Sportovní park Pardubice ožije Gladiator Race

Sportovní park Pardubice se o prvním srpnovém víkendu promění v arénu plnou výzev a překážek, když se zde 4. srpna uskuteční prestižní závod Gladiator Race. Tato akce přiláká zkušené závodníky i nováčky, kteří si chtějí vyzkoušet své schopnosti na trase vedoucí krásným prostředím soutoku řek Labe a Chrudimky a také centrem města a okolím Zámku Pardubice.

Na dospělé účastníky čeká více než 20 překážek rozložených na trase dlouhé přes 4 kilometry. Tento závod je skvělou vstupní branou do světa překážkových běhů, umožňující účastníkům posunout své limity. Pro začátečníky je připravena nesoutěžní kategorie FUN, ideální pro první zkušenost s tímto typem závodů. Trasa několikrát protne řeky, což dodá závodu na atraktivitě.

Děti mohou závodit ve dvou kategoriích. KIDS I je určena pro děti od 6 do 9 let a nabízí trasu přes 1 kilometr s mnoha překážkami. KIDS II je pak pro děti ve věku 10–15 let, kteří budou zdolávat více než 2 kilometry s minimálně 12 překážkami. Pro nejmenší je připraven závod FAMILY, kde mohou děti závodit s doprovodem rodičů.

Sportovní park Pardubice nabídne také bohatý doprovodný program, zahrnující hudební vystoupení, stánky s občerstvením a mnoho dalšího. Diváci si mohou užít skvělou atmosféru a podporovat své favority přímo v centru města.

Registrace na závod je již otevřena na oficiálních stránkách Gladiator Race. Neváhejte a přihlaste se ještě dnes, abyste si zajistili své místo na startu tohoto prestižního závodu. Kód na slevu 10% NOVINYPCE10 je platný na všechny závody Gladiator Race do konce roku 2024.

GLADIATOR RACE PARDUBICE 2024

TERMÍN: 4. 8. 2024

MÍSTO: Pardubice, Sportovní park