,“ vysvětluje důvody pro navýšení humanitární pomoci spoluzakladatel holdingu FONS JK Group Zdeněk Jirsa.
Zdravotnické vybavení zachraňuje životy přímo na frontě
Největší část podpory, konkrétně 4 miliony korun, poputuje v roce 2026 na základě dlouhodobé spolupráce na účet Post Bellum – Paměti národa. Tato společnost na Ukrajinu od začátku války dodala díky štědrosti dárců desítky tisíc turniketů na zastavení krvácení, lékárniček a obvazů, chirurgické nástroje, zdravotnická lůžka či ohřívače krve. Dále plně vybavila dvě polní nemocnice v Záporožské, respektive Donecké oblasti, a dovezla 100 vozů k evakuaci raněných. „Ještě důležitější je, že za těmito čísly jsou konkrétní zachráněné lidské životy, a to je pro nás a naše dárce přeci jen ten nejkrásnější zpráva,“ říká Martin Ocknecht, vedoucí projektu Pomozte Ukrajině s Pamětí národa.
Pomoc jako signál do společnosti
Kromě spolupráce s Post Bellum bude FONS JK Group pokračovat v dalších dobročinných aktivitách.
„Válka je tu dlouho. Je pochopitelné, že lidé jsou tím tématem unavení. Některé už to vyloženě otravuje. My jsme si na začátku ruské invaze ve správní radě řekli, že budeme pomáhat, dokud to bude potřeba. Čím déle to trvá, tím více vnímáme potřebu zapojit se. Nejsme sami. Firem a lidí, kteří nejsou lhostejní, je celá řada. Budeme moc rádi, pokud se budou přidávat další. Chceme zkrátka toto téma zviditelnit a pokusit se pomoci lidem, kteří se čtyři roky brání ruské agresi a jejichž utrpení si asi těžko dokážeme představit,“ dodává spoluzakladatel holdingu FONS JK Group Milan Kudrna.
Machoňově Poště vdechla rekonstrukce nový život. Teď v ní bude místo pro byznys
Modernizace budovy staré pošty na třídě Míru v Pardubicích je téměř u konce. Funkcionalistická budova s bohatou historií od dubna 2026 slouží jako sídlo východočeského holdingu FONS JK Group podnikajícího ve zdravotnictví. Soukromý investor při rekonstrukci respektoval původní návrh architekta Ladislava Machoně a dal objektu nové poslání do 21. století.
Pošta, jak zní oficiální název nového pardubického sídla FONS JK Group, je typickou ukázkou pozdního funkcionalismu v československé meziválečné architektuře. Budova vznikla dle návrhu architekta Ladislava Machoně a dokončena byla v roce 1938. Holding ji od státu koupil v aukci v roce 2023 a od té doby připravoval rekonstrukci. „Stavební úpravy podle návrhu pardubického ateliéru Med Pavlík architekti jsme prováděli v letech 2023 až 2026. Interiér prošel kompletní rekonstrukcí. V přízemí bude i nadále fungovat Česká pošta, zbytek budovy slouží jako zázemí pro společnosti holdingu. V původním Machoňově návrhu měla budova i obytnou část. K tomu se 90 let od dokončení objektu vracíme, bude zde 11 malých bytů. Aktuálně je dokončujeme společně s fasádou. Jelikož jsme pardubický holding a jsme na to hrdí, přistupovali jsme k projektu s velkou zodpovědností k historii i lokalitě. Proto také název Pošta, který respektuje dílo Ladislava Machoně i původní poslání objektu,“ říká Vojtěch Jirsa, člen správní rady FONS JK Group a projektový manažer rekonstrukce.
Na zaměstnance čekají nejen kanceláře, ale i chill-out zóny a podzemní klub
Rekonstrukcí vzniklo na Poště bezmála 70 místností. Většina z nich jsou kanceláře pro softwarové vývojáře, pracovníky zákaznické podpory a další převážně administrativní profese. Nechybí však ani dílny techniků, sklady, jednací a prezentační místnosti.
Samozřejmostí jsou kuchyňky, denní místnosti a chill-out zóny. Prostor je vzdušný, světlý a otevřený. Kromě dvou open-space místností je většina pracovních míst situována v menších kancelářích.
„Snažíme se být dobrým zaměstnavatelem a opravdu chceme, aby Pošta byla tlukoucím srdcem našich firem. Naším cílem je, aby prostor vytvářel podmínky pro lepší spolupráci a komunikaci v rámci jednotlivých týmů i celé firmy. Zároveň jsme dostali jasně najevo, že open-space by nikdo neocenil. Nakonec tedy máme samostatné kanceláře, ale většina dveří je ze skla a má i boční světlíky. Osobně si myslím, že dveře do kanceláří budou stejně většinou otevřené. V podzemním podlaží dokončujeme malou posilovnu, saunu i sklepní klub v bývalém krytu civilní obrany. Podnikáme v oboru, kde je velká konkurence a velký tlak na výkon, proto se snažíme našim lidem zpříjemnit pracovní prostředí,“ uvádí Leoš Raibr, jednatel společnosti STAPRO.
Moderní a ekologický provoz
Součástí rekonstrukce byla také instalace sady střešních solárních panelů o výkonu 49,5 kWp a bateriového úložiště s kapacitou 96 kWh. Moderní vybavení zajistí nejenom výrobu elektrické energie z obnovitelného zdroje, ale i snížení energetické náročnosti provozu a také zvýšení energetické soběstačnosti budovy. „Fotovoltaika nám umožní snížit rezervovaný příkon pro celý objekt. Šetříme tedy energii i distribuční síť. Splachovat budeme dešťovou vodou, pro kterou jsme pod nádvořím vybudovali nádrže o objemu 24 tisíc litrů,“ dodává Vojtěch Jirsa.
Projekt Fotovoltaické systémy s/bez akumulace (FVE) je spolufinancován Evropskou unií z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021–2027 a Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky. Výše finančního příspěvku činí 2 791 267 Kč.
Pardubické firmy s celorepublikovým přesahem
Do nových prostor na třídě Míru v Pardubicích se přestěhoval tuzemský IT lídr STAPRO vyvíjející software pro zdravotnictví, dodavatel zdravotnických přístrojů BIONIK Stapro Group, dále společnosti Cicero Stapro Group, Pernštejn, Medila Care, část společnosti MEDILA, část společnosti Lipidica zabývající se včasným odhalením rakoviny slinivky a také vedení celého holdingu.
Ne všichni budou pracovat v pardubickém sídle, protože jednotlivé firmy mají pobočky i v Praze, Brně, Ostravě, Košicích či Bratislavě.
FONS JK Group a.s. je východočeský holding, který vznikl v roce 2020. Spadají pod něj významní regionální zaměstnavatelé i úzce specializované společnosti. Celkem měl FONS JK Group v roce 2025 obrat přes 1,5 miliardy korun a zaměstnával více než 800 lidí.
