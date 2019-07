Správa a údržba silnic Pardubického kraje pomáhá obcím.

Taková spolupráce už dlouho funguje třeba v obci Mikuleč na Svitavsku, která má přibližně 250 obyvatel. „Se Správou a údržbou silnic spolupracujeme už dlouho. A nejsou to jen opravy, ale třeba také údržba mostků, úprava pozemků či péče o odtok vody. A musím říct, že jsme velice spokojení,“ říká starosta obce Josef Dvořák.

Správa a údržba silnic Pardubického kraje svoje služby obcím nabízí už více než deset let a od té doby si vybudovala renomé. „Z počátku jsme starosty objížděli a vysvětlovali jim, co pro ně můžeme udělat. Nyní už obvykle volají oni nám, mají představu o tom, co potřebují, a zbytek případně dojednáme osobně,“ vysvětluje Petr Hanzal, vedoucí cestmistrovství ve Svitvách.

V Mikulči Správa a údržba silnic opravovala povrch několika komunikací a další společné projekty jsou v plánu. „Rádi bychom další komunikace opravili z dotací. Spolupráce se Správou a údržbou silnic Pardubického kraje funguje v našem regionu na jedničku, ať už se jedná o opravy nebo o úklid, dopravní značení a další akce,“ říká Josef Dvořák.

Nabídka prací Správy a údržby silnic je široká. „Jde prakticky o kompletní servis v oblasti údržby silničních staveb a jejich příslušenství i pro ostatní subjekty, nejenom pro cestující veřejnost. Našimi prioritními klienty jsou především města a obce, ale také soukromí vlastníci, právnické a fyzické osoby,“ řekl náměstek ředitele Správy a údržby silnic Pardubického kraje pro obchod a marketing Jiří Horák.

Mezi služby patří třeba běžná údržba komunikací - čištění vozovek předsazeným nebo závěsným koštětem, čištění vozovek samosběrem, mytí vozovek tlakovou vodou s rozstřikovací lištou, výspravy výtluků asfaltovou emulzí a kamenivem, výspravy výtluků asfaltovou směsí za tepla i za studena, nátěry vozovek - lokální výspravy a celoplošné nátěry, frézování lokálních poruch silnice a pokládka živičných krytů.

K údržbě po zimě patří také obnova a údržba dopravního značení. Správa a údržba silnic nabízí čištění svislého dopravního značení strojním mytím, výměnu svislého dopravního značení na původním stojanu, zřízení svislého dopravního značení včetně stojanu a patky, zřízení a obnovu vodorovného dopravního značení, pronájem svislého dopravního značení či označení objízdných tras dle stanovení dopravního značení.

Služeb je ale mnohem více – do letní údržby spadá také obnova a údržba silničního příslušenství. Obce si mohou objednat třeba nátěry svodidel a zábradlí s očištěním, výměnu nebo nové zřízení svodidel a zábradlí, výměnu nebo nové zřízení směrových sloupků, osazení zpomalovacích prahů, obnovu nebo nové zřízení dopravního zrcadla, seřezávání krajnic, čištění a hloubení příkopů, opravy a zřízení propustů, údržbu mostů, čištění a opravy uličních vpustí, kosení travních porostů či likvidaci pařezů frézováním.

„Naše obec využila celou řadu různých služeb a musím říct, že jsme byli vždycky spokojení. O některé věci se staráme sami, ale na něco prostě nemáme techniku. Správa a údržba silnic Pardubického kraje ji má a navíc také zkušené pracovníky, kteří s ní umí zacházet,“ říká Josef Dvořák.

Správa a údržba silnic zaznamenala vzrůstající poptávku po opravách ploch, místních komunikací a účelových cest, objevuje se ale poptávka také po vodorovném dopravním značení. Mimo dopravní hřiště a parkoviště se jedná i o různé individuální práce ve výrobních a skladovacích areálech. Správa a údržba silnic Pardubického kraje má k dispozici mimo velkého značkovače na dlouhé liniové úseky i mobilní ruční zařízení a je tak schopna uspokojit nejrůznější požadavky. Společnost v letním období pro údržbu silnic využívá různou techniku. Mimo nákladních vozidel, dodávek, traktorů, nakladačů a traktorbagrů to jsou speciální stroje typu finišer na pokládku asfaltových vrstev, silniční fréza, souprava na modifikované zálivky trhlin, zařízení na opravy pokleslých poklopů kanalizačních šachet a vpustí, sekačky trávy, štěpkovače, fréza na pařezy, stroje na vodorovné dopravní značení a další. Kompletní nabídka prací a služeb organizace je na stránkách www.suspk.cz

V roce 2002 organizace vznikla sloučením bývalých Správ a údržeb silnic Pardubice, Chrudim, Ústí nad Orlicí a Litomyšl. V rámci kraje působí celkem patnáct, optimálně umístěných cestmistrovství, a to v Pardubicích, Přelouči, Holicích, Chrudimi, Třemošnici, Luži, Hlinsku, Běstovicích, Litomyšli, Poličce, Žamberku, Ústí nad Orlicí, Lanškrouně, Svitavách, Moravské Třebové a odloučeném pracovišti v Králíkách.

