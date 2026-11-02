Sto let velkých proměn

Vlastní domácnost, každodenní rozhodování, práce nebo volnočasové aktivity. To, co většina lidí považuje za samozřejmost, je důležité také pro klienty Domova sociálních služeb Slatiňany. Organizace, kterou zřizuje Pardubický kraj, letos slaví 100 let od svého založení. Za tu dobu prošla výraznou proměnou – od velkého ústavního zařízení ke komunitnímu bydlení v běžné zástavbě. O tom, jak dnes služby fungují, co se za poslední desetiletí změnilo a jaké výzvy domov čekají, jsme hovořili s jeho ředitelem Miroslavem Kubínem.
Domov sociálních služeb Slatiňany slaví sto let. Která změna byla nejdůležitější?
Za nejvýznamnější považuji především přechod od ústavní péče ke komunitnímu způsobu života. Ještě před několika desetiletími žili naši klienti převážně ve velkých budovách za plotem. Dnes většina z nich bydlí v menších domech mezi ostatními obyvateli měst a obcí. Tento proces se začal připravovat po roce 2010 a velký posun přišel v roce 2015, kdy se do komunitního bydlení přestěhovalo 144 klientů. Investice byla z 85 procent financována z evropských prostředků. Pro klienty to znamenalo výraznou kvalitativní změnu jejich každodenního života. Už žádný velký neosobní objekt nemocničního typu, ale malé domácnosti včleněné do běžné zástavby okolních obcí a měst.
Jak takové komunitní bydlení vypadá v praxi?
V současnosti působíme na 29 adresách v různých městech a obcích. V jednom domě bývají zpravidla dvě domácnosti, každá pro čtyři až šest lidí. Klienti tak žijí v prostředí, které se mnohem více podobá běžnému domovu. Podle svých schopností se zapojují do chodu domácnosti a učí se zvládat každodenní činnosti. Naším cílem není dělat všechno za ně, ale pomáhat jim tam, kde to skutečně potřebují.
Komu jsou vaše služby určené a jakou podporu poskytujete?
Pomáháme lidem s mentálním postižením, často v kombinaci s tělesným nebo smyslovým postižením. Služby poskytujeme už dětem od tří let a horní věkovou hranici nemáme stanovenou. Měli jsme například i klienta, kterému bylo 95 let. Celkem nabízíme čtyři druhy sociálních služeb. Tři jsou pobytové a jedna ambulantní. Největší je domov pro osoby se zdravotním postižením, ve kterém máme 230 klientů a zajišťujeme nepřetržitou podporu. Dalších 26 lidí využívá chráněné bydlení. Tito klienti jsou samostatnější, žijí v bytech nebo domech v běžné zástavbě a většina z nich také pracuje, obvykle na zkrácený úvazek.
V čem se liší podpora v chráněném bydlení od péče v domově pro osoby se zdravotním postižením?
Především v její intenzitě a rozsahu. V chráněném bydlení poskytujeme pomoc individuálně a v konkrétních časech podle potřeb každého jednotlivého uživatele našich služeb. Může jít například o doprovod k lékaři, komunikaci s úřady nebo zaměstnavatelem, ale také o pomoc při hospodaření s penězi, s vařením či s péčí o domácnost. Snažíme se, aby si klienti osvojili co největší míru samostatnosti. V domově pro osoby se zdravotním postižením je naopak podpora našich pracovníků poskytovaná jednotlivým klientům sice rovněž individualizovaná, ale v důsledku jejich většího postižení je výrazně vyšší. Musí být dostupná nepřetržitě.
Vedle dlouhodobého bydlení nabízíte také služby rodinám, které pečují o své blízké doma. Jak fungují?
Velký zájem je o odlehčovací službu. Je určená rodinám a pečujícím, kteří potřebují na určitou dobu zajistit péči o svého blízkého. Někdy jde o několik hodin nebo dní, jindy o delší pobyt, maximálně však na tři měsíce. Rodina si tak může odpočinout nebo vyřídit záležitosti, které se při každodenní péči obtížně zvládají. Provozujeme také denní stacionář pro šest klientů, který funguje ve všední dny.
Jak klienti tráví volný čas? Mají možnost věnovat se vlastním zájmům?
Určitě. Nabízíme různé činnosti a terapie, ale vždy záleží na možnostech a zájmech konkrétního člověka. Máme například smyslovou relaxační místnost snoezelen, věnujeme se muzikoterapii a provozujeme vlastní rehabilitační bazén. Klienti se mohou věnovat keramice, výrobě svíček, mýdel nebo košíků z pedigu. Za zmínku rozhodně stojí i výtvarná dílna. Někteří se zapojují do divadelních a pěveckých aktivit. Spolupracujeme také s dalšími organizacemi, mimo jiné při podporovaném zaměstnávání. Naše domy jsou bezbariérové a většina z nich má k vytápění tepelná čerpadla. Důležité ale není jen samotné vybavení. Podstatné je, aby prostředí odpovídalo potřebám lidí, kteří v něm žijí.
