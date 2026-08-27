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STAVONA slaví 35 let

Komerční sdělení

JIŘÍ JANSA, ŘEDITEL SPOLEČNOSTI | foto: Stavona, spol. s r.o.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

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Začínala v pronajaté hale zemědělského družstva, dnes vyrábí v moderním závodě v Českých Libchavách a její výrobky míří k desetitisícům zákazníků.

Česká společnost STAVONA letos slaví 35 let od svého založení. Vznikla v roce 1991 a dnes patří mezi tradiční české výrobce plastových a hliníkových oken, dveří a fasádních systémů. Padesátičlenný tým zajišťuje celý proces od technického návrhu a zaměření přes výrobu až po montáž a servis. O tom, co stálo za jejím růstem, jak se proměnila výroba a proč ani dnes nechce ustoupit od důrazu na kvalitu, hovoří ředitel společnosti Jiří Jansa.

Byl jste u úplných začátků společnosti. Jak na ně vzpomínáte a co podle vás vedlo k tomu, že firma dokázala vyrůst do dnešní podoby?

Začínali jsme v roce 1991 v pronajaté hale místního zemědělského družstva. Asi po třech letech nám už nestačily a přesunuli jsme se do větších. Od začátku jsme stavěli především na kvalitě a snaze vyjít zákazníkům maximálně vstříc. Drželi jsme se hesla „spokojený zákazník = úspěšná firma“ a tato cesta se nám osvědčila. Firma rostla a v roce 2005 jsme si mohli dovolit vybudovat vlastní výrobně-administrativní areál. Dnes tu vyrábíme okna, dveře, vstupní stěny, fasády, zimní zahrady i další prvky a příslušenství.

JIŘÍ JANSA, ŘEDITEL SPOLEČNOSTI

Za 35 let se proměnila i samotná výroba. Jak vypadá dnes?

Vyrábíme na moderních strojích a celý proces je řízen online. Požadavky zákazníka se prostřednictvím našeho konstrukčně-technického programu přenášejí přímo do výroby. Systém například optimalizuje nářezy profilů a eviduje použitelné zbytky, které dokážeme využít v dalších zakázkách. Minimalizujeme množství odpadu. Velký význam má pro nás rovněž systém značení. Každé okno nese jednoznačnou identifikaci zakázky. Když se zákazník ozve třeba po několika letech kvůli rozbitému sklu, dokážeme dohledat jeho přesnou specifikaci a technik může přijet rovnou s odpovídajícím náhradním dílem. Na své výrobky jsme pyšní, označujeme je naším logem a poskytujeme kvalitní záruční a požární servis. Zákazník se může přijít i podívat, jak jeho okna vznikají.

Kvalita výrobku závisí také na materiálech...

Základem okna jsou profil, kování a sklo. Profily odebíráme už od roku 1995 od společnosti VEKA, kování používáme od téhož roku od rakouské společnosti MACO. Díky němu dokážeme zvýšit zabezpečení oken proti vloupání až na třídu RC2. Skla používáme podle požadavků projektantů, investorů a zákazníků od společností AGC a Saint-Gobain, hliníkové systémy nám dodává Reynaers. Se všemi hlavními dodavateli spolupracujeme dlouhodobě. Po tolika letech už je nevnímáme jen jako dodavatele, ale především jako partnery.

Co dnes tvoří základ vaší nabídky?

Mezi naše hlavní produktové řady patří Stavona Forte, která nabízí velmi širokou variabilitu, a Stavona Centro se třetím středovým těsněním. Oblíbené jsou také systémy Stavona Trend s izolačními dvojskly. Velkou variabilitu nabízíme také v barevném provedení. Máme více jak 60 barev profilů au většiny produktových řad dokážeme kombinovat rozdílnou vnější a vnitřní úpravu. Současné fólie a povrchy jsou na takové úrovni, že dokážou velmi věrně napodobit dřevo nebo vzhled práškově lakovaných hliníkových oken. Výhodou zůstává jejich stálost a minimální údržba.

Jak vidíte další vývoj firmy a celého trhu?

Budeme spokojeni, pokud letošní rok zakončíme na podobných číslech jako ten minulý. Přál bych si ale především určité uklidnění trhu a také to, aby se při výběru oken více hledělo na kvalitu. Nejnižší cena podle mě není správná cesta. Vstupy hlavních komponentů jsou u výrobců relativně podobné, takže pokud je některá nabídka výrazně levnější než všechny ostatní, měl by zákazník přemýšlet proč. Nejnižší pořizovací cena totiž nemusí znamenat nejlevnější řešení a případné problémy se mohou později výrazně prodražit.

Čím si chcete zákazníky získávat i v dalších letech? A co byste jim při výběru nových oken doporučil?

Stejně jako v minulosti především kvalitou. Za 35 let nám daly důvěru desetitisíce zákazníků. Jsme stabilní firma, máme zkušený tým obchodníků a poskytujeme kvalitní záruční a pozáruční servis. Zákazníkům bych doporučil, aby se nerozhodovali pouze podle ceny. Ať se přijdou podívat k nám, rádi jim ukážeme výrobky i samotnou výrobu

ZA 35 LETNÁM DALY DŮVĚRU DESETITISÍCE ZÁKAZNÍKŮ. JSME STABILNÍ FIRMA, MÁME ZKUŠENÝTÝM OBCHODNÍKŮ A POSKYTUJEME KVALITNÍ ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS.

www.stavona.cz

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