Správa a údržba silnic Pardubického kraje mimo svou hlavní náplň provádí doplňkovou ekonomickou činnost - práce a služby pro ostatní vlastníky komunikací. Jedná se prakticky o kompletní servis v oblasti silničního stavitelství.

V měsíci červnu 2010 organizace Správa a údržba silnic Pardubického kraje úspěšně obhájila recertifikačním auditem zavedený systém managementu řízení jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 a zároveň došlo k rozšíření systémů managementu o systém péče o životní prostředí dle normy ČSN EN ISO 14001:2005 a systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle standardu ČSN OHSAS 18001:2008. Audit v organizaci byl proveden renomovaným certifikačním orgánem TÜV SÜD Czech s.r.o.

Zavedením integrovaného systému řízení organizace zkvalitnila poskytování svých služeb s ohledem na požadavky zákazníků, kterými jsou Pardubický kraj, Ředitelství silnic a dálnic České republiky, obce a města v Pardubickém kraji, privátní objednatelé a přeneseně vlastně všichni uživatelé silnic druhé a třetí třídy v Pardubickém kraji.

V roce 2008 Správa a údržba silnic Pardubického kraje obdržela od Etického fóra České republiky bronzový čestný titul - „Podnik FAIR PLAY 2007“ za prosazování etických principů ve vztahu k obchodním partnerům; o rok později již stříbrný - „Podnik FAIR PLAY 2008“ a v roce 2010 zlatý čestný titul - „Podnik FAIR PLAY 2009“. Dne 23. října 2018 převzala Správa a údržba silnic Pardubického kraje ocenění „Bezpečný podnik“

V květnu 2017 Správa a údržba silnic Pardubického kraje opakovaně obdržela rating od společnosti Moody’s International s vysokým hodnocením Aa3.cz . Toto ratingové hodnocení vyjadřuje finanční důvěryhodnost organizace, schopnost dostát svým závazkům a ,,její hospodářské zdraví“.

Činnost organizace je každoročně prezentována na Silničním veletrhu v sídle firmy v Doubravicích.

Správa a údržba Pardubického kraje pořádá také akce pro seniory či děti. Každoročně se koná třeba den otevřených dveří pro děti z mateřských škol. „Mladí cestáři“ si v areálu chrudimského cestmistrovství letos v lednu užili spoustu zábavy a viděli cestářskou techniku velmi zblízka. Novinkou byl ledořez, který se dětem předvedl přímo v akci.

Do areálu chrudimského cestmistrovství každoročně míří stovky dětí. V rámci letošního, v pořadí už devátého ročníku sem přišlo téměř 600 dětí z Chrudimi a okolí s téměř sedmdesáti učitelkami. Cestáři jim předvedli nejen techniku zimní údržby, ale i další stroje. Navíc pro děti připravili i oblíbené sáňkování na hromadách sněhu nebo malování křídou na zdi solné haly. Letos se k akci připojil také BESIP, v jehož stánku dětem promítali film o bezpečnosti na silnicích. „Děti takové akce baví a třeba je to i do budoucna nadchne i jako profese. Je potřeba nové generaci ukázat, jak se vlastně silnice ošetřují a co všechno je k tomu potřeba. Jestli jim to v hlavičkách zůstane a jednou bude inspirovat k práci cestáře, pro nás jen dobře,“ komentoval den otevřených dveří senátor a náměstek hejtmana Pardubického kraje pro dopravu Michal Kortyš.

Návštěvnost dne otevřených dveří rok od roku stoupá. Podobné akce v minulosti Správa a údržba silnic Pardubického kraje pořádala i pro základní a střední školy, ale tam takový zájem nebyl. Naopak mateřské školy se o zajímavý program hlásí samy. „Svým způsobem se jedná o ojedinělou akci, kdy si děti mohou například vlézt do sypače a techniku si samy vyzkoušet. Užívají si to a my s nimi,“ prozradil vedoucí chrudimského cestmistrovství Jiří Mašík. Pardubický kraj a vedení správy silnic uvažují o pořádání podobné akce i v dalších „okresních“ městech kraje.