Jak se na příchod klientů do běžné zástavby dívají jejich sousedé?
Převážně pozitivně. Při přípravě nových domů se snažíme se sousedy včas mluvit a vysvětlit jim, kdo se do jejich blízkosti nastěhuje. Samozřejmě se občas objeví i výhrady, ale naše zkušenost je většinou dobrá. Pomáhá také to, že se společnost za poslední desetiletí změnila. Lidé s postižením už nejsou tolik odděleni od ostatních. Děti se s nimi setkávají ve školách, lidé je běžně vídají na veřejnosti. Díky tomu postupně mizí některé předsudky.
POMÁHÁ, ŽE SE SPOLEČNOST ZA POSLEDNÍ DESETILETÍ ZMĚNILA. LIDÉ S POSTIŽENÍM UŽ NEJSOU TOLIK ODDĚLENI OD OSTATNÍCH. DĚTI SE S NIMI SETKÁVAJÍ VE ŠKOLÁCH, LIDÉ JE BĚŽNĚ VÍDAJÍ NA VEŘEJNOSTI. DÍKY TOMU POSTUPNĚ MIZÍ NĚKTERÉ PŘEDSUDKY.
Péče o klienty je náročná i po personální stránce. Co je podle vás pro pracovníky sociálních služeb nejdůležitější?
Jednoznačně empatie. Odborné vzdělání a potřebné dovednosti jsou samozřejmě důležité, ale člověk musí mít především schopnost vnímat potřeby druhých a respektovat jejich individualitu. Bez toho se tato práce dobře dělat nedá. V současné době máme téměř 300 zaměstnanců a jejich práce si velmi vážím. Stejně tak je pro nás důležitá podpora Pardubického kraje jako zřizovatele, spolupracujících škol, dalších organizací i sponzorů. Bez této spolupráce bychom řadu aktivit nemohli rozvíjet.
Součástí vašich služeb je také zdravotní péče?
Jsme poskytovatelem sociálních služeb, nikoliv zdravotnickým zařízením. Klienti mají své vlastní lékaře. Máme ale zdravotní sestry, které zajišťují například podávání léků a potřebné základní zdravotní úkony.
Co považujete za největší výzvu?
Jedním z problémů je rostoucí administrativa. Požadavků na evidenci a dokumentaci stále přibývá, což představuje další zátěž pro zaměstnance. Zároveň je zájem o naše služby větší, než kolik klientů můžeme přijmout. Chceme proto pokračovat v rozvoji péče podle individuálních potřeb jednotlivých uživatelů. Připravuje se například výstavba menšího domu pro lidi s chováním náročným na péči. Právě u nich je mimořádně důležité mít takové podmínky, které umožní přizpůsobit podporu konkrétnímu člověku.
Vraťme se ještě ke stoleté historii. Jak vlastně domov ve Slatiňanech vznikl?
Jeho počátky sahají do roku 1926, kdy zařízení založila Kongregace školských sester řádu svatého Františka z Assisi na žádost tehdejší zemské vlády Československé republiky. Přestože zařízení provozoval církevní subjekt, iniciativa vzešla od státu. Řádové sestry byly státem osloveny, školeny, odměňovány i kontrolovány. Dalším milníkem byl rok 1986, kdy se otevřel nový pavilon a zlepšily se podmínky pro klienty. V roce 1996 jsme pak poprvé začali poskytovat služby také mimo původní oplocený areál. Na tyto změny později navázala rozsáhlá transformace, která vyústila v dnešní podobu komunitního bydlení.
Jak jste si letošní stoleté výročí připomněli a co pro vás znamená?
Sto let je pro naši organizaci významné jubileum. Od začátku jsme ale nechtěli pořádat jednu velkou okázalou oslavu. Dali jsme přednost několika menším setkáním s osobnějším charakterem. Součástí výročního programu byla také květnová zahradní slavnost v hlavním areálu domova, určená klientům, jejich rodinám, zaměstnancům i veřejnosti. K výročí jsme připravovali rovněž výstavy a další doprovodné aktivity. Je to pro nás příležitost připomenout nejen historii zařízení, ale především lidí, kteří byli a jsou s domovem spojeni. Právě jejich práce, vzájemné vztahy a každodenní život tvoří to nejdůležitější.